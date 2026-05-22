Hoàn thiện nền tảng an sinh, khơi thông nguồn vốn dài hạn từ bảo hiểm hưu trí bổ sung
Minh Tú
22/05/2026, 15:49
Sau hơn một thập kỷ triển khai thí điểm, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý mới với kỳ vọng không chỉ mở rộng thêm lựa chọn tích lũy dài hạn cho người lao động mà còn hình thành nguồn vốn trung và dài hạn cho thị trường vốn Việt Nam…
Ngày 22/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo phổ biến một số nội dung chính sách của Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung (Nghị định 85).
ĐA
DẠNG HÓA CHÍNH SÁCH AN SINH, MỞ RỘNG KÊNH TÍCH LŨY
Trên cơ sở tổng kết quá trình triển khai thí điểm chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện theo Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Thông tin tại hội thảo, bà Phạm Thị Thanh Tâm,
Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), cho biết việc phát triển
hệ thống quỹ hưu trí bổ sung đang trở nên cần thiết trong bối cảnh Chính phủ đồng
thời theo đuổi hai mục tiêu là nâng cao an sinh xã hội và khơi thông nguồn lực
cho tăng trưởng bền vững.
Sau hơn 10 năm thực hiện
Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện, thị trường
đã hình thành nền tảng ban đầu với 4 doanh nghiệp được cấp phép quản lý quỹ hưu
trí gồm: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM), Công ty TNHH
Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) và
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF).
Đến cuối năm 2025, các
đơn vị này đang quản lý 7 quỹ hưu trí bổ sung với tổng tài sản ròng hơn 2.206 tỷ
đồng, tăng hơn 21 lần so với năm 2021. Số lượng người tham gia đạt gần 28.600
người, tăng hơn 42 lần sau 5 năm.
“Việc ra đời, vận hành hệ
thống quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đã góp phần đa dạng hóa các chính sách an
sinh, đáp ứng nhu cầu tích lũy dài hạn cho một bộ phận người lao động có thu nhập
trung bình và cao như thông lệ quốc tế”, bà Tâm cho biết.
Theo Bộ Tài chính, Nghị định
85/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, được xây dựng trên cơ sở nâng cấp
khung pháp lý từ mô hình thí điểm trước đây; đồng thời bổ sung cơ chế đầu tư và
giám sát theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế.
Một trong những điểm đáng chú ý
của Nghị định mới là quy định rõ nguyên tắc minh bạch trong đóng góp và chi trả
quyền lợi, cho phép người tham gia tiếp cận đầy đủ thông tin trước khi tham gia
quỹ.
Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư của quỹ hưu trí bổ sung được thiết kế tương
tự quỹ đầu tư chứng khoán nhưng có thêm các tiêu chí an toàn và bền vững nhằm
phù hợp với đặc thù tích lũy dài hạn cho hưu trí.
Cơ chế giám sát cũng được
thiết kế theo mô hình đa tầng với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước,
ngân hàng giám sát, tổ chức lưu ký và chính người tham gia quỹ nhằm hạn chế rủi
ro hệ thống và tăng tính minh bạch cho thị trường.
Bộ Tài chính kỳ vọng việc
hoàn thiện khung pháp lý sẽ góp phần phát triển hệ thống quỹ hưu trí bổ sung,
nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả cung cấp dịch vụ; qua đó bổ sung thêm lựa
chọn tích lũy dài hạn cho người dân và tạo thêm nguồn vốn dài hạn cho thị trường
vốn, thị trường trái phiếu trong nước.
KINH
NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN DÀI HẠN
Dù quy mô hiện tại còn
khá nhỏ so với tổng thị trường tài chính, giới chuyên gia đánh giá đây là một
trong số ít cấu phần có khả năng hình thành dòng vốn đầu tư dài hạn ổn định cho
thị trường vốn Việt Nam trong tương lai, tương tự vai trò của các quỹ hưu trí tại
nhiều nền kinh tế phát triển.
Tại hội thảo, ông R. Mark
Davis, Chuyên gia tài chính cấp cao thuộc Ban Tài chính, Năng lực cạnh tranh và
Đổi mới toàn cầu của World Bank (WB), cho biết nhiều quốc gia hiện xem hệ thống
quỹ hưu trí tư nhân là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển thị
trường vốn.
Trong bối cảnh hệ thống
hưu trí công truyền thống chịu áp lực ngày càng lớn từ già hóa dân số, mô hình
hưu trí theo cơ chế “đóng góp xác định” (Defined Contribution - DC) được nhiều
quốc gia ưu tiên phát triển nhằm giảm áp lực tài khóa và tạo thêm nguồn vốn đầu
tư dài hạn cho nền kinh tế.
Bên cạnh đó, hiệu quả của
hệ thống hưu trí phụ thuộc lớn vào lợi nhuận đầu tư ròng sau phí. Nếu chi phí
quản lý ở mức cao, phần lợi nhuận tích lũy dài hạn của người tham gia có thể bị
ảnh hưởng đáng kể.
Dẫn kinh nghiệm quốc tế, đại
diện WB cho biết Quỹ Tiết kiệm Hưu trí Liên bang Mỹ hiện duy trì mức phí khoảng
0,05% giá trị tài sản quản lý (AUM), trong khi hệ thống quỹ hưu trí tại Thụy Điển
ở mức dưới 0,25% và Quỹ Dự phòng Hưu trí Malaysia ở mức khoảng 0,3%.
Tuy nhiên, nhiều hệ thống
hưu trí trên thế giới vẫn chưa đạt được lợi nhuận đầu tư thực tế khoảng 3%/năm,
đây ngưỡng được xem là cần thiết để chuyển hóa 1 USD đóng góp thành khoảng 4
USD sau chu kỳ tích lũy kéo dài khoảng 45 năm.
“Điều này đặt ra yêu cầu
xây dựng hệ thống quỹ hưu trí với cấu trúc chi phí thấp, quy trình đóng góp đơn
giản và chiến lược đầu tư dài hạn hiệu quả. Các quỹ chỉ số chi phí thấp hiện trở
thành xu hướng phổ biến tại nhiều quốc gia nhằm tối ưu hóa lợi ích cho người
tham gia. Bên cạnh đó, tiêu chí ESG cũng ngày
càng được đưa vào danh mục đầu tư nhằm bảo đảm tính bền vững trong dài hạn”, ông
Davis nhận định.
Tuy nhiên, thách thức lớn
vẫn là mở rộng mức độ bao phủ thị trường. Theo kinh nghiệm được WB chia sẻ, nhiều
quốc gia đã triển khai cơ chế “tự động tham gia” (auto-enrollment), theo đó người
lao động mặc định tham gia quỹ hưu trí khi bắt đầu làm việc nếu không chủ động
từ chối. Mô hình này từng giúp tỷ lệ tham gia quỹ hưu trí tại Anh tăng từ khoảng
40 - 50% lên gần 90% chỉ sau vài năm áp dụng.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, thị trường hưu trí bổ sung có thể góp phần phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức dài hạn, một cấu phần còn thiếu của thị trường vốn trong nước khi dòng tiền ngắn hạn từ nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Nếu được thiết kế phù hợp, hệ thống quỹ hưu trí bổ sung không chỉ mở rộng thêm các tầng an sinh xã hội mà còn có thể trở thành nguồn vốn dài hạn quan trọng cho nền kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.
Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng
Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng
Cục Thuế lên tiếng về việc nợ thuế ít vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh
Chiến tranh - Cơ hội vàng để Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa nhân dân tệ
Thâm hụt cán cân thương mại chạm mốc 14 tỷ USD
Giá vàng trong nước ngược chiều so với vàng thế giới
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: