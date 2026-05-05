MuaMau Seller: Tăng trưởng ấn tượng sau 1 năm hoạt động tại Việt Nam
Thu Ngân
05/05/2026, 17:35
MuaMau Seller ghi nhận sự gia tăng nhà bán hàng và mô hình vận hành linh hoạt, định hình vai trò trong thương mại điện tử Việt Nam.
Kể từ khi ra mắt, MuaMau Seller đang dần chuyển mình từ một nền tảng mới gia nhập thị trường thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhóm nhà bán hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam vốn đã cạnh tranh khốc liệt, việc tìm được chỗ đứng không chỉ đến từ công nghệ, mà còn phụ thuộc vào cách nền tảng này giải quyết những “vấn đề” của người bán.
Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về sự phát triển của MuaMau Seller là sự gia tăng số lượng nhà bán hàng tham gia nền tảng. Đáng chú ý, tệp người bán không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp nhỏ mà còn mở rộng đến các cá nhân kinh doanh, KOC/KOL và những người mới bắt đầu bán hàng online.
Theo ghi nhận từ người dùng, nền tảng đã tạo điều kiện để nhiều người “bước vào” thương mại điện tử dễ dàng hơn.
Chị M.A (TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây mình nghĩ bán hàng online phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng khi dùng MuaMau Seller, mình tiết kiệm được nhiều thời gian hơn nhưng vẫn có thể vận hành tốt một shop online riêng”.
Điều này cho thấy nền tảng đã phần nào giải quyết được rào cản gia nhập – một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng hệ sinh thái người bán.
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VẬN HÀNH LINH HOẠT
Hệ sinh thái của MuaMau được xây dựng xoay quanh hai ứng dụng chính:
Ứng dụng dành cho người mua cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá, đặt hàng và theo dõi đơn hàng trực tuyến. Trong khi đó, ứng dụng MuaMau Seller cung cấp các công cụ để nhà bán quản lý gian hàng, đăng sản phẩm và theo dõi giao dịch. Để hỗ trợ các nhà bán hàng tham gia thương mại điện tử theo nhiều cách khác nhau, MuaMau Seller cũng đã phát triển hai mô hình vận hành tách biệt trên nền tảng: Mô hình vận hành với sự hỗ trợ toàn phần từ hệ thống và mô hình bán – tự vận hành (semi-managed).
Đối với mô hình hệ thống vận hành 100%, nền tảng hỗ trợ phần lớn các khâu hậu cần như lưu kho, đóng gói và vận chuyển. Đối với mô hình bán – tự vận hành, nhà bán hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa và đóng gói sản phẩm, còn nền tảng hỗ trợ quản lý đơn hàng và logistics.
CÁCH MUAMAU TIẾP CẬN NGƯỜI DÙNG TRẺ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ THÁCH THỨC
Bên cạnh việc xây dựng hệ thống công nghệ, MuaMau cũng đầu tư mạnh vào hoạt động xây dựng thương hiệu. Trong năm 2025, nền tảng công bố hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân trở thành đại sứ thương hiệu, đánh dấu giai đoạn mở rộng chiến dịch marketing tại Việt Nam.
Sau đó, ca sĩ Quang Hùng MasterD cũng được công bố là nghệ sĩ đồng hành trong các chiến dịch truyền thông giai đoạn 2025–2026. Các hoạt động hợp tác với người nổi tiếng được xem là một phần trong chiến lược tăng nhận diện thương hiệu và thu hút người dùng trẻ – nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại điện tử hiện nay.
Sau một năm hoạt động, MuaMau Seller đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong việc mở rộng người bán, đa dạng hóa mô hình vận hành và thích ứng với xu hướng thương mại điện tử mới.
Trong bối cảnh thương mại điện tử đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về hiệu quả thay vì tăng trưởng nóng, Muamau đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái bán hàng vượt ra ngoài phạm vi nội địa, giúp nhà bán Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các giải pháp xuyên biên giới. Đây là một tham vọng lớn trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu ngày càng gắn kết và cạnh tranh.
Theo dự đoán, mô hình thương mại điện tử hai chiều như MuaMau có thể trở thành một hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi các nền tảng phải linh hoạt, tiết kiệm chi phí và tạo ra giá trị dài hạn cho hệ sinh thái.
Nhìn chung, MuaMau và MuaMau Seller đại diện cho một hướng tiếp cận mới trong thị trường thương mại điện tử Việt Nam, nơi giản đơn trong thao tác, hiệu quả trong vận hành và giá trị thiết thực là những trụ cột trọng tâm. Việc kết hợp những yếu tố này trong một hệ sinh thái hai chiều có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh nếu nền tảng duy trì được chất lượng dịch vụ và mở rộng được hệ sinh thái nhà bán hàng một cách bền vững.
