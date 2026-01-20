Dòng tiền đang đi vào các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh cốt lõi của nền kinh tế, theo định hướng của Nghị quyết 79 và Công văn tín dụng 11686, tạo nên một nền tảng tăng giá bền vững cho nên kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Trong những ngày đầu năm mới dương lịch 2026, nền kinh tế và thị trường chứng khoán tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực, đặc biệt, Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước được Bộ Chính trị ban hành, đã giúp khu vực kinh tế nhà nước sẽ không chỉ giữ vai trò "trụ đỡ," mà còn dẫn dắt và kiến tạo tăng trưởng kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Năm 2026, thị trường chứng khoán cũng sẽ chính thức được nâng hạng theo công bố trước đó của FTSE, cộng với những yếu tố tích cực khác nữa thì thị trường chứng khoán năm 2026 được dự báo như thế nào và đâu sẽ là chiến lược tổng thể, hiệu quả cho năm 2026?

DÒNG TIỀN ĐANG ĐI VÀO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CỐT LÕI CỦA NỀN KINH TẾ

Trao đổi trong Talkshow Phố Tài chính mới đây, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán Quốc gia (NSI) đánh giá với nhiều yếu tố thuận lợi từ nền kinh tế, cộng với với việc được nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục có một năm 2026 nhiều triển vọng.

Cụ thể, theo ông Hiếu, mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026 là tương đối thách thức nhưng hoàn toàn khả thi. Đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã ra Công văn số 11686, trong đó đưa ra quan điểm chỉ đạo tăng trưởng tín dụng của năm 2026 sẽ tập trung cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghiệp, xuất khẩu cùng với đầu tư vào hạ tầng.

Quan điểm và chỉ đạo của Nhà nước ta chính là chọn lọc và tạo ra giá trị thặng dư lớn cho nền kinh tế, từ đó sẽ tạo ra các tài sản thật và thúc đẩy tăng trưởng của GDP.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm nhu cầu tín dụng xuống 183.000 tỷ cũng đồng nghĩa cùng với việc nền kinh tế Việt Nam sẽ có được sự kiểm soát chặt chẽ hơn, giảm bớt nguy cơ “bong bóng” của nền kinh tế. Đặc biệt, con số 2,79 triệu tỉ đồng được bơm ra trong năm 2026 sẽ thực sự đi vào sản xuất kinh doanh và từ đó sẽ tạo ra động lực rất mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam.

Yếu tố thứ hai ở đây, ông Hiếu muốn nhấn mạnh về sự ra đời của Nghị quyết 79, một lần nữa khẳng định quan điểm là nền kinh tế nhà nước vẫn đóng vai trò dẫn dắt chủ đạo. Trong đó, khối kinh tế nhà nước đang nắm trong tay khoảng 5 triệu tỉ đồng tài sản. Khi khối này tiếp tục được tạo điều kiện và kích thích mạnh mẽ, bù lại những sự chững lại của các thành phần kinh tế tư nhân hoặc là kinh tế nhỏ lẻ.

Do đó, mục tiêu tăng trưởng 10% là con số phản ánh sự tăng trưởng thực chất, và vì dòng tiền đi vào sản xuất hàng hóa tạo nên giá trị thặng dư cho nền kinh tế chứ không phải đầu cơ hay tích lũy tài sản, nên lạm phát sẽ được kiểm soát tốt quanh mức 4% – 4,5%.

Trên thị trường chứng khoán, thanh khoản của thị trường đang có sự cải thiện rõ rệt, ví dụ như trong phiên 12/01/2026 vừa qua, thị trường chứng kiến một phiên bùng nổ thanh khoản, khi lần đầu tiên, sau 60 phiên, giá trị khớp lệnh trên hai sàn vượt qua ngưỡng 40.000 tỷ đồng, chưa kể thỏa thuận. Đồng thời, sự lan tỏa cũng thể hiện tương đối rõ nét khi nhóm Doanh nghiệp vốn Nhà nước mang tính đại diện đã lan tỏa ra các ngành trọng điểm cũng là các ngành có giá trị vốn hóa lớn.

Theo nghiên cứu của NSI, hiện tượng này cho thấy thị trường đang vận hành theo cơ chế “Bình thông nhau có điều hướng”.

Thứ nhất, về dòng tiền, sau khi FED hạ lãi suất, cùng với sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, áp lực thanh khoản hệ thống có tính chu kỳ cuối năm 2025 được cởi bỏ và kỳ vọng năm mới được mở ra, dòng tiền chờ đợi của nhà đầu tư bắt đầu tìm đến các nhóm ngành, đặc biệt là những ngành có định giá hấp dẫn và cổ phiếu chưa tăng nhiều, ví dụ như Ngân hàng – Chứng khoán – Đầu tư công.

Thứ hai, về hướng đi của dòng tiền, chúng ta có thể thấy, nguyên nhân chính nằm ở cú hích từ Nghị quyết 79 (về kinh tế Nhà nước) vừa được ban hành khiến tâm lý đầu tư đang thay đổi. Nghị quyết 79 đã gửi đi thông điệp rằng Kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tiến phòng dẫn dắt. Ngay lập tức, dòng tiền thông minh đã xoay trục tìm đến các cổ phiếu lớn có vốn Nhà nước.

Tựu chung lại, ta có thể thấy sự lan tỏa là tín hiệu rất tốt. Nó cho thấy dòng tiền đang đi vào các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh cốt lõi của nền kinh tế, theo định hướng của Nghị quyết 79 và Công văn tín dụng 11686, tạo nên một nền tảng tăng giá bền vững cho nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

VN-INDEX SẼ CHỮNG LẠI NGHỈ TẾT SAU ĐÓ BÙNG NỔ

Dựa trên cơ sở kinh tế thế giới, tuy tăng trưởng có chậm lại, nhưng chúng ta có thể thấy chuỗi cung ứng toàn cầu đang dần thích nghi với những biến động từ chính sách thuế quan. Bên cạnh đó, các Ngân hàng Trung Ương lớn tiếp tục xu hướng giảm lãi suất, kích thích tăng trưởng trong năm 2026. Dựa trên sự cộng hưởng của các yếu tố vĩ mô, NSI tự tin nâng mức dự báo VN-Index sẽ chinh phục vùng 1.950 - 2.000 điểm trong năm 2026.

Về mặt tái định giá (Re-rating), khi Việt Nam chính thức được FTSE nâng hạng vào tháng 9/2026, thị trường sẽ được chấp nhận một mức P/E cao hơn từ 14 lần lên 16,5 -17,5 lần.

Tuy nhiên, lộ trình sẽ đi theo mô hình “Bậc thang” với những giai đoạn như đầu tiên là giai đoạn “Tạo đà” năm 2026. Sau giai đoạn thị trường điều chỉnh tích lũy từ tháng 09/2025, nửa cuối tháng 12 năm 2025, thị trường có những dấu hiệu tạo đáy tại một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Thị trường sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng đến cuối tháng 01/2026, sau đó có thể chững lại khi thanh khoản sụt giảm do sát kỳ nghỉ Tết âm lịch, cũng là giai đoạn tích lũy.

Tiếp đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết, thị trường nhiều khả năng sẽ quay trở lại đà tăng từ nửa cuối tháng 03 đến cuối tháng 04/2026, khi chúng ta đón nhận các thông tin về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cùng kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026, và mùa Đại hội Cổ đông của các công ty niêm yết, đặc biệt, sẽ tích cực hơn nếu đón nhận thông tin chính thức từ đợt review kỹ thuật sắp tới của tổ chức FTSE Russell.

Thứ hai, đó chính là giai đoạn “Bứt phá” (cuối năm): Khi các Nghị quyết 68, 79 … bắt đầu cho thấy hiệu quả, các dự án trọng điểm được giải ngân mạnh mẽ, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ấn tượng và dòng vốn ngoại đổ bộ đón đầu nâng hạng, thị trường sẽ có cú nước rút mạnh mẽ để cán đích 2.000 điểm.

Dựa trên sự giao thoa giữa những dòng chảy của năm 2026, NSI Research kiên định chọn ra “Kiềng ba chân” sẽ dẫn dắt thị trường năm nay.

Thứ nhất, đó là nhóm ngân hàng top đầu. Nguyên nhân là bởi, trong một năm mà tín dụng toàn hệ thống bị kiểm soát chặt hơn (giảm 183.000 tỷ đồng bơm ròng), thì thị phần sẽ thuộc về những cổ phiếu chất lượng.

Thứ hai, nhóm dầu khí và năng lượng. Đây là một trong những động lực chính của kinh tế nhà nước, an ninh năng lượng là nhiệm vụ sống còn để đảm bảo GDP tăng 10%.

Thứ ba là nhóm hạ tầng và bất động sản khu công nghiệp.

Ở những lĩnh vực khác như công nghệ, ví dụ như FPT giai đoạn vừa qua khá trầm lắng về giá cổ phiếu, tuy nhiên chúng tôi nhìn nhận trong năm 2026 nhóm cổ phiếu công nghệ có tăng trưởng doanh thu đang được cải thiện và đặc biệt công nghệ vẫn là một xu hướng lớn trong kỷ nguyên công nghệ số.

Ngoài việc lựa chọn theo nhóm, thì những cú hích từ các nghị quyết, cũng như nền tảng nội mạnh mẽ của doanh nghiệp, kết hợp với việc nâng hạng của thị trường thì những cổ phiếu đầu ngành hay chúng ta vẫn gọi là những cổ phiếu quốc dân sẽ vẫn có cơ hội trong năm 2026.