Năm 2026 thị trường chứng khoán phân hóa cực mạnh, phải "chọn mặt gửi vàng"

Năm 2026 không phải là năm “mua cả thị trường”, mà là năm chọn đúng doanh nghiệp, đúng câu chuyện, đúng chu kỳ.

Nhận định về thị trường chứng khoán năm 2026, ông Lê Quang Chung, Phó tổng giám đốc, Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS) đánh giá, đầu năm 2026, thị trường đã trải qua những phiên giao dịch khá tích cực, dòng tiền gia tăng cho thấy thứ nhất là yếu tố mùa vụ tích cực.

Đầu năm dòng tiền có xu hướng quay lại, tất nhiên, việc bắt nguồn từ tháng một cũng là điểm sáng cho thấy sự sẵn sàng trở lại của dòng tiền đầu cơ sau bốn tháng thanh khoản giảm sút.

Thứ hai là tâm lý kỳ vọng mới, nhà đầu tư bắt đầu “định giá trước” các câu chuyện của năm 2026 như tăng trưởng kinh tế cao hơn, nâng hạng thị trường, kết quả kinh doanh cải thiện, đặc biệt công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock đã có bài phân tích đặt cược vào các thị trường chứng khoán như Trung Quốc, Mexico và Việt Nam cũng có thể là nhân tố tích cực đem lại sự lạc quan của giới đầu tư.

Không chỉ có vậy, sự lan tỏa của dòng tiền mạnh mẽ trong đầu năm 2026 cho chúng ta thấy những ý nghĩa như việc dòng tiền không chỉ còn tập trung vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như giai đoạn trước mà lan sang nhiều ngành cho thấy thị trường bước sang giai đoạn lành mạnh hơn và xu hướng tăng có độ bền cao hơn, ít phụ thuộc vào một nhóm dẫn dắt đơn lẻ. Thứ hai, sự lan tỏa này giúp giảm rủi ro “tăng nóng – điều chỉnh mạnh”. Đây là tín hiệu tích cực về mặt cấu trúc thị trường, phản ánh niềm tin đang dần được củng cố.

Quan điểm của ông Chung cho rằng thị trường năm 2026 sẽ là một thị trường phân hóa mạnh, có trọng điểm, có trọng tâm chứ không phải tất cả cùng tăng hay giảm ồ ạt. Ta có thể thấy những yếu tố hỗ trợ như thứ nhất là về nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn giúp cho lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện. Thứ hai, kỳ vọng nâng hạng thị trường giúp thu hút dòng vốn ngoại trung và dài hạn. Thứ ba, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hợp lý, giúp hỗ trợ định giá cổ phiếu.

Tuy có nhiều yếu tố hỗ trợ tốt như tôi đã nêu trên, thị trường Chứng khoán Việt Nam trong năm 2026 vẫn tồn tại những điểm cần lưu ý như là bối cảnh toàn cầu vẫn tiềm ẩn rủi ro như địa chính trị, chính sách tiền tệ quốc tế,… chưa ổn định. Thứ hai, chất lượng hàng hóa trên thị trường, chúng ta rất cần thêm nhiều sản phẩm mới hơn nữa (ETF, phái sinh mở rộng, trái phiếu doanh nghiệp minh bạch hơn…) để thu hút dòng vốn lớn và dài hạn.

"Năm 2026 nhiều khả năng là một năm tăng trưởng theo chiều sâu, phân hóa mạnh theo ngành và doanh nghiệp, hơn là một “con sóng đại trà”", Phó tổng giám đốc, Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS) nhận định.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, theo ông Chung, nên ưu tiên chiến lược trung và dài hạn nhưng cũng có thể gia tăng tỷ trọng trading vào từng thời điểm phù hợp.

Theo đó, có 3 lưu ý sau, thứ nhất, thị trường phân hóa mạnh và có thể có biến động mạnh cả chiều tăng và giảm nên cần phải linh hoạt hơn trong chiến lược. Thứ hai, nên ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp theo trường phái Bottom Up thay vì Top Down bởi sự phân hóa là rất cao. Và thứ ba, ưu tiên nhóm doanh nghiệp có vốn hóa lớn và những doanh nghiệp được hưởng lợi từ các cải cách lớn của nền kinh tế cũng như tận dụng được thị trường xuất khẩu, đầu tư công, cải cách thể chế,…

Bên cạnh đó, với nhà đầu tư cá nhân, lướt sóng vẫn có cơ hội, nhưng đòi hỏi kỷ luật và kinh nghiệm cao. Đối với tổ chức đầu tư và công ty chứng khoán, theo nghiên cứu của AAS, chúng ta nên tập trung vào 3 yếu tố đó là dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu. Thứ hai, quản lý tài sản, đầu tư dài hạn. Thứ ba, phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị trường nâng hạng, đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Nghiên cứu của AAS cũng điểm ra một số nhóm đáng chú ý như thứ nhất, nhóm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp hạ tầng, đây là hai nhóm ngành hưởng lợi từ các nghị quyết lớn, đầu tư công và tái cơ cấu.

Thứ hai là nhóm ngân hàng, nhóm này được hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng, nhưng cũng cần chọn lọc ngân hàng có chất lượng tài sản tốt. Thứ ba, nhóm chứng khoán, đây là nhóm có thanh khoản thị trường cải thiện, đồng thời, câu chuyện nâng hạng giúp mở rộng quy mô hoạt động. Thứ tư, nhóm công nghiệp – xuất khẩu – logistics, nhóm này được hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên chỉ đầu tư theo nhóm ngành, mà quan trọng hơn cả, cần chú ý đến những yếu tố cần và đủ của một doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Doanh nghiệp phải có quản trị minh bạch, có chiến lược tăng trưởng rõ ràng và hưởng lợi trực tiếp từ chính sách hoặc xu hướng dài hạn… Năm 2026 không phải là năm “mua cả thị trường”, mà là năm chọn đúng doanh nghiệp, đúng câu chuyện, đúng chu kỳ.