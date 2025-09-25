CPI tháng 8 tăng nhẹ, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả
Hương Loan
25/09/2025, 16:39
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...
Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm, CPI tăng trung bình khoảng 0,26%/tháng, với mức tăng 2,18% so với cuối năm 2024 và 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5% trong năm 2025 hoàn toàn khả thi.
Trong rổ hàng hóa, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng dẫn đầu với mức tăng 0,21%, chủ yếu do nhu cầu thuê nhà tăng cao trong mùa tựu trường. Giá điện sinh hoạt cũng tăng 1,01% do thời tiết nắng nóng kéo dài. Nhóm giáo dục cũng ghi nhận mức tăng 0,21% do điều chỉnh học phí đầu năm học. Ngược lại, nhóm giao thông giảm 0,11% nhờ giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm, trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ 0,06%.
Lạm phát cơ bản trong tháng 8/2025 tăng 0,19% so với tháng trước và 3,25% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự ổn định trong giá cả hàng hóa thiết yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức mua trong xã hội vẫn duy trì tích cực, mặc dù nhiều chuyên gia cảnh báo rằng tiêu dùng của người Việt vẫn còn yếu.
Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%, cao nhất kể từ năm 2011, nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của cả tiêu dùng và đầu tư. Tuy nhiên, tốc độ tăng xuất khẩu đang chững lại, điều này có thể ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp trong thời gian tới. Kinh tế Mỹ cũng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, với tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% trong tháng 8/2025.
Dự báo lạm phát cả năm 2025 sẽ ở mức khoảng 3,3%, thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ. Mặc dù có áp lực từ giá dịch vụ y tế và một số hàng hóa thiết yếu, nhưng giá nhập khẩu giảm và cung tiền tín dụng tăng trưởng mạnh đã giúp kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia khuyến nghị cần theo dõi chặt chẽ các yếu tố tác động đến lạm phát trong thời gian tới để có những điều chỉnh chính sách kịp thời...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh: Cần hướng tới một đạo luật nền tảng dẫn đường cho sự phát triển
Dự thảo Luật Đầu tư Kinh doanh thể hiện khát vọng cải cách thể chế mạnh mẽ, nhưng để thực sự trở thành một đạo luật nền tảng hiệu quả, cần phải giải quyết triệt để những vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo tính đồng bộ với các luật chuyên ngành, và tạo ra một môi trường đầu tư thực sự minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao cho cộng đồng doanh nghiệp...
Làng nghề Việt: Từ hồi sinh đến khát vọng “xanh, số và vươn xa hơn”
Với quyết tâm “xanh hơn, số hơn, vươn xa hơn”, làng nghề Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ hồi sinh mạnh mẽ mà còn trở thành trụ cột kinh tế - văn hóa trong chiến lược phát triển nông thôn bền vững...
Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...
Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Xuất khẩu đang tiến về đích
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: