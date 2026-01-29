Mới lên sàn, DCV phải giải trình giá cổ phiếu tăng hơn 3,7 lần

Ngay đầu phiên sáng 19/1, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 28/1, giá cổ phiếu DCV tăng tiếp lên 252.600 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (mã DCV-UPCoM) vừa công bố giải trình giá cổ phiếu DCV tăng trần 05 phiên giao dịch liên tiếp.

Trong văn giải trình, Tổng giám đốc Lê Anh Tuấn cho biết hiện tại, các hoạt động quản lý quỹ và vận hành của công ty vẫn đang diễn ra bình thường, ổn định và không cỏ biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Việc giá cổ phiếu DCV tăng trần 05 phiên giao dịch liên tiếp trong thời gian vừa qua là diễn biến khách quan theo quan hệ cung - cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ sự kiện doanh nghiệp hay hoạt động khác để gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường.

Đáng chú ý, Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã công bố.

Được biết, ngày 19/1, DCV chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM với giá khởi điểm 68.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tối đa 40%. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của DCV đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng.

Kết phiên ngày 28/1/2026, giá cổ phiếu DCV tăng thêm 14,97% lên mức 252.600 đồng/cổ phiếu, gấp 3,7 lần giá tham chiếu ngày đầu giao dịch trên UPCoM. Theo đó, giá trị vốn hóa của DCV lên hơn 7,880 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, doanh thu thuần của DCV tăng 3% lên hơn 302 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm 73% từ hơn 11,4 tỷ còn hơn 3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 137% từ 39,38 tỷ lên hơn 93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 3% từ 31,26 tỷ xuống còn hơn 30,29 tỷ đồng.

Cả năm 2025, doanh thu thuần của DCV đạt hơn 1.075 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2024 (1.060,8 tỷ) - trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 697 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước (755,88 tỷ); mảng quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán tăng mạnh tới 19% từ 299,34 tỷ lên 356 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm DCV còn ghi nhận có hơn 7.9 tỷ đồng doanh thu từ phí thưởng hoạt động, trong khi năm trước không ghi nhận. Doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ hưu trí tự nguyện cũng tăng tới 86% từ 1,56 tỷ lên hơn 2,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của giả, 77% so với cùng kỳ từ 100,47 tỷ giảm còn hơn 23 tỷ đồng - chủ yếu từ lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và hoạt động tài chính.

Trong năm 2025, DCV ghi nhận chi phí họa động kinh doanh tăng 4% so vớ cùng kỳ từ 863 tỷ lên hơn 896 tỷ đồng. Ngoài ra, DCV cũng còn khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định hơn 52 tỷ đồng, trong khi năm 2024 không ghi nhận.

Kết quả, DCV báo lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2024. Như vậy, so với kế hoạch năm 2025 mà DCV đề ra là doanh thu đạt 1.162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 244 tỷ đồng thì DCV mới thực hiện được gần 93% mục tiêu doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận.