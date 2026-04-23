Trang chủ Tài chính

Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành

Tùng Thư

23/04/2026, 07:04

Lãnh đạo VPBank cho biết tín dụng ngân hàng tăng 10,2% trong quý I, cao gấp 3,4 lần mức tăng chung 3% của toàn hệ thống...

VPBank dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.300 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.
VPBank dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.300 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Chiều 22/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, phương án chia cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết trong những năm gần đây, tín dụng của ngân hàng duy trì mức tăng trưởng cao và đóng vai trò “mũi nhọn” trong việc thúc đẩy quy mô hoạt động cũng như hiệu quả kinh doanh.

Năm 2025, tăng trưởng tín dụng của VPBank đạt khoảng 35%. Đà tăng này tiếp tục được duy trì trong quý I/2026 khi tín dụng tăng 10,2%, cao gấp 3,4 lần mức tăng trưởng tín dụng chung 3% của nền kinh tế.

Tín dụng của VPBank tăng cao một phần do ngân hàng này tiếp nhận ngân hàng yếu kém trước đó và được Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mặt bằng chung.

Trên cơ sở đó, VPBank đặt mục tiêu tham vọng cho năm 2026 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong khối ngân hàng tư nhân và đưa VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên trong nhóm này vượt mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

Song song với mục tiêu lợi nhuận, ngân hàng dự kiến mở rộng quy mô tín dụng với dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34% trong năm 2026. Ở chiều nguồn vốn, tổng huy động từ khách hàng và phát hành giấy tờ có giá được kỳ vọng đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước.

Trong phần thảo luận, lãnh đạo VPBank dành nhiều thời gian phân tích bối cảnh thị trường tiền tệ và các chỉ số tài chính trọng yếu. Về thanh khoản, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết thị trường trong quý I ghi nhận áp lực nhất định, thể hiện qua việc lãi suất huy động tăng trên diện rộng ở tất cả các kỳ hạn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu tín dụng tăng mạnh. Tuy vậy, ông nhận định xu hướng lãi suất cao chỉ mang tính ngắn hạn và có thể bắt đầu hạ nhiệt từ cuối quý II hoặc đầu quý III/2026 khi các yếu tố vĩ mô ổn định hơn.

Đối với chất lượng tài sản, VPBank thừa nhận tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nợ xấu chủ yếu phát sinh ở phân khúc bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, do ngân hàng đẩy mạnh cho vay ở các nhóm này.

Mức nợ xấu cao hơn trung bình ngành là đặc điểm của mô hình kinh doanh mà ngân hàng theo đuổi. Khác với nhiều tổ chức tín dụng tập trung vào nhóm doanh nghiệp quy mô lớn hoặc trung bình, VPBank mở rộng sang cả phân khúc khách hàng phổ thông và doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SMEs), vốn có biên lợi nhuận cao nhưng đi kèm rủi ro lớn hơn.

Đối với FE Credit – công ty tài chính tiêu dùng trực thuộc, tỷ lệ nợ xấu từng tăng lên khoảng 20% sau đại dịch nhưng đã giảm xuống còn 14 - 15% trong năm vừa qua. Ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục tái cấu trúc hoạt động và đưa tỷ lệ này về mức 11-12%, phù hợp với đặc thù ngành tài chính tiêu dùng.

Về biên lãi ròng (NIM), VPBank hiện duy trì mức khoảng 4,53-4,6% trong quý I và dự kiến bình quân cả năm ở mức 4,4%. Ban lãnh đạo cho rằng NIM toàn ngành có thể chịu áp lực giảm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, song VPBank vẫn có lợi thế nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và tỷ trọng lớn ở các khoản vay có lợi suất cao.

Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình, bao gồm phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian chi trả dự kiến vào quý II hoặc quý III/2026, tùy quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng số tiền chi trả cổ tức ước tính gần 4.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, lợi nhuận giữ lại của ngân hàng còn khoảng 15.986 tỷ đồng.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch tăng vốn điều lệ. VPBank dự kiến nâng vốn từ hơn 79.300 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu.

Ở đợt thứ nhất, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 26,04% số cổ phần đang lưu hành. Nguồn thực hiện đến từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, với tổng giá trị hơn 20.600 tỷ đồng. Sau đợt này, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 100.000 tỷ đồng.

Đợt thứ hai là chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, giúp tăng thêm khoảng 6.243 tỷ đồng vốn điều lệ. Đối tượng có thể là cổ đông chiến lược hiện hữu hoặc các tổ chức tài chính quốc tế đáp ứng tiêu chí của ngân hàng. Nếu hoàn tất cả hai phương án, VPBank sẽ nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Toàn cảnh mua bán vàng của các ngân hàng trung ương trong 2 tháng đầu năm 2026

Trong khi ngân hàng trung ương của Ba Lan, Uzbekistan và Trung Quốc tiếp tục mua thêm vàng để tăng dự trữ, một số nước khác như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lại bán ra nhằm giảm bớt sức ép kinh tế...

Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Giá vàng trồi sụt khi căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang, SPDR Gold Trust xả hơn 9 tấn

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh, cho thấy tâm lý có phần bi quan của nhà đầu tư về triển vọng của giá vàng trong ngắn hạn...

Chính phủ dự kiến vay gần 970.000 tỷ đồng, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn

Chính phủ dự kiến vay gần 970.000 tỷ đồng, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn

Chính phủ dự kiến huy động gần 970.000 tỷ đồng năm 2026, phần lớn để bù đắp bội chi và cơ cấu lại nợ. Trong bối cảnh đó, các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được duy trì trong ngưỡng cho phép, góp phần củng cố ổn định tài khóa và niềm tin thị trường…

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed

Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...

Từ

Từ "Lá chắn công nghệ" đến hệ sinh thái A-to-P: Bước chuyển mình dựa trên AI của Tài chính Mirae Asset

Nối tiếp chiến lược "Chủ động ứng dụng công nghệ vào lá chắn quản trị rủi ro", Tài chính Mirae Asset tiếp tục khẳng định năng lực số hóa mạnh mẽ khi ra mắt hệ sinh thái các mô hình quản trị rủi ro toàn diện (A-to-P Model Suite).

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

