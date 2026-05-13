Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

An Huy

13/05/2026, 13:28

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài...

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak - Ảnh: Bloomberg.
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak - Ảnh: Bloomberg.

Chính phủ Nga cắt giảm dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay - một động thái diễn ra dù Tổng thống Vladimir Putin gần đây đã bày tỏ không hài lòng với tình trạng suy yếu của kinh tế và yêu cầu Chính phủ có biện pháp ứng phó.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Vedomosti đăng vào ngày 12/5, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng nền kinh tế Nga hiện được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 0,4% trong năm 2026, một sự điều chỉnh giảm mạnh so với dự báo trước đó là tăng 1,3%. Ông nói rằng nền kinh tế Nga vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức sau khi suy giảm trong quý 1 năm nay.

Theo số liệu được Chính phủ Nga công bố gần đây, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2026, đánh dấu quý giảm đầu tiên trong ba năm qua. Sự suy giảm này một phần là hệ quả của đợt tăng thuế vào đầu năm và những thời điểm giá dầu thô Nga được bán với giá chiết khấu sâu so với giá thị trường do các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy yếu của kinh tế 3 nghìn tỷ USD của Nga là chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài - yếu tố mà ông Novak cho rằng sẽ tiếp tục kìm hãm tăng trưởng trong thời gian tới. Ông cũng nhấn mạnh rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa cung và cầu trong nền kinh tế thời chiến có thể khiến chính sách tiền tệ thắt chặt này được duy trì lâu hơn.

Tháng trước, Tổng thống Putin đã yêu cầu giới chức Nga giải thích lý do tại sao nền kinh tế Nga đang giảm tốc. Sự thừa nhận của người đứng đầu điện Kremlin về tình trạng khó khăn của nền kinh tế được đưa ra sau khi ông Putin từng coi sự giảm tốc của nền kinh tế như một quá trình chuyển đổi có kiểm soát từ những năm tăng trưởng mạnh do chi tiêu công quy mô lớn cho cuộc chiến tranh với Ukraine.

Ông Novak chỉ ra rằng tình trạng đứt gãy của chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và tiền vốn do các lệnh trừng phạt của phương Tây, cùng với tình trạng thiếu hụt lao động do chiến tranh và sự thay đổi trong ưu tiên ngân sách, là những yếu tố khác góp phần tạo ra những khó khăn mà nền kinh tế Nga đang phải đương đầu.

Kể từ khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, chi tiêu quân sự đã trở thành khoản chi lớn nhất trong ngân sách của Nga, chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu. Kim ngạch xuất khẩu dầu cao hơn do xung đột ở Trung Đông đang mang lại lợi ích cho ngân sách Nga, nhưng cú huých này khó có thể giúp tăng trưởng kinh tế Nga có được một sự phục hồi thực sự.

Ngoài ra, Chính phủ Nga cũng không mấy tin tưởng vào khả năng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

“Điều quan trọng là cần tiếp tục theo đuổi chính sách thực tế và thận trọng. Cuộc khủng hoảng ở Vùng Vịnh tạo điều kiện cho việc tăng kim ngạch xuất khẩu dầu khí và các hàng hóa khác. Nhưng đây không phải là hiệu ứng dài hạn”, ông Novak nói Vedomosti.

CBR đã liên tục hạ lãi suất trong 10 tháng qua, đưa lãi suất chính sách về mức 14,5% trong cuộc họp gần đây nhất vào cuối tháng 4 vừa rồi. Tuy nhiên, lãi suất cho vay thực ở nước này vẫn ở ngưỡng cao lịch sử khoảng 9%.

Theo dự kiến, giới chức Nga sẽ giữ nguyên giả định về giá xuất khẩu trung bình của dầu thô nước này ở mức 59 USD/thùng cho năm nay trong bản cập nhật dự báo kinh tế vĩ mô mới nhất đang được thảo luận, đồng thời kỳ vọng đồng rúp sẽ mạnh hơn đáng kể so với dự kiến trước đó.

Điều này đồng nghĩa rằng thu ngân sách liên quan đến dầu sẽ thấp hơn so với giả định trong ngân sách. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi vào năm tới, với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 1,4% - theo Phó thủ tướng Novak.

Dù vậy, con số dự báo tăng trưởng cho năm 2027 cũng giảm một nửa so với dự báo trước đây là 2,8%. Chính phủ Nga kỳ vọng đến năm 2029, nền kinh tế sẽ đạt mức tăng 2,4%, ông Novak cho hay.

“Chính phủ đang làm việc một cách có hệ thống để đưa nền kinh tế tăng trưởng trở lại theo một hướng đi bền vững trong dài hạn, nhằm đạt hoặc vượt tốc độ tăng trưởng bình quân toàn cầu và đạt các mục tiêu phát triển quốc gia”, Phó thủ tướng Nga cho hay.

ASEAN ưu tiên dầu khí Nga thay rủi ro địa chính trị

08:49, 26/04/2026

ASEAN ưu tiên dầu khí Nga thay rủi ro địa chính trị

Xuất khẩu dầu của Nga và Iran đều tăng

20:04, 23/04/2026

Xuất khẩu dầu của Nga và Iran đều tăng

Nga sắp dừng trung chuyển dầu Kazakhstan tới Đức

14:14, 23/04/2026

Nga sắp dừng trung chuyển dầu Kazakhstan tới Đức

Từ khóa:

GDP kinh tế nga Nga tăng trưởng kinh tế thế giới

Đọc thêm

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Tỷ giá đồng yên biến động mạnh trong lúc Bộ trưởng Bessent thăm Nhật Bản

Giới chức Nhật Bản vốn tin rằng một sự ủng hộ từ ông Bessent sẽ giúp củng cố tác dụng của việc họ can thiệp vào thị trường tiền tệ, theo đó cản lại áp lực mất giá đồng yên...

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Chi phí chiến sự Iran của Mỹ tiếp tục tăng

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày thứ Ba (12/5) cho biết chi phí ước tính cho chiến sự Iran đã tăng lên 29 tỷ USD, tăng 4 tỷ USD chỉ sau 2 tuần...

eBay khước từ lời chào mua 56 tỷ USD từ GameStop

eBay khước từ lời chào mua 56 tỷ USD từ GameStop

Việc eBay trở thành mục tiêu mua lại của GameStop được coi là một trong những câu chuyện bất thường nhất trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn cầu trong những năm gần đây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy