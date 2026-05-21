Ngân hàng đẩy giá mua USD, mạnh tay hút ngoại tệ

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đang tăng mạnh giá mua USD lên vùng 26.200 – 26.245 VND/USD, cao hơn nhóm Big 4 từ 84 – 114 đồng. Chênh lệch mua – bán vì thế thu hẹp còn 146 – 176 đồng/USD, phản ánh cuộc cạnh tranh hút nguồn ngoại tệ trên thị trường đang ngày càng nóng lên.

Hôm nay (21/5), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.135 so với ngày trước đó, song cao hơn 4 đồng so với đầu tuần (18/5). Tương ứng, tỷ giá trần và sàn cũng đi ngang so với ngày 20/5, ở mức lần lượt 26.391 và 23.878 VND.

Ở khối ngân hàng thương mại, mặt bằng tỷ giá hầu như không thay đổi so với ngày 20/5. Tỷ giá bán tiếp tục neo sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 26.391 VND; giá mua duy trì ở mức 26.131 - 26.245 VND. So với ngày 18/5, tỷ giá mua tăng 24 đồng, trong khi giá bán ra tăng 4 đồng.

Trong bối cảnh giá bán gần như không có khác biệt, cạnh tranh chủ yếu diễn ra ở chiều mua vào nhằm thu hút nguồn ngoại tệ. Trong số các ngân hàng khảo sát, OCB hiện niêm yết giá mua USD chuyển khoản cao nhất thị trường, ở mức 26.245 VND, qua đó duy trì mức chênh lệch mua – bán thấp nhất, chỉ 146 đồng mỗi USD. Theo sau là HSBC với giá mua 26.218 VND và mức chênh lệch 172 đồng/USD, trong khi Kiên Long Bank đứng kế tiếp với giá mua 26.215 VND và chênh lệch 176 đồng/USD.

Tỷ giá tại một số ngân hàng khảo sát lúc 15h ngày 22/5/2026.

Nhóm ngân hàng có giá mua USD cao cũng bao gồm VPBank (26.205), PGBank (26.200) và một số ngân hàng thương mại cổ phần như ACB, GPBank hay Bảo Việt Bank cùng neo quanh vùng 26.180 VND. Với việc giữ nguyên giá bán sát trần, chênh lệch mua – bán của nhóm này dao động phổ biến từ 186 - 230 đồng/USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước, BIDV và Vietcombank cùng niêm yết giá mua chuyển khoản 26.161 VND, trong khi VietinBank và Agribank thấp hơn, ở mức 26.131 VND. Dù có khác biệt nhẹ ở chiều mua, cả bốn ngân hàng đều đồng loạt bán USD ở mức 26.391 VND.

Hôm nay (21/5), tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát trần ở mức 26.391 VND, giá USD tự do đã tăng lên 26.550 – 26.614 VND, cao hơn khoảng 160 – 220 đồng mỗi USD. Ở chiều mua, khoảng cách còn lớn hơn khi thị trường tự do giao dịch quanh 26.494 – 26.500 VND, cao hơn khoảng 360 – 370 đồng mỗi USD so với mặt bằng mua vào của ngân hàng (26.131 – 26.245 VND).

Ngược lại, NCB ghi nhận mức mua USD thấp nhất trong khảo sát, chỉ 26.050 VND, khiến chênh lệch mua – bán bị kéo giãn lên 341 đồng/USD, cao nhất thị trường.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng đáng kể trong ngày 21/5. Khảo sát cho thấy giá mua vào phổ biến quanh 26.494 – 26.500 đồng/USD, trong khi giá bán ra dao động 26.550 – 26.614 đồng/USD. So với ngày 20/5, cả hai chiều mua – bán đều tăng khoảng 40 đồng, đồng thời cao hơn khoảng 20 đồng so với ngày 18/5, qua đó nới rộng khoảng cách với mặt bằng tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

So với mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại, giá USD trên thị trường tự do đang duy trì mức chênh lệch khá lớn. Theo đó, giá mua USD tự do cao hơn khoảng 360 - 370 đồng/USD so với ngân hàng, trong khi giá bán cao hơn khoảng 160 - 220 đồng/USD, phản ánh nhu cầu ngoại tệ trên thị trường phi chính thức vẫn ở mức cao, trong bối cảnh tỷ giá bán tại các nhà băng đã neo sát trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước.