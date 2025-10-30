Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo kết quả thanh, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ trước ngày 10/11/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Tùng Thư
30/10/2025, 12:41
Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngoại hối, đồng thời đảm bảo ổn định tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các chi nhánh Khu vực I và Khu vực II tăng cường giám sát hoạt động mua bán ngoại tệ…
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I (TP. Hà Nội); Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II (TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.
Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khu vực I và II chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (đặc biệt là Công an thành phố) phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm để xử lý nghiêm. Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thực hiện trước ngày 10/11/2025.
Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, thị trường ngoại hối trong nước những ngày qua ghi nhận tình trạng chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ giữa hệ thống ngân hàng và thị trường không chính thức.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp mới nhất (29/10), đưa lãi suất cơ bản về mức 3,75% – 4%, mức thấp nhất trong ba năm qua. Trước đó, lãi suất đã được duy trì ở vùng đỉnh khoảng 5,5% vào năm ngoái. Đây là yếu tố thuận lợi bên ngoài hỗ trợ điều hành tỷ giá cho Ngân hàng Nhà nước.
Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các chi nhánh tại các khu vực tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường ngoại hối. Đồng thời, cơ quan điều hành cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ phối hợp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường này, nhằm ổn định tỷ giá và ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Ngày 30/10/2025, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.887 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 26.295 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giao dịch phổ biến ở mức 26.075 – 26.345 VND/USD (mua vào, bán ra), không đổi so với chốt phiên 29/9/2025. Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mốc 26.330 VND/USD.
Nhìn chung, từ tháng 8/2025 đến nay, tỷ giá trên thị trường chính thức có xu hướng giảm nhẹ, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được đáp ứng đầy đủ.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp mới nhất (ngày 29/10/2025), đưa lãi suất cơ bản về mức 3,75% – 4%, mức thấp nhất trong ba năm qua. Trước đó, lãi suất đã được duy trì ở vùng đỉnh khoảng 5,5% vào năm ngoái. Đây là yếu tố thuận lợi bên ngoài hỗ trợ điều hành tỷ giá cho Ngân hàng Nhà nước.
Quyết định cắt giảm lãi suất được thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận trên 12 thành viên. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, phản đối động thái này vì muốn giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, Thống đốc Stephen Miran lại ủng hộ việc hạ mạnh tay hơn, tới 0,5 điểm phần trăm.
Động thái cắt giảm lần này được lý giải nhằm ứng phó với dấu hiệu suy yếu gần đây của thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên, nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ đang trở nên khó khăn hơn do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, khiến Fed không thể tiếp cận đầy đủ các dữ liệu kinh tế định kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ ra thận trọng trước khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới, đồng thời cho biết quá trình thu hẹp bảng cân đối tài sản sẽ kết thúc vào ngày 1/12/2025.
Sau tuyên bố của ông Powell, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm do thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025. Xác suất Fed hạ thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 hiện giảm xuống còn 68%, so với mức gần 100% trước thời điểm Chủ tịch Fed phát biểu.
23:19, 25/10/2025
Theo chuyên gia, diễn biến giá dầu thế giới đang tạo ra tác động kép đối với kinh tế Việt Nam. Trong khi giá dầu giảm giúp tiết kiệm chi phí nhập khẩu, giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ sản xuất trong nước, thì thu ngân sách từ dầu thô lại hụt đáng kể...
Trong phiên sáng ngày 30/10, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,1 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…
Từ việc số hóa quy trình nội bộ đến phát triển nền tảng tài chính số, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, mang đến trải nghiệm “nhanh hơn – hiệu quả hơn” cho khách hàng.
Hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản tài chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số, nhờ vào tỷ lệ phủ sóng internet đạt 80% dân số…
Cục Hải quan vừa hoàn tất đề án thông quan tập trung và triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng). Mô hình này hướng tới rút ngắn thủ tục, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu cùng nguồn thu ngân sách địa phương…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: