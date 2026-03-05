Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nhóm quỹ MB Capital đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu PGC

Hà Anh

05/03/2026, 07:42

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/3 đến ngày 3/4/2026, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu PGC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PGC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE).

Cụ thể, MB Capital đăng ký bán ra gần 2,1 triệu cổ phiếu PGC trong khoảng thời gian từ 6/3/2026 đến 3/4/2026 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán ra thành công như đăng ký, MB Capital sẽ giảm sở hữu từ gần 2,7 triệu cổ phiếu PGC, chiếm 4,47% về còn 612.700 cổ phiếu, chiếm 1,02% vốn tạo PGC.

Tương tự, từ ngày 6/3/2026 đến 3/4/2026, Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) đăng ký bán ra 180.000 cổ phiếu PGC cũng nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, quỹ này sẽ giảm sở hữu từ 346.712 cổ phiếu PGC, chiếm 0,57% về 166.712 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn tại PGC

Về người nội bộ, ông Giang Trung Kiên - Thành viên HĐQT Gas Petrolimex, đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của MB Capital. Tuy nhiên, ông Kiên không sở hữu bất kỳ cổ phiếu PGC nào.

Được biết, HĐQT Gas Petrolimex đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 13/3/2026; thời gian tổ chức Đại hội dự kiến 15/4/2026. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Tổng công ty thông báo cụ thể tới cổ đông sau.

Về kết quả kinh doanh, PGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2025 đạt hơn 29,86 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ (19,7 tỷ đồng). PGC cho biết lợi nhuận tăng là do lãi gộp từ hoạt động bán hàng và lợi nhuận tài chính tăng mạnh

Lũy kế cả năm 2025, PGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 118 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Sau khi có thông tin đăng ký bán từ Nhóm MB Capital, giá cổ phiếu PGC giảm tới 6,74% xuống còn 16.600 đồng/cổ phiếu.

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

19:14, 18/09/2025

Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?

Tái cơ cấu danh mục, quỹ ngoại Singapore đăng ký bán hết 7,64% vốn tại NLG

07:46, 22/07/2025

Dư địa tăng của thị trường đã hạn chế, thời điểm vàng để tái cơ cấu danh mục?

11:20, 03/06/2025

Dư địa tăng của thị trường đã hạn chế, thời điểm vàng để tái cơ cấu danh mục?

Từ khóa:

chứng khoán cơ cấu danh mục MB Capital MBVF PGC

Đọc thêm

PNJ góp vốn lập công ty con và thay đổi chính sách thu mua vàng

Công ty con dự kiến thành lập là CTCP Giải pháp Tài sản An Tín có trụ sở chính tại 159C Phan Đăng Lưu, phường Đức Nhuận, Tp.HCM.

Platinum Victory quyết tâm thoái hết 2,51% vốn tại Vinamilk

Platinum Victory mới bán được 73,21 triệu cổ phiếu trong tổng số 125,76 triệu cổ phiếu đăng ký trước đó, theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn, từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2026 do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Trước thềm đại hội cổ đông, Quỹ ngoại Phần Lan bán bớt cổ phiếu YEG

Pyn Elite Fund thông báo đã bán ra 400.000 cổ phiếu YEG, qua đó giảm sở hữu từ 17.549.080 cổ phiếu, chiếm 9,15% về 17.149.080 cổ phiếu, chiếm 8,94%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 24/2.

Chủ tịch HAG muốn mua 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn

Ông Đoàn Nguyên Đức thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Vietinbank công bố thời gian họp cổ đông và ghi nhận lợi nhuận từ việc bán tòa nhà Vietinbank

Hội đồng quản trị CTG chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là ngày 24/3 và ngày tổ chức là ngày 24/4 tại Hội trường Trung tâm - Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, xã Sơn Đồng, Tp. Hà Nội.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index giảm mạnh, áp lực bán có thể tiếp diễn về vùng 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: Bán bớt đứng ngoài hay “đu” hàng nóng?

Chứng khoán

3

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

4

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

5

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy