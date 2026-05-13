Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Mỹ và Nhật Bản tin rằng sự biến động quá mức trên thị trường tiền tệ là điều không được mong muốn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố vào ngày 12/5 trong chuyến công du Nhật. Phát biểu này của ông Bessent được xem là một sự ủng hộ đối với đợt can thiệp của Tokyo gần đây vào thị trường ngoại hối nhằm bảo vệ tỷ giá đồng yên.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Bessent cũng nói ông tin tưởng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda sẽ thành công trong việc điều hướng chính sách tiền tệ để tránh rủi ro “chậm chân” trong cuộc chiến chống lạm phát.

“Cả hai bên đều tin rằng sự biến động quá mức là điều không được mong muốn, và chúng tôi đã giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Nhật và sự liên lạc như vậy sẽ duy trì”, ông Bessent nói với báo giới khi được hỏi về việc Nhật Bản can thiệp tỷ giá.

“Tôi tin rằng các yếu tố nền tảng của nền kinh tế Nhật Bản là mạnh mẽ và bền bỉ, và điều đó sẽ được phản ánh vào tỷ giá hối đoái”, ông Bessent nói thêm.

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nhận định đây là tín hiệu cho thấy Washington nhìn chung ủng hộ đợt can thiệp tỷ giá gần đây của Tokyo. Thời gian qua, xu hướng mất giá của đồng yên đã gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế Nhật Bản thông qua việc đẩy giá hàng hóa nhập khẩu tăng lên.

Trước đó vài giờ đồng hồ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Satsuki Katayama nói với báo giới rằng bà và ông Bessent đã tái khẳng định nỗ lực phối hợp chặt chẽ để ứng phó với biến động tỷ giá, bao gồm cả can thiệp.

Sau cuộc gặp với bà Katayama, ông Bessent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng “mức độ trao đổi và phối hợp hành động giữa ê-kíp của hai bên để xử lý những biến động quá mức và không được mong muốn trên thị trường tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ”.

Reuters cho biết nội dung bài đăng này không đáp ứng hết được kỳ vọng của thị trường, bởi trước đó các nhà giao dịch mong muốn phía Mỹ sẽ đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về sự mất giá của đồng yên. Sau bài đăng, đồng USD tăng giá lên mức 157,72 yên/USD.

Nhưng sau đó, yên bất ngờ tăng giá lên 156,75 yên/USD, làm dấy lên đồn đoán về một động thái “kiểm tra tỷ giá” - hành động thường là tiền đề cho can thiệp vào thị trường tiền tệ.

Sáng nay (13/5), cặp tỷ giá USD/yên không có nhiều biến động, chủ yếu dao động quanh mốc 157,6 yên đổi 1 USD.

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên.

Bà Katayama cho biết bà đã khẳng định với ông Bessent rằng Nhật Bản đang ứng phó với biến động tỷ giá yên một cách phù hợp với tuyên bố chung đã ký kết với Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Tuyên bố đó cho phép can thiệp vào thị trường tiền tệ để xử lý sự biến động quá mức.

“Với tình hình hiện nay, chúng tôi khẳng định mạnh mẽ sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước các biến động trên thị trường”, Bộ trưởng Tài chính Nhật nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng để giải quyết tốt hơn việc ngăn đồng yên trượt giá, BOJ cần tăng lãi suất. Biên bản cuộc họp tháng 4 của BOJ, được công bố vào ngày 12/5, cũng cho thấy một số nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất sớm. Một thành viên đề xuất tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 6 để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang.

Ngoài ra, Nhật Bản đến nay cũng đã tính đến khả năng can thiệp vào thị trường dầu thô giao sau, vì cho rằng sự tăng giá do đầu cơ của dầu thô là một nguyên nhân khiến đồng yên mất giá so với USD. Tuy nhiên, vào ngày 12/5, bà Katayama nói rằng biện pháp như vậy chưa được triển khai.