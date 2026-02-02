NCB ưu đãi thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp dịp đầu năm

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển tiền năm châu - Ưu đãi đậm sâu”, mang đến giải pháp thanh toán quốc tế tiện lợi với chi phí tối ưu, giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và bứt tốc giao thương ngay từ đầu năm mới.

GIẢI BÀI TOÁN CHI PHÍ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư xuyên biên giới sôi động ngay từ những tháng đầu năm, thanh toán quốc tế không chỉ là nghiệp vụ tài chính đơn thuần mà đã trở thành một yếu tố có ảnh hưởng, được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Chị Thu Hằng, phụ trách tài chính một công ty may mặc tại Tp.HCM, cho biết đầu năm mới công ty liên tục xử lý các lệnh chuyển tiền quốc tế để thanh toán nguyên phụ liệu cho đối tác tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Có tuần cao điểm, doanh nghiệp phát sinh hơn 20 giao dịch, mỗi giao dịch từ 20.000–50.000 USD.

“Cộng dồn các khoản phí liên quan, mỗi tháng công ty cũng phải chi thêm vài chục triệu đồng chỉ cho việc chuyển tiền,” chị Hằng chia sẻ.

Dòng chảy thương mại tăng mạnh kéo theo nhu cầu thanh toán quốc tế ngày càng lớn, cả về tần suất lẫn giá trị giao dịch. Ảnh: NCB.

Đây cũng là thực tế của nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo số liệu từ Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 ước đạt khoảng 920 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Dòng chảy thương mại tăng mạnh kéo theo nhu cầu thanh toán quốc tế ngày càng lớn, cả về tần suất lẫn giá trị giao dịch.

Trong khi đó, mức phí chuyển tiền quốc tế tại các ngân hàng hiện phổ biến trong khoảng 0,15 - 0,3% giá trị giao dịch, chưa bao gồm điện phí và chi phí từ ngân hàng trung gian. Với các doanh nghiệp giao dịch thường xuyên, chi phí này có thể “ăn mòn” đáng kể biên lợi nhuận và tạo áp lực lên dòng tiền. Lựa chọn ngân hàng đồng hành với chính sách phí hợp lý, quy trình nhanh gọn và dịch vụ linh hoạt vì thế ngày càng được doanh nghiệp quan tâm.

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ MIỄN PHÍ, NHANH CHÓNG, AN TOÀN CÙNG NCB

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế, NCB triển khai chương trình “Chuyển tiền năm châu – Ưu đãi đậm sâu”, với nhiều chính sách ưu đãi thiết thực.

Cụ thể, NCB miễn hoàn toàn phí nhận tiền từ nước ngoài vào tài khoản doanh nghiệp tại NCB, bao gồm cả phí ghi có – khoản phí thường phát sinh với các doanh nghiệp xuất khẩu, đầu tư ra nước ngoài hoặc hợp tác nhận vốn từ đối tác quốc tế. Ưu đãi này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản lý dòng tiền, tăng tính linh hoạt tài chính và giảm áp lực chi phí đầu vào.

NCB miễn hoàn toàn phí nhận tiền từ nước ngoài vào tài khoản doanh nghiệp tại NCB. Ảnh: NCB.

Đối với doanh nghiệp lần đầu chuyển tiền quốc tế qua NCB, ngân hàng miễn toàn bộ các loại phí liên quan đến chuyển tiền đi, bao gồm phí chuyển tiền, phí OUR và điện phí. Đồng thời, khách hàng sẽ được tặng ngay một vali doanh nhân cao cấp, như lời chào mừng cho sự khởi đầu hợp tác.

Đối với khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, NCB thiết kế các gói phí ưu đãi theo tổng giá trị giao dịch, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí phù hợp với quy mô thanh toán quốc tế thực tế.

Với doanh nghiệp có tổng giá trị chuyển tiền quốc tế dưới 200.000 USD, NCB áp dụng mức phí cố định 40 USD/giao dịch đối với hình thức phí SHA hoặc 50 USD/giao dịch đối với hình thức phí OUR. Trong khi đó, doanh nghiệp có tổng giá trị giao dịch từ 200.000 USD trở lên được hưởng mức phí ưu đãi 80 USD/giao dịch đi phí SHA hoặc 150 USD/giao dịch đi phí OUR.

Cách tính phí theo từng giao dịch, không phụ thuộc vào số tiền chuyển, giúp doanh nghiệp dễ kiểm soát chi phí và chủ động kế hoạch dòng tiền, đặc biệt với các đơn vị có tần suất thanh toán quốc tế cao.

Thông qua chương trình “Chuyển tiền năm châu – Ưu đãi đậm sâu”, NCB kỳ vọng mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam công cụ tài chính hiệu quả để tự tin mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Đồng thời, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của NCB trong việc xây dựng nền tảng thanh toán minh bạch, linh hoạt và bền vững, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế cạnh tranh trong kỷ nguyên giao thương toàn cầu.

