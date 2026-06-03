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Quảng Trị: Hơn 3.300 tỷ đồng được giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm

Nguyễn Thuấn

03/06/2026, 19:02

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị đang dần thành hình với khối lượng thi công đạt từ 70% đến hơn 90%. Cùng với việc giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng vốn đầu tư công, các dự án được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho liên kết vùng, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Dự án thành phần 1 - Đường ven biển đoạn qua xã Cam Hồng
Dự án thành phần 1 - Đường ven biển đoạn qua xã Cam Hồng

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Trị, Dự án thành phần 1 - Đường ven biển đang đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, chiều dài tuyến được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt 79,836/80km, tương đương 99,8%; mặt bằng đã bàn giao đạt 79,198/80km, bằng 99% chiều dài toàn tuyến.

Trên phần diện tích đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công nhiều hạng mục. Hệ thống cầu, cống và thoát nước cơ bản hoàn thành, giá trị thực hiện các hợp đồng xây lắp đạt khoảng 70%. Về nguồn vốn, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt hơn 2.017 tỷ đồng, tương đương 81,1% tổng nguồn vốn được bố trí.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra, chỉ đạo tại Dự án thành phần 1 - Đường ven biển 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh kiểm tra, chỉ đạo tại Dự án thành phần 1 - Đường ven biển 

Đối với Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 14,1/15,33ha. Nhiều hạng mục chính của công trình, trong đó có cầu Nhật Lệ 3, đã hoàn thành. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung triển khai hệ thống thoát nước, nền và mặt đường tại các đoạn mở rộng phía Bảo Ninh.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng. Giá trị thực hiện xây lắp hiện đạt khoảng 93% khối lượng hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt hơn 1.175 tỷ đồng, tương đương 90,7% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trong khi đó, Dự án đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đồng Hới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Gói thầu phần cầu cơ bản hoàn thành, hiện tập trung thi công đường dẫn lên cầu. Đối với phần đường, các hạng mục thoát nước dọc, thoát nước ngang đã hoàn thành; nhà thầu đang triển khai thi công nền, móng đường tại các vị trí đã có mặt bằng.

Đến nay, giá trị xây lắp thực hiện của dự án đạt hơn 67 tỷ đồng, tương đương 71,19% giá trị hợp đồng. Lũy kế giải ngân đạt 158 tỷ đồng, bằng 81,7% tổng vốn đầu tư được bố trí. Chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công trình trong quý III/2026.

Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3
Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

Qua kiểm tra thực tế tại các công trường và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương trong quá trình triển khai các dự án.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát, kịp thời đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trên cơ sở đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định; xây dựng phương án phối hợp bảo vệ thi công tại những khu vực còn tồn tại vướng mắc.

Đối với các chủ đầu tư và nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tổ chức tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

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Từ khóa:

Cầu Nhật Lệ 3 Đầu tư công dự án giao thông Quảng Trị đường ven biển Quảng Trị giải phóng mặt bằng tiến độ thi công vốn ngân sách

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