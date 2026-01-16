Thứ Sáu, 16/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mỹ nới lỏng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, Nvidia hưởng lợi

Trọng Hoàng

16/01/2026, 14:51

Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép xem xét xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc theo từng trường hợp cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong chính sách kiểm soát công nghệ của Mỹ, đồng thời tác động tới cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung và mang lại lợi ích kinh tế cho ngành bán dẫn Mỹ.

Nvidia và CEO Jensen Huang đã tích cực vận động hành lang nhằm duy trì khả năng tiếp cận thị trường lớn thứ hai thế giới của hãng. Ảnh: AP/John Locher
Nvidia và CEO Jensen Huang đã tích cực vận động hành lang nhằm duy trì khả năng tiếp cận thị trường lớn thứ hai thế giới của hãng. Ảnh: AP/John Locher

Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã công bố quy định nới lỏng các hạn chế xuất khẩu đối với chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc. Theo đó, các đơn xin cấp phép xuất khẩu sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, thay vì mặc định bị từ chối như trước.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố các loại chip tiên tiến có thể được bán cho “những khách hàng được phê duyệt” tại Trung Quốc, kèm theo khoản phụ thu 25% nộp cho chính phủ Mỹ. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Nvidia và CEO Jensen Huang đã tích cực vận động hành lang nhằm duy trì khả năng tiếp cận thị trường lớn thứ hai thế giới của hãng.

NỚI LỎNG NHƯNG ĐI KÈM ĐIỀU KIỆN NGHIÊM NGẶT

Mặc dù được nới lỏng, các quy định mới vẫn đặt ra hàng loạt điều kiện chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia. Trước khi xuất khẩu, chip H200 phải được kiểm định bởi một phòng thí nghiệm độc lập để xác nhận năng lực hiệu suất. Ngoài ra, Mỹ chỉ cho phép xuất khẩu nếu thị trường trong nước được bảo đảm nguồn cung đầy đủ.

Một giới hạn đáng chú ý khác là Trung Quốc không được nhận quá 50% tổng sản lượng chip H200 sản xuất cho thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng buộc phải áp dụng quy trình “Hiểu rõ khách hàng của bạn” (KYC), nhằm xác minh danh tính người mua và mục đích sử dụng, qua đó ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép hoặc sử dụng cho các mục đích ngoài dân sự.

Quy định mới áp dụng với chip H200 - sản phẩm bán dẫn tiên tiến thứ hai của Nvidia - cũng như một số dòng chip ít tiên tiến hơn. Tuy nhiên, các bộ xử lý cao cấp hơn như Blackwell và mẫu Rubin sắp ra mắt không nằm trong diện được phép xuất khẩu.

Quyết định của chính quyền Trump tiếp tục làm dấy lên tranh luận trong giới lập pháp Mỹ. Một số nghị sĩ lo ngại Trung Quốc có thể tận dụng chip tiên tiến cho các ứng dụng quân sự và an ninh. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt xuất khẩu chỉ khiến Trung Quốc đẩy nhanh phát triển công nghệ nội địa, làm suy yếu lợi thế dài hạn của Mỹ.

Thực tế cho thấy, mỗi vòng hạn chế mới của Washington lại trở thành động lực để Bắc Kinh tăng tốc tự chủ công nghệ. Chip H200 có hiệu suất cao gấp khoảng sáu lần so với chip H20 - dòng sản phẩm từng được thiết kế để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu thời chính quyền Biden.

Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đối với H20 vào giữa năm ngoái, Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ trong nước giảm phụ thuộc vào Nvidia, thậm chí tẩy chay chip Mỹ trong một số lĩnh vực nhạy cảm.

CHẤT BÁN DẪN - ĐIỂM NÓNG CHIẾN LƯỢC MỸ - TRUNG

Đối với Nvidia, quyết định nới lỏng xuất khẩu H200 được xem là một thắng lợi quan trọng. Trong bối cảnh năng lực sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc vẫn còn hạn chế, nhu cầu đối với H200 được dự báo sẽ duy trì ở mức rất cao trong vài năm tới, trừ khi Bắc Kinh ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt hơn với chip Mỹ.

Theo Reuters, các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt hàng hơn 2 triệu chip H200 cho năm 2026, trong khi lượng tồn kho hiện tại của Nvidia chỉ khoảng 700.000 bộ xử lý. Điều này cho thấy sức cầu vượt trội, hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu lớn cho hãng bán dẫn hàng đầu của Mỹ.

Bên cạnh đó, chính quyền Trump cũng hưởng lợi trực tiếp khi áp dụng mức phụ thu 25% đối với các thương vụ xuất khẩu chip sang Trung Quốc, vừa hỗ trợ ngân sách vừa giúp xoa dịu chỉ trích trong nước.

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng gay gắt, chất bán dẫn đã trở thành “điểm nghẽn chiến lược”. Những con chip nhỏ bé này đóng vai trò nền tảng cho hàng loạt lĩnh vực từ điện tử tiêu dùng, y tế đến trí tuệ nhân tạo và quốc phòng.

Mỹ hiện vẫn giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu, song Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách nhanh chóng nhờ đầu tư mạnh mẽ và chính sách công nghiệp quy mô lớn. Việc Washington nới lỏng có điều kiện xuất khẩu chip H200 cho thấy Mỹ đang tìm kiếm một thế cân bằng mới: vừa bảo vệ lợi ích an ninh, vừa duy trì ưu thế cạnh tranh và lợi ích kinh tế trong dài hạn.

Từ khóa:

cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung chip bán dẫn nới lỏng xuất khẩu chip H200 Nvidia và Trung Quốc quy định xuất khẩu chip Mỹ

Đọc thêm

Đài Loan cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào sản xuất chip ở Mỹ

Đài Loan cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào sản xuất chip ở Mỹ

Mỹ và Đài Loan vừa đạt thỏa thuận thương mại, trong đó Đài Loan sẽ đầu tư lớn để xây dựng các nhà máy chip và sản xuất chip trên đất Mỹ...

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Những tuần giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn cao điểm quen thuộc. Thế nhưng, cách người dân tiếp cận hàng hóa đang thay đổi rõ rệt. Bên cạnh hình ảnh chợ tết đông đúc, siêu thị sáng đèn từ sớm, mua sắm trực tuyến ngày càng hiện diện rõ trong giỏ chi tiêu cuối năm của nhiều gia đình...

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

Theo ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam đang triển khai AI trong nông nghiệp, y tế, hậu cần, hệ thống thuế, hải quan, ứng phó thiên tai và an sinh xã hội, nhưng không phải ở quy mô thí điểm, mà trên phạm vi toàn quốc. Các quốc gia này không chờ đợi những mô hình “hoàn hảo”, thay vào đó, họ lựa chọn những giải pháp AI “đủ tốt” để tạo ra tác động thực tế...

Thị trường tiền điện tử lần đầu quay lại trạng thái

Thị trường tiền điện tử lần đầu quay lại trạng thái "tham lam” kể từ tháng 10/2025

Theo cập nhật ngày thứ 5, chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử đạt 61 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện rõ rệt sau quãng thời gian dài nằm trong vùng “sợ hãi cực độ”…

TSMC lập kỷ lục lợi nhuận mới nhờ cơn khát chip AI

TSMC lập kỷ lục lợi nhuận mới nhờ cơn khát chip AI

Công ty công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Á, TSMC đang hưởng lợi rõ nét từ làn sóng AI, khi đảm nhiệm vai trò sản xuất các bộ xử lý AI tiên tiến cho nhiều khách hàng lớn như Nvidia và AMD...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ nới lỏng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, Nvidia hưởng lợi

Kinh tế số

2

Căn hộ chuẩn Bespoke tạo hiệu ứng mạnh, thu hút 250 đại lý hàng đầu

Bất động sản

3

Nam A Bank: Đề xuất thành lập cộng đồng tài chính xanh, đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế bền vững

Tài chính

4

Central Retail đặt mục tiêu vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ bền vững

Doanh nghiệp

5

Hạ tầng tỷ USD đưa “Dual-life living” thành đặc quyền thường nhật tại Elyse Island

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy