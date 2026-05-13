Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Điệp Vũ

13/05/2026, 10:47

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama - Ảnh: Bloomberg.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (trái) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama - Ảnh: Bloomberg.

Mỹ và Nhật Bản tin rằng sự biến động quá mức trên thị trường tiền tệ là điều không được mong muốn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào ngày 12/5 trong chuyến công du Nhật. Phát biểu này của ông Bessent được xem là một sự ủng hộ đối với đợt can thiệp của Tokyo gần đây vào thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ tỷ giá đồng yên.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Bessent cũng nói ông tin tưởng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda sẽ thành công trong việc điều hướng chính sách tiền tệ để tránh rủi ro “chậm chân” trong cuộc chiến chống lạm phát.

“Cả hai bên đều tin rằng sự biến động quá mức là điều không được mong muốn, và chúng tôi đã giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Nhật và sự liên lạc như vậy sẽ duy trì”, ông Bessent nói với báo giới khi được hỏi về việc Nhật Bản can thiệp tỷ giá.

“Tôi tin rằng các yếu tố nền tảng của nền kinh tế Nhật Bản là mạnh mẽ và bền bỉ, và điều đó sẽ được phản ánh vào tỷ giá hối đoái”, ông Bessent nói thêm.

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nhận định đây là tín hiệu cho thấy Washington nhìn chung ủng hộ đợt can thiệp tỷ giá gần đây của Tokyo. Thời gian qua, xu hướng mất giá của đồng yên đã gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế Nhật Bản thông qua việc đẩy giá hàng hóa nhập khẩu tăng lên.

Trước đó vài giờ đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Satsuki Katayama nói với báo giới rằng bà và ông Bessent đã tái khẳng định nỗ lực phối hợp chặt chẽ để ứng phó với biến động tỷ giá, bao gồm cả can thiệp.

Sau cuộc gặp với bà Katayama, ông Bessent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng “mức độ trao đổi và phối hợp hành động giữa ê-kíp của hai bên để xử lý những biến động quá mức và không được mong muốn trên thị trường tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ”.

Reuters cho biết nội dung bài đăng này không đáp ứng hết được kỳ vọng của thị trường, bởi trước đó các nhà giao dịch mong muốn phía Mỹ sẽ đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về sự mất giá của đồng yên. Sau bài đăng, đồng USD tăng giá lên mức 157,72 yên/USD.

Nhưng sau đó, yên bất ngờ tăng giá lên 156,75 yên/USD, làm dấy lên đồn đoán về một động thái “kiểm tra tỷ giá” - hành động thường là tiền đề cho can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Sáng nay (13/5), cặp tỷ giá USD/yên không có nhiều biến động, chủ yếu dao động quanh mốc 157,6 yên đổi 1 USD.

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên.

Bà Katayama cho biết bà đã khẳng định với ông Bessent rằng Nhật Bản đang ứng phó với biến động tỷ giá yên một cách phù hợp với tuyên bố chung đã ký kết với Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Tuyên bố đó cho phép can thiệp vào thị trường tiền tệ để xử lý sự biến động quá mức.

“Với tình hình hiện nay, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước các biến động trên thị trường”, Bộ trưởng Tài chính Nhật nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng để giải quyết tốt hơn việc ngăn đồng yên trượt giá, BOJ cần tăng lãi suất. Biên bản cuộc họp tháng 4 của BOJ, được công bố vào ngày 12/5, cũng cho thấy một số nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất sớm. Một thành viên đề xuất tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 6 để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang.

Ngoài ra, Nhật Bản đến nay cũng đã tính đến khả năng can thiệp vào thị trường dầu thô giao sau, vì cho rằng sự tăng giá do đầu cơ của dầu thô là một nguyên nhân khiến đồng yên mất giá so với USD. Tuy nhiên, vào ngày 12/5, bà Katayama nói rằng biện pháp như vậy chưa được triển khai.

Thị trường đang thử thách quyết tâm bảo vệ tỷ giá đồng yên của Nhật Bản

07:02, 12/05/2026

Thị trường đang thử thách quyết tâm bảo vệ tỷ giá đồng yên của Nhật Bản

Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm

10:25, 07/05/2026

Đồng yên lại tăng giá mạnh, Nhật Bản có thể đã can thiệp thêm

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

13:58, 05/05/2026

Đợt can thiệp của Nhật Bản có thể giữ giá đồng yên trong bao lâu?

Từ khóa:

Bessent đồng Yên Mỹ Nhật bản thế giới tỷ giá Yên nhật

Chủ đề:

Biến động đồng Yên Nhật

Đọc thêm

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

eBay khước từ lời chào mua 56 tỷ USD từ GameStop

eBay khước từ lời chào mua 56 tỷ USD từ GameStop

Việc eBay trở thành mục tiêu mua lại của GameStop được coi là một trong những câu chuyện bất thường nhất trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn cầu trong những năm gần đây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy