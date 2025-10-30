Mỹ và Hàn Quốc chính thức đạt thỏa thuận thương mại

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và được Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống còn 15%...

Hàn Quốc nhất trí đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc được Washington giảm thuế quan cho mặt hàng ô tô của nước này - theo thỏa thuận thương mại đạt được ngày 29/10 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Lee Jea Myung.

Theo thỏa thuận này, Hàn Quốc sẽ được Mỹ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ 25% xuống còn 15%. Mỹ đã áp dụng mức thuế quan đối ứng 15% đối với Hàn Quốc từ tháng 8, nhưng vẫn giữ thuế quan đối với ô tô từ nước này ở mức 25%.

Thuế quan Mỹ đối với ô tô Hàn Quốc giảm về 15% là tin vui lớn cho ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc vốn phải chịu mức thuế cao hơn so với các đối thủ Nhật Bản trong mấy tháng qua. Theo dữ liệu thương mại của Liên hiệp quốc, ô tô chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ trong năm ngoái.

Thỏa thuận trên được ông Trump công bố sau cuộc gặp với ông Lee bên lề hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Ông Trump phát biểu: "Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã làm được nhiều việc khác nhau. Một phiên họp tuyệt vời”.

Việc đạt thỏa thuận này kết thúc những tháng đàm phán căng thẳng giữa Mỹ và Hàn Quốc sau khi hai quốc gia đồng minh thân cận này đạt được một thỏa thuận khung vào tháng 7. Seoul đã từng từ chối yêu cầu của Washington về các khoản đầu tư bằng tiền mặt giải ngân ngay lập tức, ngay cả sau khi Mỹ và Nhật Bản đạt thỏa thuận thương mại chi tiết vào tháng 9.

Ông Kim Yong-beom, quan chức phụ trách chính sách của Tổng thống Lee, cho biết Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư 200 tỷ USD vào Mỹ dưới dạng tiền mặt, với mức đầu tư hàng năm giới hạn ở mức 20 tỷ USD và lợi nhuận sẽ được chia sẻ giữa hai quốc gia cho đến khi số vốn đầu tư ban đầu được thu hồi. 150 tỷ USD còn lại sẽ được tính vào một thỏa thuận đối tác đóng tàu giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick sẽ đứng đầu một ủy ban để đánh giá các dự án đầu tư của Hàn Quốc, và thỏa thuận này vẫn cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của Tổng thống Lee đang nắm đa số ghế tại Quốc hội.

Cho tới gần đây, giới chức Hàn Quốc vẫn lập luận rằng nước này của họ không ở vị thế phù hợp để ký với Mỹ một thỏa thuận thương mại tương tự như thỏa thuận Mỹ - Nhật, vì nước này có dự trữ ngoại tệ ít hơn và không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Mỹ.

Sau khi thỏa thuận được công bố, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong cho rằng các khoản đầu tư hàng năm từ 15 tỷ đến 20 tỷ USD vào Mỹ sẽ không gây biến động tỷ giá đồng won.

Việc được Mỹ giảm thuế quan sẽ giúp ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc cải thiện năng lực cạnh tranh với các đối thủ Nhật Bản, quốc gia cũng đang chịu mức thuế quan 15% khi xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Ngoài ra, theo thỏa thuận này, Mỹ cũng đồng ý đảm bảo rằng bất kỳ thuế quan nào đối với con chip cũng sẽ không gây bất lợi cho xuất khẩu chip của Hàn Quốc so với chip từ Đài Loan.