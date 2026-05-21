Hai dự án kết nối sân bay Thọ Xuân có quy mô hơn 3.300 tỷ đồng đang chậm tiến độ

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái vừa đi kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ 2 dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

NHIỀU HẠNG MỤC THI CÔNG DỞ DANG

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 có chiều dài 12,1km, đi qua các xã Đồng Tiến, An Nông, Tân Ninh, Xuân Du và Hợp Tiến.

Dự án được đầu tư mở rộng với quy mô 6 làn xe. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.502 tỷ đồng, tăng 530 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.

Qua kiểm tra thực địa tại Km2+800 thuộc xã Tân Ninh và Km9+700 thuộc địa bàn xã Hợp Tiến, xã Xuân Du, đoàn công tác ghi nhận khối lượng xây lắp hiện đạt khoảng 46%. Nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa gần 4km mặt đường, thi công nền đường đạt 7,6km và hoàn thành 5/6 cầu đến bản mặt cầu.

Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá Hoàng Văn Đồng trình bày báo cáo về 2 dự án. Ảnh: Minh Hiếu

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn khi mới bàn giao được 8,11/12,1km, tương đương khoảng 67% chiều dài toàn tuyến. Hiện vẫn còn gần 4km chưa được bàn giao để tổ chức thi công đồng bộ.

Đối với dự án đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến đường dài 11km đi qua các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình và Sao Vàng. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.837 tỷ đồng, tăng 727 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.

Đến nay, giá trị xây lắp của dự án mới đạt khoảng 19%. Mới chỉ có 1,3km đoạn qua xã Sao Vàng được hoàn thành và đưa vào sử dụng; nhiều hạng mục còn lại đang thi công dở dang do thiếu mặt bằng.

Các địa phương hiện mới bàn giao được 3,13/11km mặt bằng tuyến chính và phạm vi thi công 5/6 cầu. Trong đó, xã Thọ Bình là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất khi mới đạt khoảng 5,2% chiều dài tuyến qua địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, khó khăn lớn nhất hiện nay của cả 2 dự án là các vướng mắc liên quan đến xử lý đất giao không đúng thẩm quyền; các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vượt hạn mức đất ở theo quy định.

KHÔNG ĐỂ DỰ ÁN KÉO DÀI, ĐỘI VỐN

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh, đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính, kinh tế với Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Minh Hiếu

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tái định cư và xác định nguồn gốc đất.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện dự án; đồng thời yêu cầu kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án kéo dài, đội vốn để rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh, tránh tái diễn tình trạng tương tự.