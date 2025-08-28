Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khu bến Cái Mép Hạ đã được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2030, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của THACO, đơn vị này cho rằng trong quá trình mở rộng đầu tư đa ngành đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đạt được thành công trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là việc triển khai và vận hành bến cảng Chu Lai thuộc cảng quốc tế Chu Lai (Quảng Nam). Cùng với đó là kinh nghiệp và năng lực triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác như sân bay, khu công nghiệp hay khu đô thị…

THACO cho biết, sau khi tìm hiểu, doanh nghiệp nhận thấy dự án bến cảng Cái Mép Hạ là dự án phù hợp với định hướng đầu tư của tập đoàn. Vì vậy, THACO đã nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cơ quan chức năng xem xét.

“Để sớm triển khai dự án, THACO đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố quan tâm, hỗ trợ và sớm chấp thuận chủ trường đầu tư dự án bến cảng Cái Mép Hạ”, văn bản đề xuất nêu rõ.

Tính đến nay, hệ thống cảng biển khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 7 bến cảng có chức năng khai thác hàng container với công suất quy hoạch đến năm 2020 đạt 7,66 triệu TEUs/năm; trong đó khu bến Cái Mép có 5 bến cảng gồm Gemalink, SSIT, TCTT, CMIT, cảng container Cái Mép Thượng - TCCT&TCIT; và khu bến Thị Vải có 2 bến cảng là SP-PSA và SITV.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, lượng hàng container thông qua cảng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trung bình 4 năm gần đây (2021 - 2024) đạt trên 8 triệu TEUs/năm. Cụ thể, năm 2021, lượng hàng hóa thông qua cảng biển ở đây là 8,44 triệu TEUs; năm 2022 là 8,34 triệu TEUs; năm 2023 là 8,14 triệu TEUs; năm 2024 là 10,98 triệu TEUs. Hàng hóa tập trung chủ yếu vào 5 bến cảng tại khu bến Cái Mép và đã vượt quá công suất thiết kế của các bến container tại khu vực Cái Mép.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định khu bến Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những khu bến cảng biển được ưu tiên đầu tư đến năm 2030. Vì vậy, TP.HCM đánh giá việc sớm triển khai đầu tư các bến cảng tại khu vực Cái Mép Hạ theo đúng quy hoạch là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cũng theo quy hoạch nói trên, khu cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM mới) sẽ là một trong hai cảng biển đặc biệt của cả nước, có chức năng là cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế. Trong đó, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ được nhấn mạnh là một trạm trung chuyển hoàng hóa tầm cỡ khu vực và thế giới cùng với chức năng của một khu thương mại tự do.

Dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ có tổng diện tích 1.736 ha (trong đó có 936 ha đất rừng) bao gồm trung tâm logistics và bến cảng Cái Mép Hạ (984 ha), diện tích mặt nước (455 ha); đất dự trữ kho năng lượng sạch (197 ha), diện tích mặt nước tiềm năng (125 ha). Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2024, giai đoạn 2 năm 2025 - 2027 và giai đoạn 3 năm 2028 - 2030.

Tuy nhiên, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án này lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội (do chuyển diện tích đất rừng trên 500 ha). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương ủng hộ và chấp thuận trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Liên quan đến dự án bến cảng Cái Mép Hạ, trước đây đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm và đề nghị đầu tư như liên danh Geleximco - ITC; Công ty cổ phần IMG Innovations; Công ty cổ phần XNK Quốc tế Tân Đại Dương; Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group)...