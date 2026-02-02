Ngân hàng Nhà nước cho biết giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP. Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt bình quân hàng năm tăng lần lượt 58,86% và 24,36%...

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật thông tin về kết quả triển khai Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021–2025.

GIÁ TRỊ THANH TOÁN QR TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN 128,15%/NĂM

Trong giai đoạn 2021–2025, bình quân hàng năm, giao dịch qua kênh Internet tăng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị; giao dịch qua điện thoại di động tăng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị; giao dịch qua mã QR tăng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng đạt 86,97%. Tính đến tháng 12 năm 2025, số lượng tài khoản thanh toán cá nhân vượt 232 triệu tài khoản, tăng 13,68% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đến cuối năm 2024 đạt 66,85%. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tại đô thị chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hang; 82% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tại đô thị nhận chi trả qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Về thu ngân sách nhà nước, công tác phối hợp thu ngân sách qua ngân hàng thương mại tiếp tục được chú trọng. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với toàn bộ Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, phục vụ thu – chi ngân sách kịp thời. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đầu tư hạ tầng, kết nối với cơ quan thuế, hải quan, Kho bạc Nhà nước để đa dạng hóa kênh thu nộp thuế.

So với năm 2024, trong năm 2025, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 42,21% về số lượng và 22,65% về giá trị. Giao dịch qua Internet tăng 53,95% về số lượng và 35,75% về giá trị. Giao dịch qua điện thoại di động tăng 36,62% về số lượng và 20,07% về giá trị; riêng mã QR tăng 50,94% về số lượng và 124,06% về giá trị. Giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,07% về số lượng và 56,55% về giá trị. Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 24,33% về số lượng và 7,71% về giá trị.

Tính đến tháng 12 năm 2025, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành vượt 164 triệu thẻ, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024. Giai đoạn 2021–2025, số lượng giao dịch nội địa qua thẻ tăng bình quân 13,9% mỗi năm, giá trị giao dịch tăng 12,08% mỗi năm.

Cuối năm 2025, số lượng ATM giảm 1,09% so với năm 2024; số lượng POS tăng 19,86%. Trong năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 17,30% về số lượng và 6,02% về giá trị so với năm trước.

HƠN 2,6 TRIỆU LƯỢT KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẢNH BÁO RỦI RO KHI GIAO DỊCH

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai kết nối và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 12/2022 cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đến ngày 14/01/2026, hệ thống đã hỗ trợ xử lý hơn 1.739 lượt hồ sơ.

Ngân hàng Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ đồng bộ 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo Nghị quyết 71/NQ-CP. Đồng thời, cơ quan này xây dựng các API chia sẻ dữ liệu liên thông với Văn phòng Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Số lượng đơn vị triển khai xác thực sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc VneID (Nguồn: NHNN)

Công tác cải cách hành chính gắn với số hóa được đẩy mạnh. Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã cắt giảm, đơn giản hóa 269/298 thủ tục hành chính (90,3%), cắt giảm 255 điều kiện kinh doanh, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu đối với 21 thủ tục. Ngân hàng Nhà nước cung cấp thêm 32 dịch vụ công toàn trình, nâng tổng số lên 57 dịch vụ, hoàn thành 100% mục tiêu nâng cấp các thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp.

Các tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 06, phối hợp cùng C06 triển khai xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID.

Tính đến ngày 23/01/2026: (1) Hơn 146,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học; (2) 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai xác thực căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng điện thoại; (3) 63 tổ chức tín dụng triển khai xác thực căn cước công dân gắn chip tại quầy; (4) 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng VNeID, trong đó 21 đơn vị đã triển khai chính thức; (5) 29 ngân hàng và 4 tổ chức trung gian thanh toán triển khai liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng qua ứng dụng VNeID.

Hệ thống thông tin SIMO của Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng. Tính đến ngày 14/01/2026, hệ thống đã phát cảnh báo cho hơn 2,6 triệu lượt khách hàng; trong đó có hơn 831 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch với tổng giá trị tương đương gần 3.060 tỷ đồng.