Khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia đầu tư điện hạt nhân mô-đun nhỏ SMR

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Nhĩ Anh
09/12/2025, 07:40
Trong bối cảnh cam kết Net Zero vào năm 2050 đang đến gần và nhu cầu điện năng ngày càng lớn đòi hỏi cần có những "cú hích" táo bạo nhưng khoa học. Điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) là cơ hội để Việt Nam vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa từng bước làm chủ công nghệ cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu cần vai trò dẫn dắt của nhà nước; đồng thời cần tiếp cận thận trọng, để phát triển an toàn, hiệu quả...
Thảo luận tại hội trường chiều ngày 8/12 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026- 2030, một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến đó là việc khuyến khích doanh nghiệp khu vực nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR).
CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO PHÉP HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC LÀM ĐIỆN HẠT NHÂN MÔ-ĐUN NHỎ
Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng sâu rộng, trong khi yêu cầu về an ninh năng lượng, giảm phát thải và duy trì tăng trưởng ở mức cao ngày càng trở nên cấp thiết. Những thách thức này đòi hỏi phải có những lựa chọn chiến lược dài hạn, trong đó SMR là một hướng đi đáng cân nhắc và phù hợp với điều kiện Việt Nam.
SMR có ưu thế quy mô linh hoạt, công suất vừa và nhỏ, có thể triển khai theo dạng module, thời gian xây dựng ngắn hơn, đảm bảo an toàn thụ động cao và đặc biệt thích hợp để thay thế, dừng các nguồn điện than cũ hoặc bổ sung công suất nền ổn định cho điện lưới quốc gia.
Thực tế trên thế giới, SMR không còn là câu chuyện thí điểm, nhiều quốc gia đã thương mại hóa hoặc đang đi rất nhanh như: Mỹ, Canada, Pháp và Anh... Một số quốc gia châu Á có điều kiện tương đồng với Việt Nam cũng đang lựa chọn SMR cho các khu vực hạ tầng yếu, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Điểm chung của các nước không đặt gánh nặng đầu tư lên duy nhất Nhà nước, mà huy động các tập đoàn năng lượng, công nghiệp chế tạo, công nghệ môi trường cùng tham gia.
Từ thực tế đó, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh bày tỏ quan điểm đồng tình với quy định khuyến khích doanh nghiệp khu vực nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu, đầu tư phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ, bởi đã mở ra một cơ chế linh hoạt hơn rất nhiều so với cách tiếp cận truyền thống.
“Điện hạt nhân trước đây gần như chỉ do Nhà nước đảm nhận, quy mô dự án lớn, thời gian đầu tư dài và yêu cầu kỹ thuật rất cao. Với SMR, cách tiếp cận mới cho phép huy động sáng tạo kỹ thuật, tăng khả năng nội địa hóa và chủ động công nghệ”, đại biểu nhấn mạnh.
Theo phân tích của nữ đại biểu đoàn Lâm Đồng, lĩnh vực này đòi hỏi nguồn lực lớn, công nghệ cao, chuỗi cung ứng dài hạn. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước thì không thể tạo được hệ sinh thái công nghiệp hạt nhân hiện đại. Việc huy động doanh nghiệp nhà nước cùng doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp đa dạng hóa nguồn lực, chia sẻ rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, nhiều nước đã chứng minh mô hình công– tư mang lại hiệu quả cao. Doanh nghiệp tư nhân có động lực đầu tư, tiếp cận công nghệ nhanh, còn doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, bảo đảm an ninh– an toàn và định hướng chiến lược. Sự kết hợp này giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai dự án.
Việc khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu và đầu tư SMR cũng đồng nghĩa mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp chế tạo mô-đun trong nước, tạo việc làm chất lượng cao và nâng vị thế khoa học công nghệ của Việt Nam trong chuỗi giá trị hạt nhân toàn cầu.
CÁCH TIẾP CẬN THẬN TRỌNG, THÍ ĐIỂM TRƯỚC KHI MỞ RỘNG ĐIỆN HẠT NHÂN MÔ-ĐUN NHỎ
Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng phát triển SMR phải đi kèm với điều kiện: an toàn- trách nhiệm- minh bạch. Điện hạt nhân luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, an ninh và quản lý rủi ro. Việc khuyến khích doanh nghiệp tham gia không có nghĩa là “mở cửa hoàn toàn” mà phải dựa trên 3 trụ cột.
Thứ nhất, cần xây dựng khung pháp lý riêng cho SMR, bao gồm cấp phép thiết kế, thẩm định công nghệ, giám sát vận hành và kiểm soát chất thải phóng xạ.
Thứ hai, yêu cầu năng lực tài chính, năng lực công nghệ, và trách nhiệm môi trường rõ ràng đối với mọi doanh nghiệp tham gia, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò kiểm soát cuối cùng.
Thứ ba, triển khai thận trọng, có lộ trình, bắt đầu từ dự án nghiên cứu – thử nghiệm – trình diễn, đánh giá kỹ tác động xã hội và môi trường, lấy ý kiến cộng đồng một cách minh bạch. “Khuyến khích không phải là buông lỏng, mà là tạo hành lang để những chủ thể có năng lực thực sự phát triển công nghệ mới, trong khi Nhà nước giữ vai trò điều tiết và giám sát tối cao”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nhấn mạnh.
Đồng tình quan điểm này, đại biểu Nguyễn Thị Lan, đoàn TP.Hà Nội nhận định việc lựa chọn công nghệ điện hạt nhân mô-đun nhỏ trong giai đoạn hiện nay là phù hợp. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt chủ yếu là phục vụ nghiên cứu, đào tạo nhân lực và từng bước làm chủ công nghệ, chưa thể kỳ vọng ngay vào hiệu quả kinh tế ngắn hạn.
Do đó, giai đoạn đầu cần có vai trò dẫn dắt của Nhà nước. "Rất khó thu hút khu vực tư nhân khi suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và rủi ro cao", đại biểu phân tích.
Song, đại biểu kiến nghị cách tiếp cận cần thận trọng, sau khi Việt Nam tích lũy đủ kinh nghiệm, kiểm soát tốt an toàn, hoàn thiện khung pháp lý và làm chủ công nghệ cốt lõi, lúc đó mới từng bước mở rộng quy mô để thu hút tư nhân. Lộ trình đi từ mô-đun nhỏ đến mô-đun lớn là cách tiếp cận thận trọng, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Cùng góc nhìn cần thận trọng khi đầu tư phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nhấn mạnh đây là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao về an toàn tính mạng và tài sản người dân nếu xảy ra sự cố. Do đó, đại biểu đề nghị bước đầu chỉ nên cho phép thực hiện thí điểm.
Ngoài ra, đại biểu cho rằng quy định khuyến khích doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân tham gia nghiên cứu đầu tư như hiện tại còn quá chung chung, cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn nội dung này.
Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Vĩnh Long nhận định, việc mở rộng cho tư nhân tham gia theo quy định của dự thảo Nghị quyết mới chỉ dừng lại ở “dạng khẩu hiệu”, khuyến khích chung chung, thiếu khung chính sách cụ thể. Hơn nữa, với thời hạn Nghị quyết chỉ trong 5 năm, đại biểu bày tỏ băn khoăn, việc triển khai loại hình này là khó khả thi, do đó cần xem xét kỹ lưỡng hơn.
“Năng lượng là mạch máu của nền kinh tế. Trong bối cảnh cam kết Net Zero vào năm 2050 đang đến gần và nhu cầu điện năng ngày càng lớn, chúng ta cần những "cú hích" táo bạo nhưng khoa học. SMR là cơ hội để Việt Nam vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa từng bước làm chủ công nghệ cao”.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng việc trao quyền cho cả khu vực tư nhân tham gia lĩnh vực này thể hiện sự tin tưởng của nhà nước vào năng lực của doanh nghiệp Việt, đồng thời khẳng định quyết tâm trong việc đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. “Tuy nhiên, cũng cần tiếp cận thật thận trọng, để phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ một cách an toàn, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”.
Các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đang có mối quan tâm rất lớn đến tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. Các bên mua tiềm năng ưu tiên khối lượng khoảng 100-500 nghìn tấn carbon cho mỗi giao dịch, với mức giá dao động 5-15 USD. Đặc biệt, loại hình dự án được ưu tiên, ưa chuộng nhất là trồng rừng và phục hồi rừng; tăng cường và quản lý rừng, giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+), phục hồi và bảo tồn vùng đất ngập nước...
Với nền tảng 30 năm trưởng thành và những thành tựu được ghi nhận, Vườn quốc gia Pù Mát tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo vệ những “cánh rừng di sản” quý giá của Việt Nam và khu vực...
Trong bối cảnh Việt Nam đang cập nhật Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC 3.0) và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, các khu rừng đặc dụng và phòng hộ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong hấp thụ và lưu giữ carbon tự nhiên. Việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng được xác định là giải pháp bền vững, mang lại hiệu quả đo đếm được trong ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học...
Theo dự báo của Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên trong ngày 8 và 9/12 sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số có thời điểm vượt ngưỡng 230...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: