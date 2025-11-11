Nếp Cay Nọi: Từ hạt lúa cứu đói đến “vốn vàng” của đồng bào vùng biên cương

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Nguyễn Thuấn
11/11/2025, 20:02
Với hơn 300 ha trồng nếp Cay Nọi, xã vùng cao biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hoá đang khai thác hiệu quả lợi thế thổ nhưỡng và khí hậu, biến giống lúa quý thành sản phẩm OCOP có giá trị thương mại cao...
Bước chân lên những thửa ruộng bậc thang ở xã biên giới Quang Chiểu, hương thơm nồng nàn của lúa mới khiến tôi như lạc vào một không gian khác. Nếp Cay Nọi – giống lúa quý mà người dân nơi đây gìn giữ hơn 40 năm đang mùa thu hoạch, vỏ hạt nâu đỏ, hạt gạo trắng mẩy, ánh lên dưới nắng cuối thu.
Nghe chị Vi Thị Sợi (bản Chiêm) kể, giống lúa này có nguồn gốc từ Lào, được du nhập khi bà con khó khăn, túng thiếu. “Ngày xưa, Nhân dân nước bạn Lào cho giống lúa, mình trồng để sống qua mùa đói. Giờ thì nó đã trở thành cây trồng chủ lực, giúp nhiều nhà thoát nghèo, có của ăn của để,” chị Sợi nói, đôi mắt ánh niềm tự hào.
Toàn xã có hơn 400 ha đất nông nghiệp, trong đó hơn 300 ha trồng nếp Cay Nọi. Vụ lúa duy nhất trong năm bắt đầu gieo mạ từ tháng 6, cấy trên những chân ruộng thấp, đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 thu hoạch. Nhìn từng bó lúa căng tròn được gánh lên sân phơi, tôi mới thấy sức lao động của bà con quý giá biết bao. Bà Lò Thị Sao vừa đảo thóc, vừa kể: “Ngày xưa, gạo Cay Nọi quý lắm, chỉ dành ngày trọng. Giờ thì nếp nhà mình đã có thương hiệu, có tem nhãn, người miền xuôi đặt mua cả năm, mừng lắm!”
Tôi ghé Hợp tác xã nông lâm Chung Thành, nơi 31 hộ dân Quang Chiểu liên kết sản xuất theo chương trình OCOP. Mọi thứ được tổ chức bài bản: từ kỹ thuật chăm sóc, phân bón đến khâu thu mua, bảo đảm giá ổn định.
Trung bình mỗi vụ, Hợp tác xã nông lâm Chung Thành thu hoạch khoảng 100 tấn lúa nếp Cay Nọi, tương đương với giá trị gạo thành phẩm từ 700 - 800 triệu đồng/vụ. Dù người dân không bán gạo cho Hợp tác xã nông lâm Chung Thành, giá bán ngoài của gạo nếp Cay Nọi cũng vượt trội hơn hẳn. Cụ thể, vào chính vụ gạo nếp Cay Nọi có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg.
Theo tính toán, với giá bán tương đối ổn định trong thời gian qua, bà con trồng lúa có thể thu lợi nhuận từ 3 - 3,5 triệu đồng/sào/vụ, tương đương 70 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn hẳn các loại cây trồng bản địa. “Nhờ chất lượng tốt và được hỗ trợ tìm đầu ra nên gạo nếp Cay Nọi sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Thị trường chủ yếu là trong tỉnh và các đầu mối lớn ở thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình”, chị Lương Thị Nồng, Giám đốc Hợp tác xã nông lâm Chung Thành chia sẻ.
Tôi được mời nếm thử xôi nếp Cay Nọi vừa đồ. Hương thơm lan tỏa, hạt nếp dẻo, ngậy vị gạo mới. Sở dĩ gạo Cay Nọi trồng trên đất Quang Chiểu ngon hơn bởi nơi đây có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khác với các vùng khác, nắng nhiều làm cho cây lúa được quang hợp tốt, nhiệt độ trung bình trong năm dao động từ 28 - 30 độ C. Biên độ giữa ngày và đêm chênh lệch nhau tương đối lớn.
Điều đó làm cho cây lúa không bị mất năng lượng, hạt lúa liên tục được bổ sung dinh dưỡng. Trải qua quá trình định cư lâu dài, đồng bào dân tộc Thái xã Quang Chiểu đã có một hệ thống các tri thức bản địa quý giá trong sản xuất lúa, kết hợp với ý thức trong việc bảo vệ nguồn giống quý hiếm, nguồn nước, môi trường để phát triển nông nghiệp bền vững.
Bên cạnh kỹ thuật trồng và chăm sóc được tích lũy từ lâu đời, người dân địa phương đã biết ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất lúa gạo.
Ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: "Vụ mùa năm nay thắng lợi cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế. Xã sẽ tiếp tục định hướng phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa, gắn với chế biến và du lịch cộng đồng".
Trong tháng 10/2025, hoạt động công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Dù chịu ảnh hưởng của thời tiết và một số sự cố kỹ thuật, nhiều lĩnh vực sản xuất trọng điểm vẫn ghi nhận kết quả khả quan, khẳng định vai trò động lực chủ lực trong cơ cấu kinh tế tỉnh...
Xuất khẩu thuỷ sản cả năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Tuy nhiên, sang đầu quý 1/2026, xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ suy giảm do tác động dây chuyền từ thuế và MMPA. Từ quý 2/2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ các rào cản thuế, IUU…
Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa, ẩm thực xứ Thanh, chương trình OCOP ở Thanh Hóa đã tạo bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng trăm sản phẩm đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, thậm chí xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, khẳng định vị thế của hàng Việt trên thị trường thế giới...
Chính sách thuế của Mỹ với đồ gỗ và nội thất tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức đi kèm với cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho sản phẩm “Made in Vietnam”…
Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xây dựng, đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký quyết định ban hành, là cơ sở pháp lý quan trọng để ngành trồng trọt triển khai đồng bộ các mục tiêu trong những thập kỷ tới. Theo Đề án, ngành Trồng trọt đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ góp phần giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đến năm 2050, 100% diện tích cây trồng chủ lực canh tác tuân thủ giảm phát thải.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: