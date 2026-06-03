Cục Thuế khẳng định không loại bỏ nghĩa vụ ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Bộ Tài chính cho biết những
ngày gần đây xuất hiện thông tin liên quan đến đề xuất yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin tài
khoản của người nộp thuế trong dự thảo mới nhất của Nghị định hướng dẫn Luật
Quản lý thuế xin ý kiến thẩm định Bộ
Tư Pháp đã được loại bỏ.
Theo phản ánh trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng yêu cầu các
tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng có thể phát sinh xung đột với
các quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu trong khi ngân hàng chỉ được phép cung cấp thông tin
trong trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền.
Ngoài ra, cơ quan này cũng nhận định việc yêu cầu ngân hàng tự động nhận
diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa kê khai thuế là khó khả thi trong bối
cảnh hệ thống thanh toán xử lý khối lượng giao dịch rất lớn mỗi ngày.
Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế 2025 chưa quy định cụ thể trách nhiệm của
tổ chức tín dụng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp
thông tin cho cơ quan thuế. Đồng thời, pháp luật về thanh toán hiện hành cũng không đặt ra
nghĩa vụ cho các đơn vị này trong việc thu thập thông tin liên quan đến hàng
hóa, dịch vụ mà khách hàng sử dụng, Ngân
hàng Nhà nước nêu quan điểm.
Trước những nội dung trên, Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định thông tin
cho rằng dự thảo đã “bỏ” quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân
hàng là không chính xác.
Theo cơ quan Thuế, dự thảo Nghị định hiện đang được gửi
Bộ Tư pháp thẩm định vẫn giữ nguyên quy định về trách nhiệm của các tổ chức tín
dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định thông tin cho rằng dự thảo đã “bỏ” quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của ngân hàng là không chính xác. Quy định này tiếp tục kế thừa
và đảm bảo theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15.
Cụ thể, tại khoản 3 Điều 61 của dự thảo quy định tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức
cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
trực tuyến, tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài
khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Đồng
thời, các đơn vị này cũng phải phối hợp khi phát hiện những giao dịch có dấu
hiệu bất thường để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Song song, phạm
vi thông tin được yêu cầu cung cấp bao gồm dữ liệu định danh của chủ tài khoản
như tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ và quốc gia cư trú; thông tin về tài
khoản như số tài khoản, ngày mở, ngày đóng; cũng như dữ liệu giao dịch gồm số
lượng, giá trị, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận, số dư tài
khoản và các khoản thu nhập phát sinh.
Ngoài ra, dự thảo còn yêu cầu cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi,
các bên liên quan, các giao dịch đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa
tiền và các báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế đối với đối tượng không cư trú thuế
tại Việt Nam.
Theo Cục Thuế, các quy định
này được xây dựng nhằm cụ thể hóa điểm b khoản 2 Điều 40 của Luật Quản lý thuế số
108/2025/QH15, trong đó quy định
rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán
trong việc cung cấp, kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế
cũng như giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về nội dung, hình thức và phương thức
cung cấp thông tin.
Đồng thời, dự thảo cũng kế thừa các quy định trước đây tại
Điều 30 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Cơ quan Thuế nhấn mạnh, việc
duy trì quy định về chia sẻ thông tin giữa các tổ chức tín dụng và cơ quan thuế
là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo sự minh bạch và công bằng
trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng gian lận
và thất thu ngân sách nhà nước.