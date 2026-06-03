Lãi suất qua đêm giảm từ gần 11% về 5,4% sau 2 phiên
Tùng Thư
03/06/2026, 17:25
Sau cú tăng mạnh đầu tháng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt nhanh ở các kỳ hạn ngắn trong ngày 3/6, với lãi suất qua đêm giảm về 5,4% từ mức 10,66% ngày 1/6. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa xuất hiện ở các kỳ hạn dài hơn khi lãi suất 1 - 3 tháng vẫn neo cao, thậm chí kỳ hạn 3 tháng tăng lên 8,2%/năm, cho thấy áp lực vốn trung hạn chưa hoàn toàn dịu bớt…
Trên thị trường liên ngân hàng, mặt bằng lãi suất VND ngày 3/6 ghi nhận xu
hướng hạ nhiệt rõ rệt so với đầu tháng, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất
qua đêm (O/N) giảm mạnh về 5,4%/năm, thấp hơn 5,26 điểm phần trăm (đpt) so với
mức đỉnh 10,66%/năm ngày 1/6; kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng lần lượt lùi về
6,33% và 6,73%/năm, giảm tương ứng 3,44 và 1,36 đpt.
Diễn biến này cho thấy áp
lực thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống đã phần nào dịu bớt sau giai đoạn căng
thẳng đầu tháng. Tuy nhiên, ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất vẫn neo ở mức cao,
với kỳ hạn 1 tháng tăng lên 7,4% và 3 tháng lên 8,2%/năm, phản ánh tâm lý thận
trọng của các tổ chức tín dụng đối với nhu cầu vốn trung hạn cũng như kỳ vọng
chi phí vốn chưa giảm nhanh trong ngắn hạn.
Cùngngày,
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản qua thịtrường mở (OMO) theo hướng hút ròng. Cụ
thể, trên kênh cầmcố, cơ quan điều hành phát
hành mới 6.628,89 tỷ đồng với lãi suất 4,5%/năm, trong khi có 10.000 tỷ đồng
đáo hạn. Chênh lệch giữa lượng phát hành và khối lượng đáo hạn khiến Ngânhàng Nhà nướchút ròng 3.371,11 tỷ đồng trong phiên. Qua đó, tổng khối
lượng OMO lưu hành giảm từ 327.310,66 tỷ đồng cuối ngày 2/6 xuống còn 323.939,55
tỷ đồng. Trên kênh tín phiếu Ngânhàng Nhà nước (SBV-Bills),
không phát sinh giao dịch.
Trên thị trường mở phiên 03/06/2026, ở kênh mua kỳ hạn giấy tờ có giá (reverse repo), Ngân hàng Nhà nước phát hành 6,628.9 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày, lãi suất 4.5% giữ nguyên và có 10,000 tỷ đồng đáo hạn. Ở kênh tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới và không có khối lượng đáo hạn. Kết phiên, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 3,371.1 tỷ đồng qua OMO. Tổng lượng OMO đang lưu hành đạt 323,939.6 tỷ đồng, thấp hơn 124,115.8 tỷ so với mức đỉnh 448,055.3 tỷ đồng cách đây 3 tháng.
Trước đó, khi lãi suất qua đêm liên ngân hàng vọt lên gần 11%/năm vào ngàu 1/6,
Ngân hàng Nhà nước đã thông báo thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap)
USD/VND với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo kỳ hạn
14 ngày, với cấu trúc mua USD giao ngay và bán USD kỳ hạn.
Theo thông báo, tỷ
giá mua USD giao ngay được xác định ở mức 23.932 VND/USD, trong khi tỷ giá bán
USD kỳ hạn là 23.944 VND/USD, ngày giá trị giao dịch là T+1, tương ứng ngày
2/6.
Quy mô giao dịch tối đa lên tới 1 tỷ USD, tương đương khoảng 23.932 tỷ đồng
được bơm ra hệ thống tại ngày thanh toán nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng. Sau
14 ngày, các tổ chức tín dụng sẽ mua lại số USD đã bán cho Ngân hàng Nhà nước
theo tỷ giá kỳ hạn đã xác định trước, tương ứng khoảng 23.944 tỷ đồng trên quy
mô giao dịch tối đa.
Chênh lệch giữa tỷ giá bán kỳ hạn và tỷ giá mua giao ngay là 12 VND/USD,
tương đương khoảng 12 tỷ đồng trên quy mô giao dịch 1 tỷ USD. Quy đổi theo năm,
mức chênh lệch này tương ứng khoảng 1,3%/năm. Khi cộng với lãi suất USD kỳ hạn
14 ngày trên thị trường liên ngân hàng khoảng 3,7%/năm, chi phí vốn VND ngầm định
qua kênh hoán đổi vào khoảng 5%/năm.
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