Kinh tế số

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Nam Anh

30/10/2025, 11:18

Thế mạnh cốt lõi của Quantum Science là công nghệ INFIQ, một loại vật liệu bán dẫn chấm lượng tử tiên tiến, chuyên biệt cho cảm biến hồng ngoại…

Phó Thủ tướng thăm phòng nghiên cứu của Quantum Science - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng thăm phòng nghiên cứu của Quantum Science - Ảnh: VGP

Ngày 29/10, tại thành phố Manchester, Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm Quantum Science, công ty công nghệ chuyên sâu hàng đầu của Anh, tiên phong toàn cầu về phát triển và sản xuất vật liệu chấm lượng tử.

Quantum Science, với thế mạnh cốt lõi là công nghệ INFIQ – một loại vật liệu bán dẫn chấm lượng tử tiên tiến, chuyên biệt cho cảm biến hồng ngoại, công nghệ này cho phép sản xuất các cảm biến hình ảnh hiệu suất cao, độ nhạy vượt trội với chi phí thấp, bao gồm cả vật liệu INFIQ không chứa chì, hướng tới sự phát triển bền vững; là nền tảng cho các ứng dụng đột phá trong nhiều ngành công nghiệp chiến lược.

Cụ thể, với công nghiệp ô tô (gồm cảm biến cho hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến); điện tử tiêu dùng (cảm biến 3D dưới màn hình cho điện thoại di động); công nghệ thực tế ảo tăng cường, tự động hóa và nhà máy thông minh (hệ thống giám sát); y tế và an ninh (thiết bị ảnh y sinh, camera giám sát chuyên dụng).

Quantum Science với mô hình kinh doanh là nghiên cứu và phát triển, thiết kế và sản xuất vật liệu QD cốt lõi để cung cấp cho các nhà sản xuất cảm biến, vi mạch và thiết bị điện tử gốc lớn trên thế giới, giúp họ tạo ra các sản phẩm thế hệ mới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và phát triển, tầm nhìn Quantum Science trong lĩnh vực chấm lượng tử hồng ngoại – công nghệ nền tảng cho các ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, AI, ô tô tự hành và nhà máy thông minh, đặc biệt với vật liệu INFIQ không chứa chì, phù hợp xu thế công nghệ xanh toàn cầu.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, trong đó có lượng tử và vật liệu mới; công nghệ INFIQ của Quantum Science hoàn toàn phù hợp và bổ trợ cho định hướng này, đồng thời mong muốn Quantum Science nghiên cứu khả năng hợp tác với Việt Nam nhằm ứng dụng vật liệu INFIQ vào các sản phẩm cụ thể và tiến tới hợp tác nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới.

Ông cũng cho biết Việt Nam có nhu cầu lớn về phát triển đội ngũ chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến, nên đề nghị Quantum Science phối hợp với các trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo, học bổng; đặc biệt là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư và sinh viên xuất sắc của Việt Nam được thực tập, học tập hoặc làm việc tại các phòng R&D hàng đầu của Quantum Science tại Anh.

Cũng trong sáng 29/10 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ thăm Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech Daresbury (thành phố Manchester).

Sci-Tech Daresbury được thành lập năm 2006, hoạt động theo mô hình liên doanh công - tư giữa STFC, Hội đồng Quận Halton và Tập đoàn Langtree, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp giữa nghiên cứu - doanh nghiệp - thương mại hóa công nghệ. Mô hình này được xem là hình mẫu tiêu biểu về phát triển khu công nghệ dựa trên hợp tác công - tư, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế tri thức và hình thành mạng lưới doanh nghiệp công nghệ sâu tại Vương quốc Anh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến thăm Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech - Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đến thăm Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech - Ảnh: VGP.

Trong đó, Hartree Centre là trung tâm siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo hàng đầu châu Âu, được thành lập bởi STFC và IBM với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu bảng Anh. Trung tâm sở hữu năng lực tính toán hiệu năng cao (HPC), mô phỏng và AI ứng dụng, phục vụ nghiên cứu, công nghiệp và chính phủ; đồng thời là trụ cột kỹ thuật số của vùng Liverpool City Region và đối tác trong mạng lưới AI quốc gia của Anh (UK AI Research Resource).

Innovation Centre là trung tâm đổi mới và thương mại hóa công nghệ, cung cấp không gian linh hoạt cho hơn 150 doanh nghiệp công nghệ từ startup đến tập đoàn lớn. Trung tâm vận hành các chương trình Future Club, Gold Partners và mentorship, hỗ trợ tư vấn, tài chính, đào tạo và phát triển sản phẩm, đóng vai trò "cửa ngõ thương mại hóa" đưa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thực tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết Việt Nam có Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) với chức năng tương tự Khu Công nghệ Khoa học Sci-Tech Daresbury. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực AI, siêu máy tính, dữ liệu lớn,...

Ông cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác chuyên sâu giữa Hartree Centre và NIC, trong xây dựng nền tảng dữ liệu và AI ứng dụng, chuyển giao công nghệ tính toán hiệu năng cao (HPC) và đào tạo chuyên gia kỹ thuật số, phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Đồng thời kết nối giữa Innovation Centre và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp của Việt Nam để đồng triển khai các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ hai nước hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm và mở rộng thị trường.

Từ khóa:

AI bán dẫn chip công nghệ lượng tử kinh tế số Quantum Science vật liệu bán dẫn mới việt nam

1

183 triệu mật khẩu email bị lộ

Kinh tế số

2

Boeing tiếp tục thua lỗ, nhưng có thể sắp nhận đơn hàng siêu lớn từ Trung Quốc

Thế giới

3

Mong muốn Quantum Science hợp tác với Việt Nam nghiên cứu phát triển các thế hệ vật liệu bán dẫn mới

Kinh tế số

4

Nhà sáng lập SoftBank giành lại ngôi giàu nhất Nhật Bản

Thế giới

5

GELEX Electric đồng hành phát triển hạ tầng năng lượng Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu 2025

Thị trường

