Trang chủ Tài chính

USD tự do bật tăng trở lại, tỷ giá ngân hàng vẫn sát ngưỡng trần

Mỹ Văn

19/05/2026, 11:07

Sau nhiều phiên hạ nhiệt kể từ đầu tháng 5, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận nhịp tăng trở lại trong 2 phiên giao dịch đầu tuần, với một số điểm giao dịch niêm yết quanh 26.480 - 26.511 VND chiều mua và 26.530 - 26.611 VND chiều bán. Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước cho phép…

Tỷ giá tại ngân hàng thương ổn định từ đầu năm đến nay trong khi thị trường tự do giảm 1,08%.

Ngày 19/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.133, tăng 2 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần tăng lên 26.389 VND, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.876 VND. Tỷ giá bán USD tại các ngân hàng tiếp tục neo sát mức trần.

Khảo sát cho thấy HSBC đang niêm yết giá mua USD tiền mặt cao nhất ở mức 26.207 VND, trong khi NCB có mức mua thấp nhất, chỉ 25.800 VND. Với giao dịch chuyển khoản, OCB dẫn đầu chiều mua vào với 26.238 VND, còn VietinBank niêm yết thấp nhất ở mức 25.990 VND.

Ở chiều bán ra, phần lớn ngân hàng đồng loạt niêm yết quanh 26.389 VND, bám sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước cho phép. Nhóm ngân hàng áp dụng mức giá này gồm ABBank, ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, GPBank, HDBank, LPBank, MB, MSB, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPBank, UOB, VIB, VietABank, VietCapitalBank, Vietcombank và VPBank. Một số ngân hàng như HSBC, OCB, VCBNeo và VietinBank niêm yết giá bán thấp hơn nhẹ, trong khoảng 26.387 - 26.388 VND.

Tỷ giá  USD/VND chuyển khoản tại các ngân hàng sáng 19/5/2026 (Đơn vị: VND)

Đáng chú ý, biên độ mua – bán USD giữa các ngân hàng tiếp tục phân hóa mạnh, dao động từ 149 - 397 VND đối với giao dịch chuyển khoản. OCB ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất, chỉ 149 VND, nhờ niêm yết giá mua chuyển khoản cao nhất thị trường. Ngược lại, VietinBank có biên độ lớn nhất, lên tới 397 VND, tiếp đến là NCB 339 VND và UOB 279 VND.

Mặt bằng chênh lệch phổ biến hiện dao động quanh 220 - 250 VND, tập trung ở nhóm ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, TPBank, ABBank và PublicBank. Điều này cho thấy các nhà băng đang cạnh tranh mạnh hơn ở chiều mua vào nhằm thu hút nguồn ngoại tệ, trong khi giá bán vẫn được duy trì ở vùng sát trần do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Trên thị trường tự do, giá USD ngày 19/5 được giao dịch phổ biến quanh 26.480 - 26.511 VND chiều mua  và 26.530 - 26.611 VND chiều bán, tùy điểm giao dịch. So với hệ thống ngân hàng, giá USD tự do hiện cao hơn khoảng 280 - 520 đồng/USD ở chiều mua và 140 - 220 VND ở chiều bán ra.

Một số điểm giao dịch ghi nhận giá USD tự do tăng thêm 36 đồng ở chiều mua vào và 16 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Mức tăng/giảm của chỉ số DXY và tỷ giá USD/VND kể từ đầu năm đến nay (Nguồn: WiGroup)

Ông Kevin Warsh đã giành được đề cử cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), với định hướng chính sách kép gồm giảm lãi suất và thu hẹp bảng cân đối tài sản của FED. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Warsh tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần này.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa các mục tiêu điều hành này được đánh giá sẽ không dễ dàng trong bối cảnh hiện nay. Áp lực lạm phát gia tăng trong hai tháng gần đây khiến nhiều nhà hoạch định chính sách của FED chưa sẵn sàng nới lỏng tiền tệ theo kỳ vọng của Tổng thống Trump. Bên cạnh đó, thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy tín hiệu ổn định, làm suy yếu thêm lập luận cho một chu kỳ cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện, ông Warsh cho biết FED có thể cần xem xét thêm các thước đo lạm phát khác, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các chỉ số truyền thống vốn đang phản ánh áp lực giá cả cao hơn. Theo ông, vẫn còn dư địa để giảm lãi suất, ngay cả khi lạm phát duy trì ở mức cao, một phần do tác động từ xung đột tại Trung Đông khiến chi phí năng lượng leo thang.

Dù vậy, kỳ vọng của thị trường vẫn khá thận trọng. Theo CME FedWatch, giới đầu tư đang dự báo khoảng 50% khả năng FED sẽ tăng lãi suất trước tháng 12/2026, phản ánh lo ngại lạm phát có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Dù thị trường vẫn duy trì kỳ vọng FED có thể tiếp tục giữ lập trường thắt chặt để ứng phó lạm phát, đồng USD vẫn giảm 0,32% so với rổ tiền tệ chính trong phiên hôm qua. Diễn biến này chủ yếu phản ánh tâm lý thị trường trước khả năng hạ nhiệt xung đột tại Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết đã tạm hoãn kế hoạch tấn công nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra. Việc nhu cầu trú ẩn suy giảm đã gây áp lực lên đồng bạc xanh trong ngắn hạn.

Đồng euro có thể tăng giá mạnh do hoạt động phòng hộ tỷ giá

Moody's Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy