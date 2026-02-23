Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Tài chính

Nam A Bank được Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Vinh Nguyễn

23/02/2026, 13:45

Việc nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm từ “Ổn định” lên “Tích cực” phản ánh đánh giá của Moody’s đối với xu hướng cải thiện trong hồ sơ tín dụng của Nam A Bank…

Việc nâng triển vọng xếp hạng sang Tích cực phản ánh đánh giá của Moody’s đối với xu hướng cải thiện trong hồ sơ tín dụng của Nam A Bank.
Việc nâng triển vọng xếp hạng sang Tích cực phản ánh đánh giá của Moody’s đối với xu hướng cải thiện trong hồ sơ tín dụng của Nam A Bank.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank- HOSE: NAB) từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”. Đây là minh chứng cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank và cũng là bước chuyển tiếp quan trọng cho khả năng được nâng xếp hạng tín nhiệm tổng thể trong thời gian tới.

Việc nâng triển vọng xếp hạng sang Tích cực phản ánh đánh giá của Moody’s đối với xu hướng cải thiện trong hồ sơ tín dụng của Nam A Bank, trên cơ sở chất lượng tài sản tiếp tục được củng cố, hiệu quả hoạt động kinh doanh duy trì ổn định và năng lực vốn được kỳ vọng cải thiện trong thời gian tới.

Moody’s đồng thời duy trì xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức B2 và xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn ở mức B1.

Theo nhận định của Moody's, triển vọng Tích cực của Nam A Bank được hỗ trợ bởi xu hướng cải thiện chất lượng tài sản, thể hiện qua việc tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,2% tại thời điểm cuối năm 2025 (tỷ lệ khá thấp so với ngành), cùng với khả năng tạo lợi nhuận ổn định và chính sách giữ lại lợi nhuận góp phần tăng cường bộ đệm dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh và năng lực tài chính của ngân hàng.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản rủi ro (tỷ lệ TCE) của ngân hàng ở mức 7,2% tính đến ngày 30/09/2025 so với mức 8,0% tính đến ngày 31/12/2024 do tốc độ mở rộng tài sản nhanh. Vốn hóa của Nam A Bank sẽ dần cải thiện lên khoảng 7,5% nhờ khả năng giữ lại lợi nhuận tốt và tốc độ tăng trưởng cho vay dự kiến ổn định.

Moody's cũng đánh giá cơ cấu nguồn vốn và khả năng thanh khoản của Nam A Bank dự kiến duy trì ổn định trong giai đoạn 12 - 18 tháng tới, trong khi năng lực vốn được kỳ vọng cải thiện dần thông qua tích lũy lợi nhuận và kiểm soát tốc độ tăng trưởng tài sản phù hợp. Tài sản có tính thanh khoản cao của Nam A Bank ở mức khoảng 8% tổng tài sản hữu hình của ngân hàng tính đến ngày 31/12/2025 duy trì ổn định thanh khoản.

Moody’s đã đưa ra những nhận định khách quan về các thách thức và điều kiện cần để ngân hàng này có thể chính thức được nâng hạng tín nhiệm trong tương lai. Theo đó, Nam A Bank có thể được nâng cao xếp hạng nếu tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản hữu hình _ ROTA duy trì trên 1% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản rủi ro (tỷ lệ TCE) cải thiện trên 8% một cách bền vững.

