Tháng 5/2026, chỉ số HNX-Index tăng mạnh nhưng thanh khoản giảm gần 13%

HNX cho biết trái ngược với xu hướng tăng điểm mạnh của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm nhẹ với khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12,64%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 12,46% đạt 1.225 tỷ đồng/phiên.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 05/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng tăng mạnh.

Theo đó, với 20 phiên giao dịch trong tháng 5, chỉ số giá HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 294,94 điểm, tăng 17,67% so với tháng trước.



Theo HNX, trái ngược với xu hướng tăng điểm mạnh của chỉ số, thanh khoản thị trường giảm nhẹ với khối lượng giao dịch bình quân đạt 66,8 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 12,64%, tương ứng giá trị giao dịch bình quân giảm 12,46% đạt 1.225 tỷ đồng/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng cổ phiếu niêm yết HNX tháng thứ 4 liên tiếp, quy mô giao dịch tăng trở lại, với giá trị giao dịch tăng 13,08% so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào hơn 1.192 tỷ đồng và bán ra hơn 1.163 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 28,3 tỷ đồng.

Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX của các công ty chứng khoán thành viên tiếp tục giảm 68,07% so với tháng trước, với giá trị giao dịch hơn 73,3 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 0,3% toàn thị trường). Đồng thuận với xu hướng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng hơn 4,1 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 5/2026, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 301 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 191 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 479 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng 4/2026.