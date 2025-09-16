Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam
Dũng Hiếu
16/09/2025, 22:28
Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương
Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev đang có chuyến thăm tới Việt Nam từ ngày 15 – 18/9/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại ông Nikolai Patrusev, người bạn, người đồng chí lâu năm. Nhắc lại lại ấn tượng tốt đẹp về những cuộc gặp, tiếp xúc ấm áp, cởi mở, thực chất trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm của đoàn Hội đồng Biển Liên bang Nga là minh chứng hiệu quả, thiết thực của quan hệ song phương, nhất là trong việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đạt được giữa hai nước.
Khẳng định Việt Nam là một nước ven biển, để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển đất nước trong thời gian tới, Việt Nam cần trở thành quốc gia biển hùng mạnh, góp phần tích cực vào hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, Tổng bí thư đề nghị Liên bang Nga với tư cách một cường quốc có nhiều kinh nghiệm về các hoạt động trong lĩnh vực biển sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hội đồng Biển Liên bang Nga và cá nhân ông Nikolai Patrusev ủng hộ và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực; hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển phù hợp với lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Patrusev bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của phía Việt Nam, chuyển tới Tổng Bí thư Tô Lâm lời chào và lời thăm hỏi chân thành của Tổng thống Putin. Đồng thời, khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Ông Nikolai Patrusev báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả các cuộc hội đàm rất hiệu quả và thực chất với các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam để triển khai lĩnh vực hợp tác mới mẻ nhưng nhiều triển vọng trong quan hệ hai nước, coi đây là bước đi thiết thực trong việc triển khai Tuyên bố chung về những định hướng lớn trong quan hệ hợp giữa hai nước trong giai đoạn hợp tác mới, cũng như các cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025 vừa qua.
Ông Nikolai Patrusev khẳng định sẽ báo cáo Tổng thống Putin để phối hợp đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan hai nước triển khai quyết liệt hợp tác trong lĩnh vực biển và các lĩnh vực khác giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó sử dụng các cảng nước sâu của Việt Nam như các trung tâm kho vận quốc tế và có giá đối với hai nước, với khu vực Đông Nam Á và thế giới.
Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác song phương trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới và nhất trí cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Trung tâm, đồng thời mở rộng và nâng tầm hợp tác song phương trong lĩnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới và các sản phẩm, công nghệ khác; ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nga trên tất cả các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, tạo cơ sở vững chắc để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định ủng hộ Nga nâng cao vai trò và tiếng nói ở Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương, đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Tổng Bí thư cũng đề nghị ông Nikolai Patrusev chuyển lời chào và thăm hỏi tới Tổng thống Putin.
Nhân dịp này, ông Nikolai Patrusev đã trân trọng trao cho Tổng Bí thư Tô Lâm Huy chương “Vì hợp tác trong lĩnh vực Biển” để ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và vai trò mang tính đinh hướng về hợp tác song phương trong lĩnh vực biển.
