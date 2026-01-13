Ngân hàng nào được cấp room tín dụng cao nhất năm 2026?

Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống quanh mức 15%, đồng thời tiếp áp dụng cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng công khai, minh bạch và linh hoạt theo “sức khỏe” từng ngân hàng.

Trong thông tin vừa công bố, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết mức tăng trưởng dự kiến 15% có điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, đảm bảo kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngày 31/12/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao TTTD năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện. Trong đó, mức giao chỉ tiêu TTTD của tổ chức tín dụng căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng năm 2024 theo quy định tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) nhân với hệ số áp dụng chung cho các tổ chức tín dụng.

“Trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thực tế để điều hành TTTD chủ động, linh hoạt để qua đó hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế cũng như đảm bảo an toàn hệ thống, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát”, Ngân hàng nhà nước nhấn mạnh.

NGÂN HÀNG CAO NHẤT CÓ THỂ TRÊN 34%

Theo chia sẻ của đại diện một ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã công bố công thức giao room tín dụng 2026, các ngân hàng đa số giới hạn khoảng 13%, có linh hoạt trong năm. Riêng 4 ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc là Vietcombank, MB, HDBank và VPBank được giao mức tăng trưởng cao hơn.

Nói sâu hơn về công thức giao room tín dụng, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho biết có 4 điểm nhấn định hướng tăng trưởng tín dụng của NHNN năm 2026 cho các ngân hàng bao gồm:

Thứ nhất, dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 được tính theo công thức cụ thể quy định, có trọng số là điểm xếp hạng của các tổ chức tín dụng.

Thứ hai, tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trong suốt cả năm 2026.

Thứ ba, tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm do Ngân hàng Nhà nước thông báo nêu trên, đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng cân đối vốn và tình hình thanh khoản của tổ chức tín dụng.

Thứ tư, trong năm 2026, tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản so với cuối năm 2025 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung so với cuối năm 2025 của chính tổ chức tín dụng.

Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 có thể đạt 15,21%, giảm nhẹ so với con số của năm 2025. Dựa trên mức mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước là 15%, nhóm phân tích ước tính một số ngân hàng sẽ có mức tăng tín dụng trên 17% gồm Techcombank, Vietcombank, MB, ACB, VietinBank, HDBank, VPBank.

Trong đó, ba ngân hàng MB, HDBank, VPBank là những ngân hàng vẫn nằm trong nhóm ưu tiên chính sách do nằm trong nhóm nhận chuyển giao đặc biệt. Trong khi các ngân hàng nhóm dưới với room tăng trưởng dưới 14% sẽ gặp khó khăn kép với bộ đệm vốn mỏng và rủi ro nợ xấu gia tăng.

Báo cáo cập nhật gần đây về triển vọng 2026 của các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, VCBS, MBS cũng đều dự phóng HDBank, VPBank và MB chính là nhóm ngân hàng thương mại được giao chỉ tiêu tiêu và đạt tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống, với khoảng 27% đến hơn 30%, thậm chí hơn 34%.

SẼ NỚI LỎNG HẠN MỨC NỬA CUỐI NĂM?

“Lịch sử điều hành tiền tệ tại Việt Nam cho thấy, các hạn mức tín dụng đầu năm thường mang tính định hướng thận trọng. Khi các biến số vĩ mô như lạm phát, tỷ giá ổn định và mục tiêu tăng trưởng GDP cần được hỗ trợ, Ngân hàng Nhà nước thường có xu hướng nới lỏng hạn mức vào nửa cuối năm”, Chứng khoán Yuanta lưu ý.

Thực tiễn điều hành những năm qua cũng cho thấy, trên cơ sở tiến độ thực hiện và các cân đối vĩ mô, nhà điều hành chính sách tiền tệ thường giao thêm chỉ tiêu room tín dụng vào các tháng cuối năm như một hướng linh hoạt và tăng thêm động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Với các ngân hàng thương mại, hiện lợi nhuận vẫn gắn sâu vào hoạt động tín dụng với thu nhập lãi thuần tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập hoạt động, trong khi các mảng ngoài lãi như dịch vụ dù có cải thiện nhưng chưa đủ sức trở thành trụ cột thay thế. Điều này khiến tăng trưởng cho vay không chỉ là chỉ tiêu điều hành vĩ mô, mà còn là “mạch máu” trực tiếp nuôi dưỡng lợi nhuận ngân hàng.

Chính vì vậy, giới phân tích nhận định “room” tín dụng tiếp tục là yếu tố mang tính quyết định đến triển vọng kinh doanh của từng ngân hàng. Ngân hàng được cấp hạn mức cao ngay từ đầu năm hoặc sớm được nới room sẽ có điều kiện chủ động đẩy mạnh cho vay ở những phân khúc có biên lợi nhuận tốt như bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó duy trì đà tăng trưởng thu nhập lãi thuần. Ngược lại, với các ngân hàng bị hạn chế room, dù nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên, dư địa tăng trưởng vẫn bị “khóa chặt”, kéo theo áp lực lên lợi nhuận.