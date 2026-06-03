Quảng Trị: Hơn 3.300 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm
Nguyễn Thuấn
03/06/2026, 19:02
Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị đang dần thành hình với khối lượng thi công đạt từ 70% đến hơn 90%. Cùng với việc giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, các dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã trực
tiếp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn
tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư
công.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị, Dự án thành phần 1 -
Đường ven biển đang đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.
Đến nay, chiều dài tuyến được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt
79,836/80km, tương đương 99,8%; mặt bằng đã bàn giao đạt 79,198/80km, bằng 99%
chiều dài toàn tuyến.
Trên phần diện tích đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt
triển khai thi công nhiều hạng mục. Hệ thống cầu, cống và thoát nước cơ bản
hoàn thành, giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt khoảng 70%. Về nguồn vốn,
lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt hơn 2.017 tỷ đồng, tương đương 81,1%
tổng nguồn vốn được bố trí.
Đối với Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu
cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, công tác giải phóng mặt bằng
đã hoàn thành 14,1/15,33ha. Nhiều hạng mục chính của công trình, trong đó có cầu
Nhật Lệ 3, đã hoàn thành. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai hệ
thống thoát nước, nền và mặt đường tại các đoạn mở rộng phía Bảo Ninh.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân
sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng. Giá trị thực hiện xây lắp hiện đạt khoảng
93% khối lượng hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt hơn 1.175 tỷ đồng, tương đương
90,7% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong
năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trong khi đó, Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm
thành phố Đồng Hới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Gói thầu phần cầu cơ bản
hoàn thành, hiện tập trung thi công đường dẫn lên cầu. Đối với phần đường, các
hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đã hoàn thành; nhà thầu đang triển
khai thi công nền, móng đường tại các vị trí đã có mặt bằng.
Đến nay, giá trị xây lắp thực hiện của dự án đạt hơn 67 tỷ đồng,
tương đương 71,19% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt 158 tỷ đồng, bằng
81,7% tổng vốn đầu tư được bố trí. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương
tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng,
phấn đấu hoàn thành công trình trong quý III/2026.
Qua kiểm tra thực tế tại các công trường và nghe báo cáo của
các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh
giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương trong quá trình
triển khai các dự án.
Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải
phóng mặt bằng; chủ động rà soát, kịp thời đề xuất phương án xử lý các khó
khăn, vướng mắc trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.
Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm
tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo
quy định; xây dựng phương án phối hợp bảo vệ thi công tại những khu vực còn tồn
tại vướng mắc.
Đối với các chủ đầu tư và nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị yêu cầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều
kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi
công và giải ngân vốn đầu tư công.
Nghệ An: Đẩy nhanh tái định cư, xóa điểm nóng chung cư cũ
10:08, 03/06/2026
Thanh Hóa đầu tư tuyến đường chiến lược kết nối miền núi và ven biển
ASEAN gia tăng sức hấp dẫn từ liên kết khu vực và động lực tiêu dùng nội địa
Làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội mới cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới không chỉ đến từ chi phí sản xuất mà còn phụ thuộc vào khả năng xây dựng thị trường nội địa vững mạnh, phát triển hạ tầng số, logistics và tăng cường liên kết khu vực...
Nghệ An: Đẩy nhanh tái định cư, xóa điểm nóng chung cư cũ
Sau khi phá dỡ 17 trong tổng số 23 chung cư cũ trên địa bàn, Nghệ An tiếp tục bước vào giai đoạn nước rút của chương trình cải tạo nhà ở. Việc hoàn thành các tòa tái định cư được xem là chìa khóa để giải quyết dứt điểm những điểm nóng về nhà ở đã tồn tại nhiều năm.
Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam
Để hình thành một hệ sinh thái giao thông xanh, thông minh và bao trùm, bài toán đặt ra không chỉ là công nghệ mà còn là dữ liệu liên thông, thể chế đủ mở, quy hoạch tích hợp và năng lực thích ứng của thị trường lao động trong quá trình chuyển đổi số...
Nghiên cứu triển khai các tuyến xe buýt kết nối với sân bay Long Thành
Trên cơ sở hạ tầng giao thông nội cảng ngoài sân bay và phương án tổ chức giao thông, Cảng hàng không quốc tế Long Thành nghiên cứu, đề xuất vị trí điểm đầu, điểm cuối các tuyến xe buýt trong phạm vi cảng hàng không; phương án bố trí khu vực đón, trả khách...
Sân Bay Long Thành và FTZ tạo động lực mới cho công nghiệp Đồng Nai
Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, sân bay Long Thành và kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) đang tạo thêm điều kiện để Đồng Nai mở rộng không gian công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: