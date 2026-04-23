Nga và Uzbekistan hợp tác xây dựng lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR)
Trọng Hoàng
23/04/2026, 11:06
Nga và Uzbekistan đã ký kết lộ trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đồng thời triển khai các bước thi công ban đầu cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Uzbekistan, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển năng lượng của quốc gia Trung Á này…
Cụ thể, hai
bên đã tiến hành đổ bê tông giai đoạn đầu như một phần của công tác chuẩn bị
xây dựng lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đầu tiên tại công trường. Đây được
xem là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, chuyển dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang
triển khai thực địa.
KÝ LỘ TRÌNH HỢP TÁC, KHỞI ĐỘNG THI
CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN ĐẦU TIÊN
Lộ
trình hợp tác được ký giữa Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev và
Giám đốc Uzatom Azim Akhmedkhadzhaev,
bao trùm toàn bộ các lĩnh vực then chốt của dự án.
Nội dung hợp tác không chỉ
dừng ở xây dựng nhà máy mà còn bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận
thức cộng đồng về công nghệ hạt nhân hiện đại, cũng như định hướng hình thành
một “thành phố hạt nhân” trong tương lai tại khu vực dự án.
Song song với đó, một thỏa thuận bổ
sung cũng đã được ký kết nhằm điều chỉnh quy mô và cấu hình nhà máy. Theo thiết
kế mới, dự án sẽ bao gồm hai tổ máy công suất lớn VVER-1000 và hai lò SMR
RITM-200N công suất 55 MWe. Trước đó, kế hoạch ban đầu chỉ dự kiến xây dựng sáu
lò SMR với tổng công suất khoảng 330 MWe. Với sự điều chỉnh này, tổng công suất
nhà máy dự kiến vượt 2.100 MWe, tăng gấp nhiều lần so với phương án ban đầu.
Lãnh đạo hai quốc gia cũng đã có
cuộc điện đàm, ghi nhận việc ký kết lộ trình hợp tác và tiến độ triển khai tổ
máy SMR đầu tiên tại khu vực Jizzakh. Điều này cho thấy dự án đang được thúc
đẩy ở cấp cao nhất, với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chính phủ.
Theo thông tin từ Tập đoàn Rosatom,
sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để sử dụng địa điểm xây dựng hai
lò SMR, công tác bê tông đã chính thức được triển khai. Khoảng 900 m3 bê tông
sẽ được sử dụng cho phần móng của tòa nhà lò phản ứng, dự kiến hoàn thành trong
tháng 4.
Sau giai đoạn này, nền móng sẽ được
san phẳng và xử lý chống thấm trước khi tiến hành đổ lớp bê tông đầu tiên cho
bản móng chính của lò phản ứng. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo các tiêu
chuẩn kỹ thuật và an toàn trong xây dựng công trình hạt nhân.
Phát biểu về tiến độ dự án, ông
Alexey Likhachev cho rằng việc ký kết lộ trình và khởi động thi công không chỉ
mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn đánh dấu sự nổi lên của Uzbekistan như một nhân
tố mới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân toàn cầu. Theo ông, dự án này sẽ góp
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố năng lực tự chủ
công nghệ của quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.
Khi đi vào vận hành đầy đủ, nhà máy
được kỳ vọng sẽ sản xuất khoảng 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương khoảng
14% tổng nhu cầu năng lượng của Uzbekistan, qua đó đóng vai trò quan trọng
trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
ĐIỀU
CHỈNH QUY MÔ, MỞ RỘNG THAM VỌNG DỰ ÁN
Hợp đồng ban đầu được ký vào tháng
5/2024, trong chuyến thăm Uzbekistan của Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến
xây dựng một nhà máy điện hạt nhân công suất 330 MW gồm sáu lò SMR RITM-200N.
Công nghệ này được phát triển từ lò phản ứng trên tàu phá băng hạt nhân, có
công suất nhiệt 190 MW (tương đương 55 MWe) và tuổi thọ thiết kế khoảng 60 năm.
Theo kế hoạch, tổ máy đầu tiên dự kiến
bắt đầu vận hành vào cuối năm 2029, các
tổ máy còn lại sẽ lần lượt được đưa vào vận hành. Đây cũng là đơn hàng xuất khẩu
SMR đầu tiên của Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược thương mại
hóa công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ của nước này.
Hiện tại, phiên bản trên đất liền
đầu tiên của công nghệ RITM-200N đang được xây dựng tại Yakutia (Nga), với dự
kiến đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành trong năm 2027.
Đến tháng 9/2025, trong khuôn khổ World
Atomic Week tại Moscow, hai bên đã ký thỏa thuận điều chỉnh, mở rộng đáng kể
quy mô dự án. Theo đó, mô hình nhà máy được chuyển sang kết hợp giữa các tổ máy
công suất lớn VVER-1000 (mỗi tổ máy 1 GW) và các lò SMR, nhằm tối ưu hóa hiệu
quả vận hành và linh hoạt trong cung ứng điện.
Trước khi bước vào giai đoạn đổ bê
tông, công tác chuẩn bị tại công trường đã được triển khai từ tháng 10/2025 với
việc đào hố móng cho lò SMR đầu tiên. Khoảng 1,5 triệu m3 đất đã được đào để
tạo hố sâu 13 mét cho lò RITM-200N, đồng thời các hoạt động khảo sát kỹ thuật,
thiết kế và chuẩn bị thi công cũng được tiến hành song song.
XU HƯỚNG SMR TRÊN TOÀN CẦU VÀ HÀM Ý
CHO VIỆT NAM
Sự phát triển của các lò phản ứng
mô-đun nhỏ (SMR) đang trở thành một xu hướng đáng chú ý trong ngành năng lượng
hạt nhân toàn cầu. So với các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn truyền thống,
SMR có ưu điểm về vốn đầu tư ban đầu thấp hơn, khả năng triển khai linh hoạt
theo từng giai đoạn và phù hợp với các hệ thống điện có quy mô vừa và nhỏ.
Hiện nay, nhiều quốc gia như Mỹ,
Canada, Nga, Trung Quốc và các nước EU đang tích cực thúc đẩy nghiên cứu, thương mại hóa và
triển khai các dự án SMR nhằm phục vụ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm
phát thải carbon. Các công nghệ này cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cung cấp điện
cho các khu vực hạ tầng hạn chế, trung tâm dữ liệu, cũng như các tổ hợp công
nghiệp mới.
Đối với Việt Nam, trong bối cảnh nhu
cầu điện năng tăng nhanh và mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050,
SMR có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong dài hạn. Công nghệ này không chỉ
mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn so với điện hạt nhân truyền thống, mà còn
tạo điều kiện để từng bước xây dựng năng lực nội tại, từ đào tạo nguồn nhân lực
đến phát triển chuỗi cung ứng và khung pháp lý cho ngành năng lượng hạt nhân
trong tương lai.
