Thứ Năm, 06/11/2025

Thị trường

Mưa lũ kéo dài, giá thực phẩm đẩy CPI tháng 10 tăng nhẹ

Song Hà

06/11/2025, 09:56

Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...

Rau bị hư hại, ngập úng trên diện rộng sau bão lũ, khiến giá rau xanh tăng cao.
Rau bị hư hại, ngập úng trên diện rộng sau bão lũ, khiến giá rau xanh tăng cao.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ngày 6/11, cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước.

CPI tháng 10 tăng 2,82% so với tháng 12/2024; tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân CPI tháng 10 tăng, theo Cục Thống kê chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng. 

Trong mức tăng 0,20% của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 10/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê
Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 10/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê

Trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,59% đẩy CPI chung tăng 0,20 điểm phần trăm. Trong đó: Thực phẩm tăng 0,69%, tác động làm CPI chung tăng 0,15 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,57%; lương thực tăng nhẹ 0,02%.

Nhóm giáo dục tăng 0,51%, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 0,56% do một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng học phí năm học 2025-2026 mặc dù các trường công lập được miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ban hành ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Bên cạnh đó, giá sản phẩm từ giấy tăng 0,29%; bút viết các loại tăng 0,24%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,10%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20% do chi phí sản xuất và nhân công tăng. Trong đó, giá trang thiết bị nhà bếp tăng 0,7%; ấm, phích nước điện tăng 0,59%; máy giặt tăng 0,54%; dịch vụ trong gia đình tăng 0,43%...

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,18% do nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Ngoài ra, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng và chi phí sản xuất tăng.

Cũng theo số liệu thống kê, lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 31/10/2025, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.030,66 USD/ounce, tăng 9,28% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất điều hành khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm sâu và vàng trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế toàn cầu, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ và hoạt động đầu cơ tăng mạnh đã thúc đẩy tăng giá.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,53% so với tháng trước; tăng 63,64% so với tháng 12/2024; tăng 65,03% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/10/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 98,46 điểm, tăng 1,02% so với tháng trước do thị trường kỳ vọng FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu nắm giữ USD tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 9 tăng 0,42%, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát

14:27, 06/10/2025

CPI tháng 9 tăng 0,42%, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát

CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả

16:39, 25/09/2025

CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả

9 nhóm hàng hoá, dịch vụ tăng giá kéo CPI tháng 7 tăng 0,11%

14:02, 06/08/2025

9 nhóm hàng hoá, dịch vụ tăng giá kéo CPI tháng 7 tăng 0,11%

Kinh tế Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2025

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2025 tại TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia…

80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là dấu mốc mở ra một chương mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng; khẳng định quyết tâm đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm, xanh hơn, hiện đại hơn...

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng bứt phá, kỳ vọng “về đích” với 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng bứt phá, kỳ vọng “về đích” với 70 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng của năm 2025 đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nhóm hàng như rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và thủy sản đều ghi nhận sự bứt phá vượt xa các năm trước. Thị trường xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ nét, khi giá trị sang châu Âu và châu Phi tăng mạnh, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu...

Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh: Amata đề xuất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh: Amata đề xuất phát triển khu công nghiệp công nghệ cao

Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan bước vào giai đoạn mới, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh được xem là điểm đến trọng tâm của dòng vốn đầu tư Thái Lan với hàng loạt tập đoàn lớn như Amata, SCG, Central Group, Siam City Cement…

Gỡ thẻ vàng IUU: “Danh dự quốc gia không thể trì hoãn”

Gỡ thẻ vàng IUU: “Danh dự quốc gia không thể trì hoãn”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ không thể trì hoãn, không chỉ vì danh dự quốc gia mà còn vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản"...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

1

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Chứng khoán

2

Vi phạm một loạt quy định, AMS bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

3

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động xanh

4

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

5

Trung Quốc dự báo GDP đạt gần 24 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Thế giới

