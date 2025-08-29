Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững
Chu Khôi
29/08/2025, 19:14
Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành mía đường đang gánh chịu nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến thông tin “Ngành mía đường gặp khó, hàng tồn kho chất đống” được nêu tại Văn bản số 768/2025/TTĐT ngày 21/8/2025 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 7951/VPCP-NN gửi Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Môi trường về việc xử lý thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác
chỉ đạo điều hành về mía đường.
TỒN KHO LỚN VÀ ÁP LỰC CẠNH TRANH TỪ ĐƯỜNG NHẬP LẬU
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu nội
dung nêu trên, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra,
đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ, tồn kho đường trong nước; đồng thời xem
xét tác động từ tình trạng đường nhập lậu.
Cùng với yêu cầu kiểm tra, đánh giá,
Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn được giao nhiệm vụ đề xuất các giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp ngành mía đường duy trì sản xuất bền vững. Báo cáo kết quả xử lý
phải gửi Thủ tướng trước ngày 10/9/2025.
Chỉ đạo này cho thấy sự quan tâm đặc
biệt của Chính phủ trước những khó khăn kéo dài trong ngành mía đường, vốn có ảnh
hưởng trực tiếp đến hàng vạn hộ nông dân trồng mía trên cả nước.
Trước đó, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã có văn bản gửi Chính
phủ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu lên thực trạng và những
khó khăn của ngành mía đường.
Trong bối cảnh hiện nay, ngành mía đường đang gánh chịu
nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi
nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường
nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây
khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa. Nếu không kiểm soát hiệu quả tình trạng
nhập lậu, nguy cơ ngành mía đường suy giảm sản xuất là rất rõ ràng. Điều này
không chỉ tác động tiêu cực đến an ninh lương thực – thực phẩm mà còn ảnh hưởng
đến sinh kế của người nông dân.
Hiệp hội Mía đường kiến nghị Chính phủ và các Bộ
thực thi nhiều giải pháp. Bao gồm: Cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất
lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh. Cùng với đó, tìm kiếm thị trường tiêu thụ
mới, đa dạng hóa kênh phân phối. Đề xuất hỗ trợ tài chính đối với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp vượt qua khó khăn trước mắt. Mặt khác, khuyến khích
nông dân trồng mía, bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành sản xuất đường.
Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là phát triển các hợp tác xã nông nghiệp,
giúp nông dân liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu
quả sản xuất.
TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN ĐƯỜNG NHẬP LẬU
Ngày 27/8/2025, Bộ Công Thương đã có Công văn số
6463/BCT-XNK gửi UBND các tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc
tăng cường các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn nhập lậu đường.
Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, Hiệp hội Mía đường Việt
Nam, Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều doanh nghiệp đã phản
ánh về tình trạng nhập lậu đường tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh Tây
Nam Bộ và miền Trung có biên giới giáp Campuchia, Lào, Thái Lan.
Để xử lý, Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phối hợp
triển khai nhiều biện pháp. Cụ thể, đối với các tỉnh biên giới như Quảng Trị,
Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai: yêu cầu lực lượng Công an, Biên phòng,
Quản lý thị trường tăng cường quản lý, chia sẻ thông tin, tổ chức các đợt cao
điểm kiểm tra, xử lý vận chuyển và kinh doanh đường nhập lậu.
Đối với các đô thị lớn có nhu cầu tiêu thụ đường cao như
Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng: tăng cường kiểm tra truy xuất nguồn gốc, nhãn
mác hàng hóa, giám sát chặt chẽ các cơ sở sang chiết, đóng gói đường; ngăn chặn
việc lợi dụng chứng từ để hợp thức hóa đường nhập lậu. Đẩy mạnh tuyên truyền
pháp luật để người dân nhận thức rõ tác hại của buôn lậu, không tiếp tay cho
các đối tượng vi phạm, đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm. Siết chặt
kỷ cương trong lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý cán bộ bao che, tiếp tay
hoặc dung túng cho tình trạng buôn lậu.
Bộ Công Thương nhấn mạnh, việc chống buôn lậu đường phải
được coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có “vùng cấm” và cần xác định
rõ trách nhiệm của người đứng đầu.
Ngành mía đường Việt Nam đang ở thời điểm then chốt: hoặc
vượt qua khó khăn để tái cơ cấu và phát triển bền vững, hoặc tiếp tục đối mặt với
nguy cơ suy giảm do sức ép từ hàng nhập lậu và biến động thị trường.
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ, sự vào
cuộc đồng bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các địa
phương, ngành mía đường được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.
Sự hỗ trợ kịp thời và các chính sách phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp và
nông dân ổn định sản xuất mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy
phát triển kinh tế đất nước.
Xây dựng chuỗi mía đường đủ sức cạnh tranh, thích ứng biến đổi khí hậu
15:20, 13/09/2024
Ngành mía đường Việt Nam đang hồi sinh, lần đầu tiên năng suất đường vươn lên vị trí số 1 khu vực
18:16, 09/09/2024
Ngành mía đường “bất lực” trước đường nhập lậu và đường siro ngô nhập khẩu
Ba cảng biển Việt Nam lọt nhóm đầu cảng xử lý hàng
container lớn nhất thế giới
Ba cảng biển Việt Nam ở Hải Phòng, TP.HCM và Cái Mép lọt vào “Top” 50 cảng biển xử lý hàng container lớn nhất thế giới, theo bình chọn mới nhất của tạp chí DynaLiners Millionaires thuộc Công ty tư vấn vận tải biển DynaLiners có trụ sở tại Hà Lan...
Xe điện Trung Quốc đang định hình lại thị trường ô tô toàn cầu
Tốc độ và quy mô của cuộc cách mạng xe điện ở Trung Quốc đã khiến thế giới bất ngờ, và các nhà phân tích cho rằng xu hướng này chưa hề có dấu hiệu chậm lại...
Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD
Tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính bổ trợ lẫn nhau, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn...
Đồng loạt tăng giá xăng dầu
Giá xăng dầu trong nước ngày 28/8 được điều chỉnh tăng theo diễn biến của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 144 đồng – 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Hợp nhất quy định về kiểm dịch động vật trên cạn
Việc hợp nhất nhiều văn bản rải rác liên quan đến kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, thành một quy định chung được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện kiểm dịch động vật khi vận chuyển và làm thủ tục xuất khẩu…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: