Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Khánh Huyền

04/05/2026, 15:23

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

Kết thúc quý 1/2026, HDBank tiếp tục giữ vững quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh HDBank.

Cụ thể, Moody’s tiếp tục giữ nguyên Xếp hạng Tiền gửi Nội tệ và Ngoại tệ dài hạn cũng như Xếp hạng Nhà phát hành dài hạn của HDBank ở mức B1. Điều này phản ánh nền tảng tài chính ổn định và năng lực vận hành bền vững.

Đáng chú ý, việc điều chỉnh Triển vọng lên “Tích cực” được Moody’s đưa ra trên cơ sở kỳ vọng HDBank sẽ tiếp tục củng cố năng lực tài chính thông qua lộ trình tăng vốn chủ sở hữu, song hành với việc duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ. Những yếu tố này được đánh giá sẽ giúp ngân hàng nâng cao bộ đệm vốn và khả năng hấp thụ rủi ro trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa qua, HDBank cũng đã thông qua kế hoạch nâng mạnh vốn chủ sở hữu từ 78.286 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 110.088 tỷ đồng, tăng 41%.

Theo Moody’s, tổ chức này có thể xem xét nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng nếu HDBank thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị rủi ro của HDBank.

Việc nâng triển vọng xếp hạng sẽ góp phần nâng cao uy tín của HDBank trên thị trường tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để ngân hàng mở rộng hợp tác, tiếp cận nguồn vốn và gia tăng năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trước đó, vào tháng 5/2025, HDBank đã được Moody’s Ratings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm lên nhóm cao nhất trong số các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Kết thúc quý 1/2026, HDBank tiếp tục giữ vững quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 6.107 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. ROE tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 24,29%, thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,16%, tăng mạnh so với mức 14,32% cùng kỳ và cao top đầu thị trường.

Tại thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 984.216 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm trước. Tổng dư nợ tín dụng đạt 635.085 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Tổng huy động vốn vượt 880 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725 nghìn tỷ đồng tăng 11,9%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) được giữ ở mức dưới 75%; đồng thời, các tỷ lệ thanh khoản quan trọng như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đều duy trì trên 100%, cao hơn mức yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel III.

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

Tính đến ngày 4/5, giá vàng miếng SJC bán ra giảm phổ biến 4,5%, giá vàng nhẫn giảm từ 3,4 - 4,7% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (4/4), giảm gấp gần 3 lần so với mức giảm 1,67% của giá vàng thế giới…

Luỹ kế 4 tháng, tổng vốn vay của Chính phủ đạt 132.641 tỷ đồng, tương đương 13,7% kế hoạch trong khi tổng nghĩa vụ trả nợ lên tới 172.865 tỷ đồng. Chênh lệch lớn giữa vay và trả nợ cho thấy áp lực tài khóa trong những tháng đầu năm, song các chỉ tiêu nợ công vẫn trong giới hạn cho phép…

Khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng đã được ông Dalio đưa ra từ lâu...

Trong tháng 4/2026, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng trước đó, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại gần như đi ngang và duy trì sát trần biên độ…

Đến hết tháng 1/2026, cả nước có gần 26.000 cơ sở nhà, đất đã hoàn thành bước 1, xác định rõ chủ thể quản lý, sử dụng và khai thác, nhưng vẫn còn hơn 10.000 cơ sở thuộc diện phải tiếp tục xử lý ở bước 2, tuy nhiên thực tế triển khai lại đang gặp một số vướng mắc...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Ninh Bình đón hơn 2,7 triệu lượt du khách trong kỳ nghỉ lễ

Công nghệ “massage não” giúp điều trị các bệnh lý thần kinh

Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon”

Giá vàng trong nước giảm gấp ba lần so với giá vàng thế giới

4 tháng đầu năm, Chính phủ huy động hơn 132.000 tỷ đồng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

