Trang chủ Thị trường

CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả

Hương Loan

25/09/2025, 16:39

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...

Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, CPI tăng trung bình khoảng 0,26%/tháng, với mức tăng 2,18% so với cuối năm 2024 và 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% trong năm 2025 hoàn toàn khả thi.

Trong rổ hàng hóa, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng dẫn đầu với mức tăng 0,21%, chủ yếu do nhu cầu thuê nhà tăng cao trong mùa tựu trường. Giá điện sinh hoạt cũng tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng kéo dài. Nhóm giáo dục cũng ghi nhận mức tăng 0,21% do điều chỉnh học phí đầu năm học. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,11% nhờ giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm, trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,06%.

Lạm phát cơ bản trong tháng 8/2025 tăng 0,19% so với tháng trước và 3,25% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự ổn định trong giá cả hàng hóa thiết yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức mua trong xã hội vẫn duy trì tích cực, mặc dù nhiều chuyên gia cảnh báo rằng tiêu dùng của người Việt vẫn còn yếu.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, cao nhất kể từ năm 2011, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của cả tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, tốc độ tăng xuất khẩu đang chững lại, điều này có thể ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trong thời gian tới. Kinh tế Mỹ cũng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% trong tháng 8/2025.

Dự báo lạm phát cả năm 2025 sẽ ở mức khoảng 3,3%, thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ. Mặc dù có áp lực từ giá dịch vụ y tế và một số hàng hóa thiết yếu, nhưng giá nhập khẩu giảm và cung tiền tín dụng tăng trưởng mạnh đã giúp kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia khuyến nghị cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến lạm phát trong thời gian tới để có những điều chỉnh chính sách kịp thời...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

