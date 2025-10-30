Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo kết quả thanh, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ trước ngày 10/11/2025

Tùng Thư

30/10/2025, 12:41

Nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngoại hối, đồng thời đảm bảo ổn định tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu các chi nhánh Khu vực I và Khu vực II tăng cường giám sát hoạt động mua bán ngoại tệ…

Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ.
Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động mua bán ngoại tệ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực I (TP. Hà Nội); Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II (TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước khu vực I và II chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (đặc biệt là Công an thành phố) phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó tập trung vào các địa điểm mua, bán ngoại tệ trái phép, kịp thời phát hiện các hành vi sai phạm để xử lý nghiêm. Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thực hiện trước ngày 10/11/2025.

Trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, thị trường ngoại hối trong nước những ngày qua ghi nhận tình trạng chênh lệch tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ giữa hệ thống ngân hàng và thị trường không chính thức. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp mới nhất (29/10), đưa lãi suất cơ bản về mức 3,75% – 4%, mức thấp nhất trong ba năm qua. Trước đó, lãi suất đã được duy trì ở vùng đỉnh khoảng 5,5% vào năm ngoái. Đây là yếu tố thuận lợi bên ngoài hỗ trợ điều hành tỷ giá cho Ngân hàng Nhà nước.

Trước thực trạng này, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các chi nhánh tại các khu vực tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường ngoại hối. Đồng thời, cơ quan điều hành cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ phối hợp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường này, nhằm ổn định tỷ giá và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ngày 30/10/2025, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.091 VND/USD, đi ngang so với phiên trước đó. Tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.887 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn. Tỷ giá bán giao ngay được niêm yết ở mức 26.295 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giao dịch phổ biến ở mức 26.075 – 26.345 VND/USD (mua vào, bán ra), không đổi so với chốt phiên 29/9/2025. Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ổn định quanh mốc 26.330 VND/USD.

Nhìn chung, từ tháng 8/2025 đến nay, tỷ giá trên thị trường chính thức có xu hướng giảm nhẹ, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được đáp ứng đầy đủ.

Tỷ giá có xu hướng giảm nhẹ từ tháng 8/2025 tới nay (Nguồn: WiGroup)
Tỷ giá có xu hướng giảm nhẹ từ tháng 8/2025 tới nay (Nguồn: WiGroup)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp mới nhất (ngày 29/10/2025), đưa lãi suất cơ bản về mức 3,75% – 4%, mức thấp nhất trong ba năm qua. Trước đó, lãi suất đã được duy trì ở vùng đỉnh khoảng 5,5% vào năm ngoái. Đây là yếu tố thuận lợi bên ngoài hỗ trợ điều hành tỷ giá cho Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định cắt giảm lãi suất được thông qua với tỷ lệ 10 phiếu thuận trên 12 thành viên. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, phản đối động thái này vì muốn giữ nguyên lãi suất. Trong khi đó, Thống đốc Stephen Miran lại ủng hộ việc hạ mạnh tay hơn, tới 0,5 điểm phần trăm.

Động thái cắt giảm lần này được lý giải nhằm ứng phó với dấu hiệu suy yếu gần đây của thị trường lao động Mỹ. Tuy nhiên, nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ đang trở nên khó khăn hơn do chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa, khiến Fed không thể tiếp cận đầy đủ các dữ liệu kinh tế định kỳ. Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ ra thận trọng trước khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới, đồng thời cho biết quá trình thu hẹp bảng cân đối tài sản sẽ kết thúc vào ngày 1/12/2025.

Sau tuyên bố của ông Powell, đồng đô la Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ Năm do thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025. Xác suất Fed hạ thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 hiện giảm xuống còn 68%, so với mức gần 100% trước thời điểm Chủ tịch Fed phát biểu.

