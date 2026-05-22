Ngân hàng “đỏ mắt” tìm nhân lực số

Trao đổi với phóng viên bên lề hội thi “Chuyển đổi số ngành
ngân hàng năm 2026”, ông Phạm Anh Tuấn cho biết thách thức lớn nhất trong quá trình
chuyển đổi số ngân hàng hiện nay là nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu nhân sự có khả
năng vận hành hệ thống dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và quản trị rủi ro
công nghệ ngày càng gia tăng.
“Yếu
tố quan trọng nhất vẫn là con người trong việc vận hành, sử dụng công nghệ đó để
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo
Vụ trưởng Vụ Thanh toán, bài toán nhân lực
công nghệ hiện là vấn đề được quan tâm không chỉ tại các ngân hàng thương mại
mà cả ở cơ quan quản lý. Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng thời gian tới, sự tham gia
của các trường đại học trong đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thị trường
sẽ từng bước tháo gỡ áp lực nhân sự cho ngành.
Chuyển
đổi số không chỉ là số hóa các quy trình mà là tái cấu trúc hệ thống vận hành của
ngành ngân hàng, qua đó cung cấp các dịch vụ với chi phí hợp lý nhất.”
Ông
Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
Không
chỉ dừng lại ở vấn đề nguồn nhân lực, ông Phạm Anh Tuấn
cho rằng một thách thức khác nằm ở thay đổi tư duy và văn hóa số.
“Chúng
ta vẫn nói đến chuyển đổi số nhưng thực ra đa phần mới tập trung cho vấn đề số
hóa quy trình. Chuyển đổi số không chỉ là số hóa các quy trình mà là tái cấu
trúc hệ thống vận hành của ngành ngân hàng, qua đó cung cấp các dịch vụ với chi
phí hợp lý nhất”, ông nói.
Thực
tế, nhiều ngân hàng lớn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc vận hành thay vì
chỉ “đưa dịch vụ lên online”. Tại Vietcombank, quá trình chuyển đổi số không chỉ
dừng ở ứng dụng ngân hàng số hay thanh toán QR mà còn mở rộng sang nền tảng dữ
liệu, định danh điện tử và hệ thống xử lý giao dịch theo thời gian thực.
Bà
Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho
biết nhờ tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thời gian xử lý giao dịch
cho khách hàng đã giảm 75% so với trước; đồng thời hạn chế được tối đa tình trạng
tài khoản ảo, ngăn chặn hiệu quả gian lận, lừa đảo.
Năm
2025, gần 99% giao dịch bán lẻ của Vietcombank
được thực hiện qua kênh số; hệ sinh thái số xử lý khoảng 1,17 tỷ giao dịch với
tổng giá trị khoảng 14,7 triệu tỷ đồng.
Theo
ông Phạm Anh Tuấn, những kết quả tích cực của chuyển đổi số đang thể hiện ngày
càng rõ nét thông qua tốc độ tăng trưởng thanh toán số.
Trong
5 tháng đầu năm 2026, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam tăng khoảng
38% so với cuối năm 2025. Trong đó, giao dịch trên internet tăng 66%, giao dịch
qua kênh di động tăng 33%, còn thanh toán bằng mã QR tăng trên 50%.
“Hạ
tầng thanh toán số hiện nay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thanh toán của người dân
và doanh nghiệp”, ông Tuấn cho biết.
Song
song với thị trường nội địa, ngành ngân hàng cũng đang mở rộng thanh toán xuyên
biên giới. Từ đầu năm 2026, Việt Nam đã triển khai thanh toán song phương bằng
mã QR với Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ nay đến cuối năm, hệ thống này dự kiến tiếp
tục mở rộng sang Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ, đồng thời tiến tới
kết nối với nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á.
Theo
ông Tuấn, việc thúc đẩy thanh toán song phương bằng mã QR là một trong những định
hướng đang được ngành ngân hàng triển khai nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
thực hiện giao dịch thuận tiện hơn trong bối cảnh giao thương và du lịch quốc tế
ngày càng gia tăng.
Hội thi Chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 ghi nhận quy mô lớn với sự tham gia của 32 đội
thi đến từ 32 đơn vị trong ngành và công ty công nghệ tài chính (fintech) hàng
đầu, đại diện cho trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng chuyển đổi
số của toàn ngành Ngân hàng.
Với slogan “Chủ động số
hóa - Bứt phá tương lai”, Ban tổ chức kỳ vọng hội thi không chỉ là một cuộc thi nghiệp vụ mà
còn là sân chơi trí tuệ nhằm cụ thể hóa phong trào “Bình dân học vụ số”.
Mục tiêu cốt lõi là phổ cập và nâng
cao kiến thức trong chuyển đổi số ngành ngân hàng,
tập trung vào nhóm vấn đề liên quan đến: Dữ liệu - Tài sản số; Khách hàng -
Trải nghiệm số; Công nghệ số - Nền tảng; Quản trị - Điều hành - Chiến lược;
Nhân lực - Văn hóa số;Pháp lý - Thể nhân - Tuân thủ; An toàn - An ninh - Bảo
mật; Ứng dụng thực tiễn và xử lý tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, thông qua Hội thi, các đơn vị sẽ “hiến kế” để tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải
nghiệm khách hàng trong môi trường số an toàn, bảo mật.