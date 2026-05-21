Áp dụng xác thực khuôn mặt nhằm chống giả mạo trong hóa đơn điện tử
Mai Nhi
21/05/2026, 10:59
Trong bối cảnh gia tăng rủi ro giả mạo danh tính ngày càng gia tăng, ngành Thuế triển khai xác thực khuôn mặt đối với người đại diện theo pháp luật trên eTax Mobile khi thực hiện thủ tục hóa đơn điện tử nhằm nâng cao độ tin cậy và hạn chế gian lận…
Ngày 21/5, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc triển khai xác thực sinh
trắc học đối với người đại diện theo pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông
tin sử dụng hóa đơn điện tử. Động thái này được xem là một bước tiến đáng chú ý
trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
Theo cơ quan thuế, việc bổ sung hình thức xác thực
bằng sinh trắc học không chỉ giúp nâng cao độ tin cậy trong việc nhận diện
người nộp thuế mà còn góp phần hạn chế các rủi ro liên quan đến giả mạo danh
tính, vấn đề đang đặt ra
trong môi trường giao dịch điện tử ngày càng phổ biến.
Cục Thuế cho biết quy định mới được triển khai dựa
trên Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.
Trong quá trình chuẩn bị, Cục Thuế đã phối hợp với Cục
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) để hoàn thiện giải pháp kỹ
thuật phục vụ việc xác thực danh tính bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt đối với người đại diện theo pháp
luật khi đăng ký hoặc thay
đổi thông tin hóa đơn điện tử.
Công văn nêu rõ phạm vi áp dụng bao rộng
gồm doanh nghiệp, tổ chức,
hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
Ngoài ra, những trường hợp thay đổi thông tin đăng ký
sử dụng hóa đơn điện tử liên quan đến người đại diện theo pháp luật, đại diện
hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc diện
phải xác thực sinh trắc học.
Tuy nhiên, quy định chưa áp dụng đối với người nước ngoài chưa đáp ứng điều
kiện về định danh điện tử mức độ 2 theo lộ trình của cơ quan chức năng, Cục Thuế cho biết.
Sau khi tiếp nhận tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực khuôn mặt tới người đại diện thông qua eTax Mobile. Sau khi hoàn tất thành công bước này, hồ sơ sẽ tiếp tục được xử lý theo quy trình hiện hành về quản lý hóa đơn điện tử và trả kết quả chấp thuận hoặc từ chốiđăng ký, thay đổi thông tin.
(Cục Thuế)
“Để hoàn tất việc xác
thực, người đại diện theo pháp luật cần sở hữu tài khoản định danh điện tử mức
độ 2 trên ứng dụng VNeID, đồng thời cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Một yêu cầu
quan trọng khác là dữ liệu về người đại diện theo pháp luật tại hệ thống đăng ký
thuế phải khớp đúng với thông tin định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư nhằm đảm bảo quá
trình đối chiếu tự động diễn ra chính xác”, Cục Thuế nhấn mạnh.
Theo Cục Thuế, quy trình thực hiện được tích hợp trên Cổng thông
tin hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử. Hiện nay, các nền tảng kỹ thuật như eTax Mobile và Cổng thông tin hóa đơn điện
tử, chứng từ điện tử đã được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu mới.
Song song
đó, để
bảo đảm triển khai đồng bộ, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố,
Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử khẩn trương
tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận và thực hiện
quy định.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế địa phương cần rà soát các trường hợp
thông tin người đại diện theo pháp luật chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa cài
đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, chưa liên kết với ứng dụng VNeID nhằm kịp
thời có các giải pháp đôn đốc và hỗ trợ.
Đồng thời, các đơn vị thuế phải tăng
cường hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện; kịp
thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh về Cục Thuế để được hỗ trợ tháo
gỡ.
Cơ quan thuế địa phương cần phối hợp
với cơ quan đăng ký kinh doanh và các đơn vị liên quan để hướng dẫn người nộp
thuế chuẩn hóa, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu định danh cá nhân khớp đúng
giữa cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư, Cục
Thuế nhấn mạnh
