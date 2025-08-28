Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Một doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư bến cảng Cái Mép Hạ tại TP.HCM

Xuân Nghi

28/08/2025, 00:00

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng bến cảng Cái Mép Hạ thuộc khu bến Cái Mép tại phường Tân Phước, TP.HCM (trước sáp nhập là thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phối cảnh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, trong đó có bến cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast
Phối cảnh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, trong đó có bến cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast

Khu bến Cái Mép Hạ đã được Chính phủ đưa vào danh mục ưu tiên phát triển đến năm 2030, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề xuất của THACO, đơn vị này cho rằng trong quá trình mở rộng đầu tư đa ngành đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và đạt được thành công trong lĩnh vực logistics, đặc biệt là việc triển khai và vận hành bến cảng Chu Lai thuộc cảng quốc tế Chu Lai (Quảng Nam). Cùng với đó là kinh nghiệp và năng lực triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác như sân bay, khu công nghiệp hay khu đô thị…

THACO cho biết, sau khi tìm hiểu, doanh nghiệp nhận thấy dự án bến cảng Cái Mép Hạ là dự án phù hợp với định hướng đầu tư của tập đoàn. Vì vậy, THACO đã nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cơ quan chức năng xem xét.

“Để sớm triển khai dự án, THACO đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM và Sở Tài chính Thành phố quan tâm, hỗ trợ và sớm chấp thuận chủ trường đầu tư dự án bến cảng Cái Mép Hạ”, văn bản đề xuất nêu rõ.

Tính đến nay, hệ thống cảng biển khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 7 bến cảng có chức năng khai thác hàng container với công suất quy hoạch đến năm 2020 đạt 7,66 triệu TEUs/năm; trong đó khu bến Cái Mép có 5 bến cảng gồm Gemalink, SSIT, TCTT, CMIT, cảng container Cái Mép Thượng - TCCT&TCIT; và khu bến Thị Vải có 2 bến cảng là SP-PSA và SITV.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, lượng hàng container thông qua cảng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trung bình 4 năm gần đây (2021 - 2024) đạt trên 8 triệu TEUs/năm. Cụ thể, năm 2021, lượng hàng hóa thông qua cảng biển ở đây là 8,44 triệu TEUs; năm 2022 là 8,34 triệu TEUs; năm 2023 là 8,14 triệu TEUs; năm 2024 là 10,98 triệu TEUs. Hàng hóa tập trung chủ yếu vào 5 bến cảng tại khu bến Cái Mép và đã vượt quá công suất thiết kế của các bến container tại khu vực Cái Mép.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định khu bến Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những khu bến cảng biển được ưu tiên đầu tư đến năm 2030. Vì vậy, TP.HCM đánh giá việc sớm triển khai đầu tư các bến cảng tại khu vực Cái Mép Hạ theo đúng quy hoạch là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cũng theo quy hoạch nói trên, khu cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM mới) sẽ là một trong hai cảng biển đặc biệt của cả nước, có chức năng là cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế. Trong đó, Trung tâm logistics Cái Mép Hạ được nhấn mạnh là một trạm trung chuyển hoàng hóa tầm cỡ khu vực và thế giới cùng với chức năng của một khu thương mại tự do.

Dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ có tổng diện tích 1.736 ha (trong đó có 936 ha đất rừng) bao gồm trung tâm logistics và bến cảng Cái Mép Hạ (984 ha), diện tích mặt nước (455 ha); đất dự trữ kho năng lượng sạch (197 ha), diện tích mặt nước tiềm năng (125 ha). Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2024, giai đoạn 2 năm 2025 - 2027 và giai đoạn 3 năm 2028 - 2030.

Tuy nhiên, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án này lại thuộc thẩm quyền của Quốc hội (do chuyển diện tích đất rừng trên 500 ha). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương ủng hộ và chấp thuận trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Liên quan đến dự án bến cảng Cái Mép Hạ, trước đây đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm và đề nghị đầu tư như liên danh Geleximco - ITC; Công ty cổ phần IMG Innovations; Công ty cổ phần XNK Quốc tế Tân Đại Dương; Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group)...

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

14:37, 28/08/2025

Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

19:02, 27/08/2025

Ninh Bình mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với các tập đoàn lớn

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

23:25, 26/08/2025

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đọc thêm

Quảng Trị khai thác lợi thế logistics cho mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do

Quảng Trị khai thác lợi thế logistics cho mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do

Quảng Trị đang nỗ lực khai thác lợi thế logistics của mình với mục tiêu xây dựng khu thương mại tự do (FTZ), nhằm tạo động lực phát triển kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Với vị trí chiến lược nằm ở cửa ngõ hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng với hệ thống cửa khẩu quốc tế và cảng biển nước sâu, Quảng Trị có tiềm năng lớn để phát triển thương mại xuyên biên giới và logistics.

Doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu xây dựng dự án mới tại Hưng Yên

Doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu xây dựng dự án mới tại Hưng Yên

Mới đây, hai doanh nghiệp lớn đến từ Hà Lan và Australia đã chia sẻ về những kế hoạch cũng như động thái mới nhằm đẩy mạnh đầu tư tại địa phương....

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) toàn cầu dự kiến có thể đạt 128 tỷ USD vào năm 2030 và 700 tỷ USD vào năm 2035. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chiến lược này…

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ

Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Đồng Nai siết tiến độ dự án trọng điểm, sẽ cấm đấu thầu mới với nhà thầu chậm tiến độ

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh. Nhà thầu chây ì, yếu kém sẽ bị điều chuyển khối lượng, thậm chí có thể cấm tham gia đấu thầu công trình mới trên địa bàn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"

Doanh nghiệp

2

Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

3

Báo cáo sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 2023, Tập đoàn Lộc Trời bị phạt tiền

Khung pháp lý

4

Sau hai quý hoãn, CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức trong quý 4/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: