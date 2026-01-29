Mới lên sàn, DCV phải giải trình giá cổ phiếu tăng hơn 3,7 lần

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 29/01/2026
Hà Anh
29/01/2026, 10:45
Ngay đầu phiên sáng 19/1, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 28/1, giá cổ phiếu DCV tăng tiếp lên 252.600 đồng/cổ phiếu.
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (mã DCV-UPCoM) vừa công bố giải trình giá cổ phiếu DCV tăng trần 05 phiên giao dịch liên tiếp.
Trong văn giải trình, Tổng giám đốc Lê Anh Tuấn cho biết hiện tại, các hoạt động quản lý quỹ và vận hành của công ty vẫn đang diễn ra bình thường, ổn định và không cỏ biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Việc giá cổ phiếu DCV tăng trần 05 phiên giao dịch liên tiếp trong thời gian vừa qua là diễn biến khách quan theo quan hệ cung - cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ sự kiện doanh nghiệp hay hoạt động khác để gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.
Đáng chú ý, Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã công bố.
Được biết, ngày 19/1, DCV chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM với giá khởi điểm 68.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tối đa 40%. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của DCV đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.
Kết phiên ngày 28/1/2026, giá cổ phiếu DCV tăng thêm 14,97% lên mức 252.600 đồng/cổ phiếu, gấp 3,7 lần giá tham chiếu ngày đầu giao dịch trên UPCoM. Theo đó, giá trị vốn hóa của DCV lên hơn 7,880 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh năm 2025, doanh thu thuần của DCV tăng 3% lên hơn 302 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm 73% từ hơn 11,4 tỷ còn hơn 3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 137% từ 39,38 tỷ lên hơn 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 3% từ 31,26 tỷ xuống còn hơn 30,29 tỷ đồng.
Cả năm 2025, doanh thu thuần của DCV đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024 (1.060,8 tỷ) - trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 697 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước (755,88 tỷ); mảng quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán tăng mạnh tới 19% từ 299,34 tỷ lên 356 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong năm DCV còn ghi nhận có hơn 7.9 tỷ đồng doanh thu từ phí thưởng hoạt động, trong khi năm trước không ghi nhận. Doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ hưu trí tự nguyện cũng tăng tới 86% từ 1,56 tỷ lên hơn 2,8 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính của giả, 77% so với cùng kỳ từ 100,47 tỷ giảm còn hơn 23 tỷ đồng - chủ yếu từ lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và hoạt động tài chính.
Trong năm 2025, DCV ghi nhận chi phí họa động kinh doanh tăng 4% so vớ cùng kỳ từ 863 tỷ lên hơn 896 tỷ đồng. Ngoài ra, DCV cũng còn khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định hơn 52 tỷ đồng, trong khi năm 2024 không ghi nhận.
Kết quả, DCV báo lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2024. Như vậy, so với kế hoạch năm 2025 mà DCV đề ra là doanh thu đạt 1.162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng thì DCV mới thực hiện được gần 93% mục tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận.
Trong tổng số 450 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua và nộp tiền đối với 4,43 triệu cổ phiếu. Phần còn lại, 445,6 triệu cổ phiếu tiếp tục được chào bán cho các nhà đầu tư do HĐQT PGBank lựa chọn.
Trong năm 2025 FPT thắng thầu 26 dự án với quy mô hơn 10 triệu USD/dự án, doanh thu ký mới mang Dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài vượt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.
Đức Long Gia Lai cho biết doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.
Hiện cổ phiếu của HVX đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quyết định số 140/QĐ-SGDHCM ngày 12/03/2025 của HOSE do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán trong 02 năm gần nhất (2023, 2024) của tổ chức niêm yết là số âm.
Hiện tại, Savico đang nỗ lực làm việc với các cổ đông lớn cũng như báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo mục tiêu cao nhất là duy trì tư cách công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: