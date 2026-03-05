Nhóm quỹ MB Capital đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu PGC

Giao dịch được thực hiện từ ngày 6/3 đến ngày 3/4/2026, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE).

Cụ thể, MB Capital đăng ký bán ra gần 2,1 triệu cổ phiếu PGC trong khoảng thời gian từ 6/3/2026 đến 3/4/2026 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Mục đích thực hiện giao dịch là để cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu bán ra thành công như đăng ký, MB Capital sẽ giảm sở hữu từ gần 2,7 triệu cổ phiếu PGC, chiếm 4,47% về còn 612.700 cổ phiếu, chiếm 1,02% vốn tạo PGC.

Tương tự, từ ngày 6/3/2026 đến 3/4/2026, Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) đăng ký bán ra 180.000 cổ phiếu PGC cũng nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, quỹ này sẽ giảm sở hữu từ 346.712 cổ phiếu PGC, chiếm 0,57% về 166.712 cổ phiếu, chiếm 0,28% vốn tại PGC

Về người nội bộ, ông Giang Trung Kiên - Thành viên HĐQT Gas Petrolimex, đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của MB Capital. Tuy nhiên, ông Kiên không sở hữu bất kỳ cổ phiếu PGC nào.

Được biết, HĐQT Gas Petrolimex đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 13/3/2026; thời gian tổ chức Đại hội dự kiến 15/4/2026. Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Tổng công ty thông báo cụ thể tới cổ đông sau.

Về kết quả kinh doanh, PGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2025 đạt hơn 29,86 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ (19,7 tỷ đồng). PGC cho biết lợi nhuận tăng là do lãi gộp từ hoạt động bán hàng và lợi nhuận tài chính tăng mạnh

Lũy kế cả năm 2025, PGC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.667 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 118 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Sau khi có thông tin đăng ký bán từ Nhóm MB Capital, giá cổ phiếu PGC giảm tới 6,74% xuống còn 16.600 đồng/cổ phiếu.