Trang chủ Tài chính

Ngân hàng kỳ vọng thanh khoản ổn định đến hết năm 2027

Tùng Thư

09/04/2026, 14:09

Các tổ chức tín dụng đánh giá thanh khoản hệ thống ngân hàng duy trì trạng thái tốt đến cuối quý I/2026, cải thiện hơn quý trước và tiếp tục đà này đến hết năm 2027.

Kỳ vọng lạc quan của các ngân hàng không chỉ trong năm 2026 mà còn diễn ra hết năm 2027.
Kỳ vọng lạc quan của các ngân hàng không chỉ trong năm 2026 mà còn diễn ra hết năm 2027.

Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2026 đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát, mặt bằng rủi ro tổng thể của khách hàng đã đảo chiều tăng nhẹ trở lại ở tất cả các nhóm khách hàng, thay vì xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2025 - 2026 như kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Trong đó, hai nhóm được đánh giá dễ tổn thương hơn là khối công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng cho biết đã và sẽ cân nhắc điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân sản phẩm, dịch vụ trong năm 2026 nhằm bù đắp phần rủi ro gia tăng.

Cùng với xu hướng rủi ro tăng, các tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh giảm kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn và tín dụng trong năm 2026 so với kỳ điều tra trước. Cụ thể, kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn giảm 0,45 điểm phần trăm, trong khi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm 2,1 điểm phần trăm. Theo kết quả khảo sát, huy động vốn toàn hệ thống được dự báo tăng bình quân 3,9% trong quý II/2026 và 15,8% cho cả năm 2026; tín dụng được kỳ vọng tăng tương ứng 4,8% và 16%.

Bên cạnh điểm sáng về thanh khoản, khảo sát cũng cho thấy áp lực nợ xấu trong năm 2026 có thể gia tăng khi rủi ro đảo chiều tăng trở lại, dù tỷ lệ nợ xấu trong quý I và quý II vẫn được nhận định giảm nhẹ. Triển vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng vẫn duy trì tích cực khi 85,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương, trong khi 11,3% lo ngại suy giảm và 3,5% dự báo không thay đổi.

Về nhu cầu thị trường, các tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý I/2026 tiếp tục cải thiện nhưng mức cải thiện thấp hơn quý trước và thấp hơn kỳ vọng. Trong quý II/2026 và cả năm 2026, nhu cầu tiếp tục được dự báo cải thiện so với quý I và năm trước, song mức độ kỳ vọng đã thu hẹp hơn so với kỳ khảo sát trước. Trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được đánh giá cải thiện mạnh hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Đối với chất lượng tài sản, dù tỷ lệ nợ xấu trong quý I và quý II/2026 vẫn được nhận định có xu hướng giảm nhẹ, tỷ lệ tổ chức tín dụng cho rằng nợ xấu giảm đã thu hẹp đáng kể so với các kỳ điều tra trước. Tính chung cả năm 2026, áp lực nợ xấu được dự báo có thể gia tăng do quan ngại rủi ro của khách hàng tăng lên.

Có 85,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng năm 2026 lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương, 11,3% lo ngại suy giảm và 3,5% dự báo không thay đổi.

Các tổ chức tín dụng đánh giá đến cuối quý I/2026, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái tốt và mức cải thiện tổng thể cao hơn quý trước, phù hợp với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước. Xu hướng cải thiện này được dự báo tiếp tục duy trì trong quý II/2026, cả năm 2026 và năm 2027.

Tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2026 tiếp tục được ghi nhận cải thiện tốt hơn quý trước nhưng chưa đạt mức kỳ vọng của kỳ khảo sát trước. Sang quý II/2026, hoạt động kinh doanh được kỳ vọng cải thiện rõ rệt hơn.

Trong cả năm 2026, đa số tổ chức tín dụng vẫn dự báo tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện so với năm 2025, dù mức độ lạc quan đã được điều chỉnh giảm. Có 85,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương, 11,3% lo ngại suy giảm và 3,5% dự báo không thay đổi.

Khảo sát cũng cho thấy các nhân tố nội tại tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, với 69% - 77% đơn vị đánh giá và kỳ vọng các yếu tố này góp phần cải thiện tình hình kinh doanh trong quý I và cả năm 2026. Các nhân tố khách quan cũng được nhìn nhận tích cực hơn cho triển vọng cả năm, song mức độ kỳ vọng thận trọng hơn so với kỳ điều tra trước.

Về lao động, các tổ chức tín dụng cho biết tiếp tục tuyển thêm nhân sự trong quý I/2026 do tình trạng thiếu lao động kéo dài từ cuối quý IV/2025. Có 43% đơn vị cho biết đã tuyển thêm lao động trong quý đầu năm.

Đến cuối quý I/2026, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động là 27,2%, cao hơn mức 22,1% ghi nhận vào cuối quý IV/2025. Trong quý II/2026 và cả năm 2026, từ 46,5% đến 54,4% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động phục vụ yêu cầu hoạt động.

dự báo tình hình tài chính 2026 ngân hàng nhà nước nhu cầu vay vốn Nợ xấu ngân hàng tăng trưởng tín dụng 2026 tuyển dụng lao động ngân hàng

