Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026
Tuấn Sơn
22/03/2026, 08:00
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.
Bảng xếp hạng của Vietnam Report được xây dựng dựa trên sự tổng hòa của ba trụ cột chính: Năng lực tài chính (thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính kiểm toán); Uy tín truyền thông (được đánh giá bằng phương pháp Media Coding); và kết quả khảo sát các bên liên quan bao gồm khách hàng, cư dân và các chuyên gia kinh tế.
Việc liên tiếp giữ vững vị trí Top 2, Tập đoàn Nam Long thể hiện sự ổn định và nhất quán trong chiến lược phát triển, nội lực tài chính mạnh mẽ, chiến lược phát triển đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế với đa dạng phân khúc.
Đồng thời, bảng xếp hạng thể hiện niềm tin của thị trường đối với Nam Long về năng lực triển khai, uy tín thương hiệu, đặc biệt trong bối cảnh ngành bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới.
Về kết quả kinh doanh năm 2025, Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng 11.800 tỷ đồng - mức kỷ lục trong hơn 30 năm hoạt động, nhờ mở bán và bàn giao nhiều dự án trọng điểm. Đồng thời, doanh nghiệp đã hoàn thành bàn giao hơn 4.000 sổ hồng cho cư dân, thể hiện sự quyết liệt trong công tác pháp lý và cam kết với khách hàng.
Năm 2025 cũng ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của Nam Long ở tất cả các mảng hoạt động, đặc biệt là chiến lược phát triển khu đô thị tích hợp (Integrated Township). Tập đoàn không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn tập trung kiến tạo môi trường sống toàn diện.
Về mảng nhà ở, tại Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Nam Long mở bán các phân khu mới như The Pearl, đồng thời triển khai phân khu cao tầng Solaria Rise. Tại Mizuki Park (TP.HCM), phân khu compound Trellia Cove khởi công, bổ sung nguồn cung cho thị trường phía Nam.
Đặc biệt, tại Izumi City (Đồng Nai), Nam Long tiếp tục hoàn thiện pháp lý và đẩy mạnh triển khai các phân khu, trong đó có Izumi Canaria. Trong khi đó, dự án Elyse Island (Đồng Nai) ghi nhận hoạt động mở bán các dòng sản phẩm cao cấp. Tại Nam Long II Central Lake (Cần Thơ), các sản phẩm tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Đáng chú ý, năm 2025 cũng đánh dấu bước mở rộng thị trường ra phía Bắc của Nam Long với dự án An Zen Residences tại Hải Phòng, thuộc dòng sản phẩm EHome.
Ở mảng đầu tư và quản lý đầu tư, Nam Long tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm hợp tác chiến lược giữa Nam Long và hai đối tác Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad. Trong một thập kỷ, liên minh này đã cùng phát triển 9 dự án với tổng quy mô hơn 400 ha, cung cấp hơn 20.000 sản phẩm ra thị trường.
Bên cạnh đó, việc hợp tác với Tokyu Corporation tại dự án Izumi City, thông qua thương vụ chuyển nhượng 15,1% cổ phần, đã mang lại cho Nam Long nguồn lực tài chính, đồng thời bổ sung kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị tích hợp.
Ở mảng bất động sản thương mại và dịch vụ, Nam Long tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích nội khu tại các dự án, từng bước hình thành các không gian sống tích hợp. Một số tiện ích đã được đưa vào vận hành gồm trường mầm non tại Akari City, Marina Club tại Izumi City, cùng các trung tâm thể dục thể thao và tiện ích cộng đồng tại các khu đô thị.
Bước sang năm 2026, Nam Long tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các khu đô thị tích hợp như Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Izumi City và Elyse Island (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake (Cần Thơ)… Thời gian tới, tập đoàn dự kiến tiếp tục phát triển quỹ đất, hoàn thiện tiện ích đô thị, chú trọng đến nền tảng quản trị minh bạch, để xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.
