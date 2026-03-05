Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Hải An đầu tư 184 triệu USD đóng tàu container, hủy ESOP 2025

Hà Anh

05/03/2026, 07:44

Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD, số lượng 2 tàu container, trọng tải 5.000 TEU - trong đó, đơn vị đóng tàu là hai đối tác Trung Quốc là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAH trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAH trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 với thời gian lấy ý kiến đến trước 16h ngày 16/3/2026.

Theo đó, Hải An trình cổ đông phương án đầu tư đóng tàu container với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD, số lượng 2 tàu container, trọng tải 5.000 TEU - trong đó, đơn vị đóng tàu là hai đối tác Trung Quốc là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd.

Nguồn vốn đầu tư là vốn huy động từ các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình Đại hội để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu.

Bên cạnh kế hoạch đầu tư, Hải An cũng trình cổ đông thông qua huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2025. Thay vào đó, Hải An trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (ESOP) với khối lượng tối đa 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 1,48% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong quý 2/2026 đến quý 3/2026, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trong đó, cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Mới đây, SSI Research đã nâng khuyến nghị đối với HAH lên "mua" với giá mục tiêu 86.500 đồng/cp (tiềm năng tăng giá là 29,1%), phản ánh đà tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong năm 2025 và triển vọng năm 2026 cải thiện nhờ tình trạng thiếu hụt tàu trung chuyển (feeder) mang tính cấu trúc và mở rộng đội tàu.

SSI Research dự báo lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ (NPATMI) năm 2026 đạt 1.390 tỷ đồng (+18,4% svck), nhờ việc tăng công suất đội tàu, giá thuê tàu cao hơn, và hiệu quả đòn bẩy hoạt động cải thiện. HAH hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 là 8,52x, thấp hơn so với trung bình lịch sử trong giữa chu kỳ tăng trưởng. Chúng tôi cho rằng mức định giá hiện tại chưa phản ánh đầy đủ lộ trình mở rộng đội tàu lên khoảng 80.000 TEUs của doanh nghiệp vào năm 2029 và lợi thế trong phân khúc tàu trung chuyển vốn đang thiếu hụt mang tính cấu trúc.

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research là đà phục hồi lợi nhuận quay về mức ổn định và được củng cố về mặt cấu trúc từ nửa cuối năm 2025, nhờ giá thuê tàu duy trì ở mức cao và bổ sung thêm các tàu mới (Haian Zeta và Haian Iris), với hiệu ứng đòn bẩy hoạt động được thể hiện rõ trong biên lợi nhuận.

Bên cạnh đó, biến động thương mại toàn cầu và chuyển tuyến vận tải (Biển Đỏ/Mũi Hảo Vọng) tiếp tục hấp thụ một phần công suất hiệu dụng, đẩy giá thuê tàu tăng – đặc biệt ở nhóm tàu trung chuyển, với nguồn cung tăng trưởng hạn chế so với tàu cỡ lớn.

Mặt khác, sự mất cân đối mang tính cấu trúc trong cơ cấu đội tàu toàn cầu (tập trung vào các tàu Neo-Panamax+ mới) củng cố nhu cầu đối với tàu trung chuyển trong dài hạn, giúp HAH hưởng lợi trên các tuyến nội Á, với tốc độ tăng trưởng công suất dự kiến CAGR 5 năm đạt 26,3%.

VSC lên kế hoạch nhận chuyển nhượng 65% vốn thực hiện dự án tại Hải Phòng

09:07, 04/07/2025

HAH nói gì về việc VSC nâng sở hữu lên hơn 15%

10:47, 29/06/2025

HAH chốt ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức 2024, tỷ lệ 40%

10:16, 25/07/2025

đóng tàu container HAH hủy ESOP 2025

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Hội đồng quản trị CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy