Thứ Sáu, 17/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nông sản

Những “trái ngọt” từ vùng đồi Thượng Ninh

Nguyễn Thuấn

17/10/2025, 07:40

Từ những triền đồi từng chỉ biết đến mía, sắn và keo, Thượng Ninh hôm nay khoác lên mình màu xanh mới của những vườn mắc ca trĩu quả. Giữa vùng đất còn nhiều gian khó, người dân nơi đây đã tìm được hướng đi bền vững, biến những đồi đất khô cằn thành những “đồi vàng”.

Trồng cây mắc ca mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.
Trồng cây mắc ca mở ra hướng đi mới cho kinh tế địa phương.

Buổi sáng, con đường đất dẫn vào xã Thượng Ninh vẫn còn đẫm sương. Hai bên, những triền đồi xanh mướt nối nhau, từng hàng mắc ca vươn cao, thẳng tắp. Mùi đất mới, mùi hoa mắc ca thoang thoảng trong gió. Trên đồi, anh Đỗ Trọng Học, Giám đốc Hợp tác xã mắc ca Thành Phát, đang cùng vợ tất bật thu gom những giỏ quả đến vừa thu hoạch. “Năm nay được mùa rồi, trái nhiều, hạt chắc, giá cũng tốt hơn năm trước”, anh Học cười, giọng đầy tự hào.

Ít ai biết, cách đây hơn mười năm, chính người đàn ông này từng là một giáo viên hợp đồng với đồng lương ít ỏi. Năm 2009, khi vừa ra trường, cả anh và chị Phạm Thị Thu, vợ anh, đều phải bươn chải với nghề dạy học và làm thêm đủ nghề để nuôi con nhỏ. “Cuộc sống khi ấy chật vật lắm. Nhưng tôi luôn nghĩ, phải tìm một hướng đi mới, chứ không thể mãi trông vào đồng lương giáo viên hợp đồng”, anh kể.

Anh Học thu hái những giỏ mắc ca đầu mùa.
Anh Học thu hái những giỏ mắc ca đầu mùa.

Một lần tình cờ biết đến cây mắc ca – loài cây được mệnh danh là “tỷ đô” ở Tây Nguyên, anh Học mạnh dạn nghĩ: “Sao mình không thử?”. Được gia đình ủng hộ, năm 2010, anh chị trồng thử 350 cây trên 1,5ha đất đồi. Những ngày đầu, hai vợ chồng tự gùi nước, ủ phân, chăm từng gốc cây. Thiếu kinh nghiệm, có vụ mất đến cả trăm cây, nhưng họ không nản. “Đêm nào cũng mày mò đọc tài liệu, hỏi kỹ sư, rồi đi học hỏi ở Nghệ An, Lâm Đồng... Cứ thế, dần dần cũng hiểu cây, hiểu đất”, anh Học nhớ lại.

Rồi những cây mắc ca đầu tiên ra hoa rồi kết trái. “Hạnh phúc lắm, như thấy con mình lớn vậy”, chị Thu cười rạng rỡ. Từ đó, anh chị mở rộng diện tích lên 5ha, trồng hơn 1.500 cây, bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định. Riêng năm 2024, vườn mắc ca của gia đình mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng, lợi nhuận 300 triệu đồng, chưa kể 90 triệu đồng từ mật ong và 150 triệu đồng từ chè búp.

Niềm vui của vợ chồng anh Học, chị Thu khi mùa mắc ca lại được mùa, hạt chắc, giá cao. 
Niềm vui của vợ chồng anh Học, chị Thu khi mùa mắc ca lại được mùa, hạt chắc, giá cao. 

Không giữ riêng thành quả, vợ chồng anh Học tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong xã. “Ban đầu nhiều người nghi ngờ, họ nói mắc ca chỉ hợp ở Tây Nguyên thôi. Nhưng khi thấy vườn mình xanh tốt, có thu nhập ổn định, họ bắt đầu tin”, anh kể.

Từ vài hộ trồng thử, đến nay, Hợp tác xã Thành Phát đã có 45 thành viên, với 70ha mắc ca phủ xanh đồi núi Thượng Ninh. Không chỉ trồng, hợp tác xã còn chế biến sâu, đầu tư máy sấy, máy tách vỏ, máy lọc quả để nâng cao chất lượng sản phẩm. Hạt mắc ca Thành Phát hiện đạt chuẩn OCOP 3 sao, được tiêu thụ tại nhiều siêu thị, sàn thương mại điện tử và được thị trường đón nhận tích cực.

Anh Học cho biết: “Sắp tới, chúng tôi phấn đấu đưa sản phẩm mắc ca lên OCOP 4 sao, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm chế biến như tinh dầu, mật ong hoa mắc ca, rượu ngâm hạt mắc ca... hướng đến thị trường cao cấp hơn”.

Hạt mắc ca được phân loại, sấy khô và đóng gói sản phẩm hạt mắc ca theo quy trình khép kín.
Hạt mắc ca được phân loại, sấy khô và đóng gói sản phẩm hạt mắc ca theo quy trình khép kín.

Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, cho biết: “Hợp tác xã Thành Phát là đơn vị tiên phong đưa cây mắc ca về địa phương. Giờ đây, cây mắc ca không chỉ giúp người dân ổn định kinh tế mà còn góp phần bảo vệ đất rừng, phủ xanh đồi trọc”.

Theo ông Tuấn, sản phẩm của Hợp tác xã Thành Phát được sản xuất theo quy trình khép kín, từ khâu chọn giống, chăm sóc bằng phân hữu cơ tự chế đến thu hoạch, sấy khô và đóng gói đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. “Hợp tác xã không chỉ làm kinh tế, mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững”, ông nói.

Người dân Thượng Ninh phấn khởi vì cây mắc ca đã giúp họ có thêm thu nhập ổn định.
Người dân Thượng Ninh phấn khởi vì cây mắc ca đã giúp họ có thêm thu nhập ổn định.

Không chỉ dừng lại ở trồng và chế biến, hợp tác xã còn mở rộng vùng nguyên liệu sang các xã lân cận, vận động người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Hình ảnh những đồi mắc ca nối tiếp nhau giờ đây đã trở thành biểu tượng mới của Thượng Ninh – vùng đất từng chỉ quen với cây mía, cây keo.

Buổi chiều, khi mặt trời ngả xuống phía sau rặng đồi, những giỏ mắc ca nặng trĩu được chất lên xe chờ mang về xưởng. Anh Học lau giọt mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn khu vườn của mình. “Ngày trước, tôi chỉ mong đủ ăn. Giờ thì muốn cùng bà con làm giàu từ chính mảnh đất này”, anh nói chậm rãi, ánh mắt ánh lên niềm tin.

Bí quyết giúp một tác xã nông nghiệp thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm

18:07, 13/10/2025

Bí quyết giúp một tác xã nông nghiệp thu hơn 10 tỷ đồng mỗi năm

Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao

07:26, 26/09/2025

Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao

Từ khóa:

doanh thu hợp tác xã kinh tế mắc ca nông nghiệp Thượng Ninh

Đọc thêm

Cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Cả nước đã có gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Với gần 17.400 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, hơn 600 mô hình du lịch nông thôn hoạt động hiệu quả, và hàng nghìn chủ thể khởi nghiệp thành công, Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã chứng minh sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.

Quản trị phát thải hiện đại, hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp

Quản trị phát thải hiện đại, hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp

Khi carbon trở thành một loại “tài sản” có thể đo đếm và giao dịch, nông nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng chuyển mình. Việc đầu tư vào công nghệ đo phát thải, mô hình tuần hoàn, và MRV (đo lường, báo cáo, xác minh) chuẩn quốc tế sẽ là chìa khóa để ngành nông nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu.

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Sản xuất và tiêu thụ đường trong 9 tháng năm 2025 đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, khi giá đường thế giới giảm, nguồn cung trong nước dư thừa, trong khi tình trạng đường nhập lậu và gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp...

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Xử lý dứt điểm các tồn tại trước đợt thanh tra sắp tới của EC

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Xử lý dứt điểm các tồn tại trước đợt thanh tra sắp tới của EC

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nâng mức xử phạt lên mức cao nhất, bổ sung biện pháp tịch thu phương tiện với tàu cố tình vi phạm, làm rõ trách nhiệm chủ tàu và thuyền trưởng – những người chịu trách nhiệm chính khi tắt VMS hoặc xâm phạm vùng biển nước ngoài...

Hợp tác xây dựng chuỗi thủy sản và đậu nành bền vững

Hợp tác xây dựng chuỗi thủy sản và đậu nành bền vững

Tại thị trường Hoa Kỳ, thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao nhất so với các đối thủ cùng lĩnh vực, cùng với việc không được công nhận tương đương theo Luật MMPA càng khiến cho sản phẩm thủy sản Việt rơi vào vùng cạnh tranh yếu thế hơn. Trong hoàn cảnh đó, ngành thuỷ sản Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ để cùng xây dựng chuỗi thuỷ sản sẽ là một trong những giải pháp thoát qua thế khó...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối trung tâm với Cần Giờ

Hạ tầng

2

Giá nhà tiếp tục "neo" cao gây ra nhiều lo ngại

Bất động sản

3

Vì sao Hàn Quốc phải dừng thí điểm chương trình học AI chỉ sau 4 tháng triển khai?

Kinh tế số

4

Định danh, truy xuất nguồn gốc hoá chất, tiền chất trên nền tảng VNeID

Thị trường

5

Những điều cần lưu ý trước khi mua thực phẩm chức năng

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy