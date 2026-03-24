Ngân hàng nhà nước nâng tỷ giá trung tâm, chênh lệch mua bán mở rộng

Giá mua mỗi USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng khoảng 40 đồng trong phiên sáng 24/3, gấp đôi so với chiều bán, trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước nới biên độ điều chỉnh tỷ giá trung tâm…

Ngày 24/3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.109 VND, tăng 19 đồng so với hôm qua.

Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ năm 2026 (thường trong biên độ hẹp từ 2 đến 5 VND/USD). Tương ứng, trần tỷ giá tăng gần 20 đồng, lên 26.364 VND.

Giá mua USD của Ngân hàng Nhà nước tăng 18 đồng, đạt 23.904 VND và giá bán ra tăng 20 đồng, lên mức 26.314 VND.

Tại các ngân hàng thương mại, phiên sáng 24/3 ghi nhận tỷ giá mua tăng mạnh hơn chiều bán.

Nhìn chung, các ngân hàng tăng giá mua vào mỗi USD khoảng 40 đồng, từ 26.074 lên 26.114 VND; giá mua chuyển khoản cũng tăng tương ứng 40 đồng, lên mức 26.144 VND/USD trong khi giá bán ra tăng 20 đồng, từ 26.344 lên 26.364 VND.

Sáng nay, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 26.360 VND, thấp hơn tỷ giá trần 4,5 đồng/USD. Tính từ đầu năm đến ngày 24/3, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng tăng 0,25%.

Quan sát từng ngân hàng, có thể chia ra 3 nhóm chính.

Nhóm 1, gồm các ngân hàng có mức giá mua USD cao, chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức thấp và không phân biệt giữa giao dịch tiền mặt và chuyển khoản, bao gồm HSBC và VPBank. Trong ngày 24/3/2026, các ngân hàng này niêm yết giá mua chuyển khoản quanh mức 26.179–26.194 VND, giá bán ở mức 26.364 VND, tương ứng chênh lệch mua - bán khoảng 170 - 185 đồng.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cập nhật lúc 11h30 ngày 24/3/2026 (Đơn vị: VND).

Nhóm 2, gồm các ngân hàng có mức giá mua USD thấp hơn mặt bằng chung, chênh lệch giá mua – bán cao và có sự phân biệt rõ giữa tiền mặt và chuyển khoản, bao gồm UOB, Agribank, Eximbank và Sacombank. Giá mua chuyển khoản tại các ngân hàng này dao động khoảng 26.070 - 26.140 VND, trong khi giá bán duy trì ở mức 26.364 VND; chênh lệch mua - bán phổ biến từ khoảng 230 đến trên 300 đồng mỗi USD; đồng thời giá mua tiền mặt thường thấp hơn giá mua chuyển khoản từ 20 - 50 đồng mỗi USD.

Nhóm 3, gồm các ngân hàng có mức giá mua USD và chênh lệch mua – bán ở mức trung bình, bao gồm Techcombank, ACB, MB, Vietcombank, VietinBank, BIDV, LPBank và MSB.

Trong sáng nay, giá mua chuyển khoản tại nhóm này dao động khoảng 26.135–26.180 VND, giá bán ở mức 26.364 VND, với chênh lệch phổ biến khoảng 185–250 đồng mỗi USD. Một số ngân hàng trong nhóm 3 có phân biệt nhẹ giữa tiền mặt và chuyển khoản, trong khi một số ngân hàng áp dụng mức giá đồng nhất cho hai hình thức giao dịch.

Trong ngày 24/3, tỷ giá USD trên thị trường tự do giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với ngày trước đó. Giá mua vào và bán ra lần lượt ghi nhận ở mức 27.930 và 27.980 VND.

Chỉ số USD Index giảm gần 0,4% vào cuối phiên ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trì hoãn kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hiệu quả giữa hai bên đang được thúc đẩy. Thông tin này giúp giảm bớt lo ngại ngắn hạn về rủi ro gián đoạn nguồn cung và cải thiện tâm lý trên thị trường.

Cùng với đó, giá dầu Brent giảm mạnh khoảng 12%, xuống còn 98,65 USD/thùng, trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt tăng hơn 1% vào cuối phiên. Diễn biến thị trường tiếp tục cho thấy mối liên hệ chặt chẽ với giá dầu, khi giá dầu giảm hỗ trợ thị trường cổ phiếu và ngược lại.

Theo công cụ đo lường kỳ vọng giá trị đồng USD CMEFedWatch, thị trường đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12 xuống còn khoảng 15%. Đồng thời, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong năm 2026 được dự báo ở mức khoảng 70%, phản ánh lập trường thận trọng hơn của ngân hàng trung ương sau cuộc họp gần nhất, trong bối cảnh lo ngại lạm phát có thể gia tăng trở lại.

Tuy vậy, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, Austan Goolsbee, cho biết khả năng tăng lãi suất vẫn được cân nhắc nếu tình hình diễn biến xấu và lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong ngày hôm nay, các báo cáo PMI lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại châu Âu và Mỹ sẽ được công bố, qua đó cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng các ngành kinh tế trong bối cảnh rủi ro từ xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.