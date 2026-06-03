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Cục Thuế khẳng định không loại bỏ nghĩa vụ ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Lan Anh

03/06/2026, 20:36

Trước những thông tin bác bỏ quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế, Cục Thuế khẳng định nội dung này vẫn được giữ nguyên. Điều này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật về thuế và phòng ngừa rủi ro thất thu ngân sách...

Cục Thuế khẳng định không loại bỏ nghĩa vụ ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản
Cục Thuế khẳng định không loại bỏ nghĩa vụ ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Bộ Tài chính cho biết những ngày gần đây xuất hiện thông tin liên quan đến đề xuất yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế trong dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế xin ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp đã được loại bỏ.

Theo phản ánh trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng yêu cầu các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng có thể phát sinh xung đột với các quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu trong khi ngân hàng chỉ được phép cung cấp thông tin trong trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, cơ quan này cũng nhận định việc yêu cầu ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa kê khai thuế là khó khả thi trong bối cảnh hệ thống thanh toán xử lý khối lượng giao dịch rất lớn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế 2025 chưa quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Đồng thời, pháp luật về thanh toán hiện hành cũng không đặt ra nghĩa vụ cho các đơn vị này trong việc thu thập thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng sử dụng, Ngân hàng Nhà nước nêu quan điểm.

Trước những nội dung trên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định thông tin cho rằng dự thảo đã “bỏ” quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng là không chính xác.

Theo cơ quan Thuế, dự thảo Nghị định hiện đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định vẫn giữ nguyên quy định về trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định thông tin cho rằng dự thảo đã “bỏ” quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng là không chính xác. Quy định này tiếp tục kế thừa và đảm bảo theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 61 của dự thảo quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến, tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Đồng thời, các đơn vị này cũng phải phối hợp khi phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Song song, phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp bao gồm dữ liệu định danh của chủ tài khoản như tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và quốc gia cư trú; thông tin về tài khoản như số tài khoản, ngày mở, ngày đóng; cũng như dữ liệu giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận, số dư tài khoản và các khoản thu nhập phát sinh.

Ngoài ra, dự thảo còn yêu cầu cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, các bên liên quan, các giao dịch đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa tiền và các báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế đối với đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam.

Theo Cục Thuế, các quy định này được xây dựng nhằm cụ thể hóa điểm b khoản 2 Điều 40 của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp, kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế cũng như giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về nội dung, hình thức và phương thức cung cấp thông tin.

Đồng thời, dự thảo cũng kế thừa các quy định trước đây tại Điều 30 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, việc duy trì quy định về chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tín dụng và cơ quan thuế là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng gian lận và thất thu ngân sách nhà nước.

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Từ khóa:

Bảo mật dữ liệu Bộ Tài Chính cung cấp thông tin tài khoản dữ liệu giao dịch ngân hàng Nghị định Luật Quản lý thuế quản lý thuế 2025 tài chính thông tin người nộp thuế thuế tổ chức tín dụng trách nhiệm tổ chức tín dụng

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