New Zealand viện trợ 1 triệu NZD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Khoản tài trợ này sẽ giúp các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam thông qua Chương trình Đối tác ứng phó thảm họa New Zealand...

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết Chính phủ New Zealand sẽ viện trợ nhân đạo 1 triệu NZD (tương đương khoảng 15 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả của đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua, bao gồm bão lớn và lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, làm ảnh hưởng và buộc nhiều người phải sơ tán trên diện rộng.

Khoản viện trợ sẽ được triển khai thông qua các tổ chức phi chính phủ của New Zealand phối hợp cùng các đối tác tại Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Ứng phó Thảm họa New Zealand. Mục tiêu là cung cấp hỗ trợ theo đúng định hướng của Kế hoạch ứng phó chung đối với bão và lũ lụt tại Việt Nam, bảo đảm nguồn lực được chuyển đến đúng nơi, đúng nhu cầu.

Thời gian qua, Việt Nam liên tiếp hứng chịu những đợt thiên tai phức tạp. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 7/11/2025, bão số 13 đã gây tổn thất nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk.

Hàng nghìn ngôi nhà bị tàn phá sau bão: 244 căn bị sập hoàn toàn (riêng Gia Lai chiếm tới 199 căn), 17.562 căn bị hư hỏng, tốc mái – trong đó tỉnh Gia Lai ghi nhận tới 12.447 căn. Ngoài ra, 8.501 căn nhà bị ngập, gồm 5.501 nhà tại Đắk Lắk và 3.000 nhà ở vùng ven biển Gia Lai (nay nước đã rút). Trên biển, thiệt hại cũng rất lớn với 21 tàu thuyền bị đánh chìm và 44 tàu bị hư hỏng, tập trung chủ yếu tại Gia Lai và Đắk Lắk.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai”, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford bày tỏ. “Là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, New Zealand sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng đến được với những người cần giúp đỡ, góp phần vào các nỗ lực khẩn cấp và giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục lại cuộc sống”.