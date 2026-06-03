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Tổ chức trong nước mua ròng không ngừng, thêm 700 tỷ phiên hôm nay

Thu Minh

03/06/2026, 20:36

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 676,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 700,2 tỷ đồng.

VnEconomy

Mức giảm gần 100 điểm của chỉ số VN-Index đã trở nên hấp dẫn hơn, qua đó kích hoạt dòng tiền bắt đáy quay trở lại và giúp thị trường hồi phục thành công. Có thời điểm trong phiên, VN-Index giảm gần 30 điểm và xuyên thủng mốc 1.800 điểm, tuy nhiên lực cầu gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm, đóng cửa chỉ còn mất 7,46 điểm, lùi về mức 1.819 điểm.

Độ rộng thị trường cũng cải thiện tích cực với 173 mã tăng giá so với 133 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà hồi phục hôm nay là ngân hàng, nổi bật ở các mã vốn hóa lớn như VCB, BID và TCG với diễn biến tăng trưởng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. VIC giảm 3,56%, VHM giảm 1,59%, VRE giảm 3,05%, trong khi KSF giảm sàn. Chỉ riêng ba mã VIC, VHM và VRE đã lấy đi gần 15 điểm của chỉ số chung, trở thành lực cản lớn nhất đối với nỗ lực phục hồi của thị trường. Nhóm chứng khoán tiếp tục có thêm một phiên bứt phá nhờ kỳ vọng được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI.

Nhiều cổ phiếu tăng khá như SSI, VIX, HCM, VND và VCI. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Nhóm năng lượng và dầu khí cũng đảo chiều tăng giá tích cực, trong đó GAS tăng 2,8%. Nhóm công nghệ thông tin tăng 2,27%, trong khi các nhóm nguyên vật liệu, bán lẻ, hàng không và điện cũng ghi nhận dòng tiền tham gia mạnh hơn.

Thanh khoản trên ba sàn đạt gần 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng 607,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 559,8 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất là Công nghệ thông tin và Tài nguyên cơ bản. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: FPT, SHB, VIX, NVL, MBB, DBC, GEX, SAB, HPG, LPB.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất tại nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: ACB, VHM, VIC, VPB, TCB, VND, GMD, VNM, CTG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 247,5 tỷ đồng; trong đó mua ròng 67,3 tỷ đồng thông qua giao dịch khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng tại 6/18 nhóm ngành, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: VHM, VIC, VPB, STB, TCB, HDB, VPI, VCI, VND, VCK.

Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng tại 12/18 nhóm ngành, chủ yếu thuộc Công nghệ thông tin và Thực phẩm và đồ uống. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, VIX, NVL, KDC, HPG, SHB, VIB, GEE, VCB.

Khối tự doanh bán ròng 232,4 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 207,8 tỷ đồng.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng tại 6/18 nhóm ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên cơ bản và Hàng hóa & Dịch vụ công nghiệp. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: HPG, VCB, GMD, MBB, DCM, MSN, STB, FRT, VHM, VIB.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là Ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều gồm: NVL, ACB, VCI, CTG, TCB, VPB, EIB, FPT, VIC, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 676,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 700,2 tỷ đồng.

Trong giao dịch khớp lệnh, khối tổ chức trong nước bán ròng tại 6/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc về nhóm Công nghệ thông tin. Các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm: FPT, HPG, SHB, HDB, MBB, STB, VPI, VCK, LPB, VJC.

Ngược lại, giá trị mua ròng lớn nhất tập trung ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: ACB, VIC, NVL, TCB, MWG, VNM, KDC, CTG, VHM, EIB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.124,5 tỷ đồng, tăng 21,8%, chiếm 18,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Đáng chú ý, VJC tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận lớn với 3,85 triệu cổ phiếu, tương đương 700 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, HCM cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận quy mô lớn với giá trị 583,6 tỷ đồng, tương đương hơn 21 triệu cổ phiếu, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng tại các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, Kho bãi và Hàng không. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở các nhóm: Ngân hàng, Xây dựng và vật liệu, Thép, Thiết bị điện, Dầu khí, Hóa chất, Tiện ích, Vận tải thủy và Hàng cá nhân.

Xét riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng tại nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

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