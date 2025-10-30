Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam

Chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho AI, Quỹ Đổi mới công nghệ NATIF của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dành tỷ lệ cao để hỗ trợ ứng dụng AI, cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh thông tin tại Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Từ AI chuyên ngành đến AI bao trùm - Tương lai cùng kiến tạo” ngày 29/10.

NHÀ NƯỚC ĐẶT RA NHIỀU MỤC TIÊU RẤT CAO, ĐÂY LÀ CƠ HỘI CHO AI

Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh Việt Nam xác định tập trung xây dựng hạ tầng trí tuệ AI Việt Nam, nhanh chóng xây dựng trung tâm siêu tính toán AI quốc gia và dữ liệu AI mở dùng chung.

Việt Nam cam kết phát triển và làm chủ công nghệ số, trong đó có AI, dựa trên chuẩn mở, mã nguồn mở.

Mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để Make in Vietnam, cũng là để đóng góp cho nhân loại.

Mở để sử dụng tri thức của người khác và để tạo ra mặt bằng cao hơn cho người khác. Đây không chỉ là cam kết, mà còn là chiến lược.

Về tạo thị trường AI trong nước để phát triển. Không có ứng dụng sẽ không có thị trường, không có thị trường thì doanh nghiệp AI Việt Nam sẽ mãi bé nhỏ.

Do vậy, đẩy mạnh ứng dụng AI trong doanh nghiệp, trong cơ quan nhà nước và các lĩnh vực trọng điểm là cách nhanh nhất để phát triển AI, để tạo ra các doanh nghiệp AI Việt Nam.

Chính phủ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho AI, Quỹ Đổi mới công nghệ NATIF của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ dành tỷ lệ cao để hỗ trợ ứng dụng AI, cấp vouchers cho doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng AI Việt Nam. Thị trường trong nước là các nôi để tạo ra các doanh nghiệp AI Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, với 100 triệu dân số trẻ, năng động, am hiểu công nghệ, Việt Nam có điều kiện để vừa là người dùng nhanh, vừa là người tạo ra sản phẩm AI cho chính mình và cho thế giới.

Việt Nam là nước đang phát triển, Đảng và Nhà nước lại đang đặt ra mục tiêu rất cao, xuất hiện nhiều thách thức, nhiều bài toán lớn, và đây chính là cơ hội cho AI.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục các công nghệ chiến lược, trong đó AI là công nghệ chủ chốt mà chúng ta sẽ ưu tiên dành các nguồn lực để phát triển.

“Chúng ta có thể đi nhanh hơn nhờ: Hạ tầng tính toán AI quốc gia, hệ sinh thái dữ liệu, doanh nghiệp công nghệ số Make in Vietnam và một lực lượng nghiên cứu, startup, một cộng đồng trẻ yêu công nghệ. Các AI startup sẽ là động lực quan trọng về phát triển AI Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

AI mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức, việc làm và niềm tin xã hội. Vì vậy, chúng ta phải phát triển AI vừa nhanh, vừa an toàn, vừa nhân văn. AI vì con người, không thay thế con người mà phục vụ con người, AI là trợ lý của con người. AI là công cụ mạnh mẽ, nhưng con người mới là chủ thể ra quyết định, hãy để AI hỗ trợ, chứ không thay thế tư duy, giá trị và trách nhiệm của con người.

HÀN QUỐC ĐỀ XUẤT HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM

Ông Park Yun Gyu, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ Thông tin Quốc gia Hàn Quốc, chia sẻ để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 3 quốc gia dẫn đầu thế giới về AI, Hàn Quốc đang xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, bao gồm AI bán dẫn, dữ liệu, điện toán đám mây, hạ tầng dịch vụ AI và thúc đẩy chuyển đổi AI trong công nghiệp sản xuất.

Ông Park đánh giá với tốc độ tăng trưởng số ấn tượng và hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, Việt Nam đang vươn lên trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo AI mới của khu vực Đông Nam Á.

"Chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực AI sẽ không chỉ thúc đẩy phát triển công nghệ, mà còn góp phần kiến tạo một tương lai số bao trùm, thịnh vượng và bền vững", ông nói thêm.

Ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam: ưu tiên trước mắt là cùng nhau phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu, bao gồm Mạng thế hệ mới và các trung tâm dữ liệu AI.

Cũng tại Diễn đàn, ông Choi Youngsam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc đã có nền tảng hợp tác vững chắc trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục và đào tạo nhân lực. Giờ là thời điểm thích hợp để hai quốc gia mở rộng hợp tác sang lĩnh vực kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực sẽ định hình tương lai phát triển của mỗi nền kinh tế.

Theo Đại sứ, ưu tiên trước mắt là cùng nhau phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu, bao gồm Mạng thế hệ mới và các trung tâm dữ liệu AI. Ngoài ra, trong bối cảnh chuỗi cung ứng của hai nước đã gắn kết sâu rộng trong các ngành như chất bán dẫn, pin, linh kiện điện tử, việc tích hợp AI vào quy trình sản xuất sẽ góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp hai nước trên thị trường toàn cầu.

Kết thúc Diễn đàn, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác AI và chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu AI vì con người, AI cho phát triển bền vững và AI bao trùm.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình "cùng kiến tạo tương lai số Việt Nam - Hàn Quốc", góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về một châu Á thông minh, hợp tác và thịnh vượng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.