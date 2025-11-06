Mưa lũ kéo dài, giá thực phẩm đẩy CPI tháng 10 tăng nhẹ

Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ngày 6/11, cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước.

CPI tháng 10 tăng 2,82% so với tháng 12/2024; tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân CPI tháng 10 tăng, theo Cục Thống kê chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng.

Trong mức tăng 0,20% của CPI tháng 10 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng; riêng chỉ số giá nhóm giao thông giảm.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 10/2025 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê

Trong 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,59% đẩy CPI chung tăng 0,20 điểm phần trăm. Trong đó: Thực phẩm tăng 0,69%, tác động làm CPI chung tăng 0,15 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,57%; lương thực tăng nhẹ 0,02%.

Nhóm giáo dục tăng 0,51%, trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 0,56% do một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp, nghề nghiệp, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng học phí năm học 2025-2026 mặc dù các trường công lập được miễn, giảm và hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ban hành ngày 03/9/2025 của Chính phủ. Bên cạnh đó, giá sản phẩm từ giấy tăng 0,29%; bút viết các loại tăng 0,24%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,10%.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,43%, chủ yếu do giá một số mặt hàng tăng.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,20% do chi phí sản xuất và nhân công tăng. Trong đó, giá trang thiết bị nhà bếp tăng 0,7%; ấm, phích nước điện tăng 0,59%; máy giặt tăng 0,54%; dịch vụ trong gia đình tăng 0,43%...

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,18% do nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển lạnh. Ngoài ra, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% do nhu cầu tiêu dùng và chi phí sản xuất tăng.

Cũng theo số liệu thống kê, lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 31/10/2025, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.030,66 USD/ounce, tăng 9,28% so với tháng trước, mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm gần đây. Do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất điều hành khiến đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu giảm sâu và vàng trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị, bất ổn kinh tế toàn cầu, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua ròng vàng để đa dạng hóa dự trữ và hoạt động đầu cơ tăng mạnh đã thúc đẩy tăng giá.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 tăng 12,53% so với tháng trước; tăng 63,64% so với tháng 12/2024; tăng 65,03% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 44,02% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/10/2025, chỉ số giá đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 98,46 điểm, tăng 1,02% so với tháng trước do thị trường kỳ vọng FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu nắm giữ USD tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 giảm 0,34% so với tháng trước; tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,62% so với tháng 12/2024. Bình quân 10 tháng năm 2025, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,98% so với cùng kỳ năm trước.