Nhập khẩu vàng của Ấn Độ tăng gấp 3 lần

Ấn Độ lâu nay là một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới...

Riêng trong tháng 10/2025, Ấn Độ nhập khẩu lượng vàng trị giá 14,7 tỷ USD, tăng 200% so với cùng tháng năm ngoái - khi con số này chỉ ở mức 4,9 tỷ USD.

Trước đó, kim ngạch nhập khẩu vàng của quốc gia Nam Á này đã giảm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2025 khi giá vàng thế giới tăng mạnh.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, tính chung 7 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 31/3/2026), tổng kim ngạch nhập khẩu vàng vẫn tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự gia tăng đột biến trong tháng 10.

Một quan chức cấp cao của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết lượng nhập khẩu vàng tăng vọt trong tháng 10 bắt nguồn từ nhu cầu bị dồn nén suốt nhiều tháng, cùng với lực mua tăng mạnh trong mùa lễ hội Diwali. Nhập khẩu vàng tăng đột biến khiến thâm hụt thương mại tháng 10 của Ấn Độ tăng lên mức kỷ lục 41,7 tỷ USD, so với 26,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2024.

“Trong tháng 9 và tháng 10, giá vàng quốc tế gần như tăng mỗi ngày. Mọi người đều rất tin tưởng vào vàng như một tài sản an toàn và bắt đầu đổ tiền vào kênh này, đặc biệt là vàng miếng và vàng thỏi”, ông G.V. Sreedhar, cựu Chủ tịch Liên đoàn Thương mại Đá quý và Trang sức Toàn Ấn Độ (GJF) và hiện là cố vấn Hiệp hội Kinh doanh Trang sức Bengaluru, nói với tờ Nikkei Asia.

Theo ông Sreedhar, việc Ấn Độ tăng nhập khẩu vàng gấp 3 lần trong tháng 10 chủ yếu phản ánh tác động kết hợp của các yếu tố địa chính trị, địa kinh tế, diễn biến lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thuế quan của Mỹ và mùa lễ hội trong nước.

Dẫn dự báo của công ty phân tích kim loại Metals Focus, ông Sreedhar nói thêm rằng trong năm 2026, giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/oz, tương đương mức tăng khoảng 25% so với giá hiện nay.

Trong mùa lễ hội Diwali, nhu cầu vàng tại Ấn Độ - quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân – thường tăng mạnh. Vàng được coi là biểu tượng của may mắn, một kênh tích trữ tài sản để phòng khi gặp khó khăn, một lựa chọn đầu tư quen thuộc trong dịp lễ và cũng là món quà phổ biến trong các đám cưới.

Ngày 23/11, tại New Delhi, giá 10 gram vàng 24 karat - loại có độ tinh khiết 99,9% và thường được mua dưới dạng vàng xu hoặc vàng thỏi - giao dịch ở mức khoảng 124.530 rupee (tương đương 1.390 USD), tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá 10 gram vàng 22 karat, với độ tinh khiết 91,67% và chủ yếu dùng để chế tác trang sức, vào khoảng 114.170 rupee.

“Người dân muốn dồn nhiều tiền hơn vào kim loại quý thay vì để trong ngân hàng vì kỳ vọng mức sinh lời sẽ cao hơn”, ông Ashish Gupta, chủ một cửa hàng bán lẻ trang sức ở New Delhi, nhận xét.

Ông dự báo giá vàng 24 karat có thể lên tới 145.000 rupee/10 gram trong 6 tháng tới.

Theo ông N.R. Bhanumurthy, Giám đốc Trường Kinh tế Madras ở Chennai, các ngân hàng trung ương cũng xem vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

“Chúng ta không thể chỉ quy trách nhiệm cho Ấn Độ về diễn biến giá vàng, vì còn có cả nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới. Nhiều ngân hàng trung ương đã bắt đầu tăng dự trữ vàng”, ông nhận xét.

Theo ông, động thái của các ngân hàng trung ương phần nào cho thấy những rủi ro nhất định trên thị trường tài chính toàn cầu, phần nữa liên quan đến các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump và triển vọng thương mại của các nước với Mỹ. Tất cả những yếu tố đó đã thúc đẩy các ngân hàng trung ương nâng tỷ trọng vàng trong danh mục dự trữ.

Bên cạnh vàng, nhập khẩu bạc của Ấn Độ cũng tăng mạnh với kim ngạch tháng 10 đạt 2,72 tỷ USD, tăng 530% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh vai trò trong chế tác trang sức và đồ trang trí, bạc còn được sử dụng nhiều trong công nghiệp, đặc biệt là các ngành xe điện và dược phẩm.

“Chúng tôi dự báo khá chắc chắn rằng giá bạc sẽ tăng mạnh, vì hiện nay hơn 70% nhu cầu đến từ các mục đích công nghiệp. Tôi rất lạc quan về triển vọng của cả vàng và bạc”, ông Sreedhar chia sẻ.