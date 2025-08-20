Nam Long khởi công Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park

Nam Long khởi công Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng tại Mizuki Park
20/08/2025, 15:52
Sáng 19/8 vừa qua, mảng Phát triển Khu đô thị và Nhà ở thuộc tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) đã chính thức khởi công dự án Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park toạ lạc tại tâm điểm Nam Sài Gòn.
Trellia Cove đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hành trình kiến tạo khu đô thị tích hợp Mizuki Park 26ha của liên doanh Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản: Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Dự án có quy mô hơn 8.000m², gồm 3 block cao 20 tầng, cung ứng ra thị trường hơn 800 căn hộ 2 - 3 phòng ngủ, diện tích từ 54 -170m2 và 24 sản phẩm nhà phố liên kế.
Tọa lạc ở cuối trục giao thông chính của khu đô thị Mizuki Park, Trellia Cove sở hữu thế đất “ốc đảo” hiếm có, một mặt hướng ra kênh đào trung tâm, mặt còn lại ôm theo dòng chảy tự nhiên của rạch Bà Lào. Đây cũng là phân khu cuối cùng tại Mizuki Park được quy hoạch theo mô hình compound, đề cao tiêu chuẩn an ninh đa lớp, riêng tư, biệt lập cùng chuỗi tiện ích nội khu đa dạng. Nổi bật trong đó có thể kể đến công viên ven sông 3.500m2, khu tập golf, sân thể dục dưỡng sinh, gym và yoga, hồ bơi, sân chơi trẻ em, BBQ ngoài trời, khu picnic gia đình, Clubhouse với khu tập thể thao đa năng, phòng tiệc…
Đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công, Newtecons sẽ triển khai toàn bộ các hạng mục từ phần móng, kết cấu, hoàn thiện, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật đến cảnh quan nội khu. Dự án còn quy tụ nhiều đối tác uy tín trong và ngoài nước như Belt Collins (tư vấn cảnh quan), FQM (tư vấn giám sát), NQH (tư vấn thiết kế ý tưởng), Nagecco (tư vấn cơ điện), TTT (tư vấn thiết kế nội thất), Social Light (tư vấn thiết kế chiếu sáng)...
Việc khởi công Trellia Cove có ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể Mizuki Park – đô thị tích hợp nổi bật tại khu Nam Sài Gòn. Sau hơn 7 năm phát triển, Mizuki Park hiện đã hình thành cộng đồng cư dân sôi động cùng hệ tiện ích đô thị hoàn chỉnh gồm công viên trung tâm, đảo Nhật, quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, siêu thị, F&B, nhà thuốc…
Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư - ông Fukumoto Shota, Tổng giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam, chia sẻ: “Mizuki Park là khu đô thị tích hợp có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp giữa liên doanh Nam Long - Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Chúng tôi hạnh phúc vì Mizuki Park hôm nay đã trở thành một đô thị đáng sống tiêu biểu, chào đón hơn 4.000 gia đình về an cư. Trên nền tảng đó, chúng tôi tin rằng Trellia Cove sẽ là một sản phẩm khác biệt, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân hiện đại, nối dài danh mục những dự án mang dấu ấn liên doanh Việt - Nhật, chia sẻ tầm nhìn chung về việc mang đến nơi ở tiện nghi và chất lượng cao cho khách hàng Việt Nam của chúng tôi.”
Về phía tổng thầu thi công, ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc điều hành Newtecons cho biết: “Chúng tôi vinh dự được đồng hành triển khai dự án Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng trong tổng thể khu đô thị Mizuki Park. Newtecons cam kết triển khai thi công theo các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và tiến độ, đảm bảo mang đến một không gian sống đẳng cấp và bền vững cho cư dân.”
Với mô hình compound biệt lập, thiết kế giàu cảm xúc, vị trí hai mặt hướng thủy hiếm có và kết nối hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Trellia Cove được kỳ vọng nâng tầm giá trị bất động sản của toàn khu đô thị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội hiếm hoi để sở hữu bất động sản nội đô TP.HCM, nằm trong một khu đô thị tích hợp đáng sống đã hiện hữu.
Nhằm tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuộc Mizuki Park nói riêng và các đô thị khác do Nam Long phát triển, chủ đầu tư đang triển khai chương trình Easy Pay với sự đồng hành của các ngân hàng uy tín như Vietcombank, VietinBank, BIDV, ACB, OCB, Hong Leong Bank… Theo đó, khách hàng có thể vay với thời hạn lên đến 40 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc lên đến 36 tháng, thời gian lãi suất cố định lên đến 5 năm, trả gốc linh hoạt, chỉ từ 1% giá trị khoản vay mỗi năm, giúp giảm áp lực tài chính đáng kể.
