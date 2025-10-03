Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Tài chính

Nam A Bank lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, tổng tài sản vượt mốc 377.000 tỷ đồng

Đức Minh

03/10/2025, 08:38

9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính tích cực, phản ánh hiệu quả từ chiến lược xanh và số trong hành trình 33 năm phát triển…

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 Nam A Bank ghi nhận nhiều chỉ tiêu tích cực.
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 Nam A Bank ghi nhận nhiều chỉ tiêu tích cực.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) vừa công bố kế quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 520 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 16%) và hoàn thành 77% kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt hơn 377.000 tỷ đồng, tăng hơn 132.000 tỷ đồng so với đầu năm - một bước nhảy vọt về quy mô trong bối cảnh ngành ngân hàng tập trung nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy phục hồi sản xuất - kinh doanh, Nam A Bank chủ động đẩy mạnh tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, qua đó lan tỏa dòng vốn hiệu quả vào khu vực kinh tế thực. Song song với mở rộng tín dụng, ngân hàng cũng linh hoạt khai thác cơ hội từ thị trường thứ cấp, đặc biệt là thị trường liên ngân hàng và các công cụ đầu tư an toàn như trái phiếu chính phủ, giấy tờ có giá, trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác. Chiến lược này không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu mà còn nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và giảm sự phụ thuộc vào thu nhập từ lãi thuần.

Tăng trưởng vượt bậc của Nam A Bank trong 9 tháng đầu năm đến từ sự cải thiện đồng đều ở cả huy động vốn và phân bổ tài sản. Tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 35.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 20% so với đầu năm 2025. Ở phía tài sản sinh lời, dư nợ tín dụng tăng hơn 30.000 tỷ đồng tương đương tăng hơn 17,88% so với đầu năm 2025, còn danh mục trái phiếu đầu tư tăng gần 14.000 tỷ đồng, góp phần tối ưu hóa cơ cấu tài sản và đảm bảo hiệu quả sinh lời bền vững. Trong khi đó vẫn duy trì chỉ số CAR theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện rõ rệt: tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) giảm từ mức trên 40% (năm 2024) xuống còn 33,7%. Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi chiếm tới 17,1% tổng thu nhập hoạt động - gần gấp đôi so với đầu năm 2025 - nhờ đóng góp tích cực từ dịch vụ ngân hàng số, kinh doanh ngoại hối, đầu tư và phí dịch vụ. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời giữ ở mức cao trong nhóm ngân hàng tầm trung, với tỷ lệ NIM duy trì khoảng 3,2%, ROA đạt 1,42% và ROE tiệm cận 20%.

Chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,53% (trước CIC) và 2,73% sau CIC quay đầu giảm so với 2,85% của kỳ 30/06/2025. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh từ 39% của kỳ 30/6/2025 lên gần 46% kỳ 30/09/2025, phản ánh chính sách trích lập dự phòng chủ động và năng lực kiểm soát rủi ro hiệu quả. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, cao gấp đôi mức tối thiểu quy định bởi Ngân hàng Nhà nước – củng cố năng lực thanh khoản và khả năng ứng phó với biến động thị trường.

Trên hành trình chuyển đổi số, Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái Ngân hàng số. Điểm giao dịch số OneBank 365+ đã phủ rộng khắp với hơn 130 điểm giao dịch tự động trên toàn quốc. Các dịch vụ trên Open Banking như vay cầm cố online 100% và thanh toán QR xuyên biên giới tại Thái Lan, Lào, Campuchia được triển khai đồng bộ, mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Tính đến nay, hơn 98% giao dịch đã được thực hiện qua kênh số - vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, ngày 16/9/2025, FiinRatings - đối tác chiến lược của S&P Global Ratings – đã công bố lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn đối với Nam A Bank ở mức “A-” với triển vọng “Ổn định”. Theo đánh giá của FiinRatings, mức xếp hạng này phản ánh kỳ vọng rằng hồ sơ tín dụng của ngân hàng sẽ được duy trì ổn định trong 12–24 tháng tới, dựa trên năng lực tăng trưởng quy mô, hiệu quả sinh lời cải thiện và bộ đệm vốn – thanh khoản phù hợp với hoạt động. Đây là bước tiến quan trọng, nâng cao uy tín của Nam A Bank trên thị trường tài chính và mở ra dư địa huy động vốn trung - dài hạn với chi phí cạnh tranh hơn.

Từ khóa:

Nam A Bank

