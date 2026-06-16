Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 67.000 USD trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai, nhưng hiện cũng quay đầu giảm nhẹ...

Diễn biến này cho thấy thị trường tài sản mã hoá vẫn giữ tâm lý dè dặt, bất chấp phản ứng tích cực của một số thị trường tài chính khác trước thông tin về tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Các nhà phân tích cảnh báo đà phục hồi gần đây của BTC vẫn khá mong manh và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là triển vọng duy trì thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Các dữ liệu trên chuỗi (on-chain) cũng cho thấy tài sản này vẫn chưa thực sự ổn định để xác lập xu hướng tăng bền vững.

Ông Nick Ruck, Giám đốc nghiên cứu của LVRG Research, nhận định với Cointelegraph cho biết khối lượng giao dịch suy giảm cùng các chỉ báo on-chain gần như đi ngang cho thấy đợt phục hồi hiện tại chưa nhận được sự đồng thuận mạnh từ thị trường và có nguy cơ nhanh chóng suy yếu.

Theo ông Ruck, nếu thỏa thuận hòa bình vừa được Mỹ và Iran thống nhất gặp rủi ro không lường trước trong tương lai, những bất ổn địa chính trị phát sinh cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể khiến Bitcoin bước vào giai đoạn biến động mạnh.

Phần lớn nhà giao dịch đang đứng ngoài quan sát và chờ đến ngày 19/6, thời điểm thỏa thuận dự kiến được ký kết tại Thụy Sĩ, trước khi đưa ra những quyết định đầu tư dài hạn hơn.

Thời gian qua, BTC có xu hướng giao dịch đồng pha với các thị trường tài chính truyền thống. Đợt tăng giá gần đây diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng Washington đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran nhằm chấm dứt nhiều tháng căng thẳng và xung đột giữa hai bên. Theo kế hoạch, thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết chính thức vào thứ Sáu.

Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ mở đường cho việc nối lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa đối với tuyến hàng hải chiến lược này cũng như các cảng của Iran. Hai bên sau đó sẽ bước vào giai đoạn đàm phán 60 ngày liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa thực sự ủng hộ kịch bản tăng giá. Trong báo cáo công bố hôm thứ Hai, Swissblock cho biết các chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe thị trường Bitcoin vẫn đang ở trạng thái yếu.

Chỉ số động lượng và OBV vẫn ở mức thấp - Nguồn:Swissblock.

Cụ thể, chỉ số động lượng (Momentum), dùng để đo sức mạnh của biến động giá, và chỉ số khối lượng cân bằng (On-Balance Volume - OBV), phản ánh áp lực mua bán trên thị trường, đều tiếp tục nằm trong vùng tiêu cực. Swissblock mô tả đây là trạng thái “tham gia thị trường yếu và động lực tăng giá hạn chế”.

Tổ chức này cho rằng tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy chỉ xuất hiện khi cả động lượng giá và OBV cùng quay trở lại vùng tích cực. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, nguy cơ Bitcoin quay lại kiểm định các vùng đáy gần đây vẫn hiện hữu.

Ông Jimmy Xue, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành của Axis, nhận định với CoinDesk, phản ứng hiện tại của thị trường giống đợt phục hồi mang tính giải tỏa tâm lý ngắn hạn hơn là dấu hiệu cho thấy thị trường sẵn sàng quay trở lại với các tài sản rủi ro như Bitcoin.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo hôm thứ Hai rằng thỏa thuận hiện tại có thể bị hủy bỏ nếu Iran không đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này.

Theo ông Jimmy Xue, phần lớn nhà giao dịch đang lựa chọn đứng ngoài quan sát và chờ đến ngày 19/6, thời điểm thỏa thuận dự kiến được ký kết tại Thụy Sĩ, trước khi đưa ra những quyết định đầu tư dài hạn hơn.

Một điểm tích cực là lượng Bitcoin được rút khỏi các sàn giao dịch và chuyển vào ví lưu trữ dài hạn vẫn tiếp tục gia tăng. Xu hướng này giúp giảm lượng cung có thể giao dịch trên thị trường và có thể tạo ra áp lực tăng giá nếu nhu cầu đầu tư phục hồi trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là các cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vừa nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất kể từ năm 1995. Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Ba. Trong khi đó, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào thứ Tư.

Đối với Bitcoin, một tài sản có độ nhạy cao với các biến động vĩ mô và khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, quyết định của Fed cùng việc thỏa thuận Mỹ - Iran có được ký kết đúng kế hoạch vào ngày thứ Sáu hay không sẽ là hai yếu tố then chốt quyết định liệu đợt phục hồi hiện tại có đủ sức duy trì hay sẽ lặp lại kịch bản của những lần tăng giá ngắn ngủi trước đó.