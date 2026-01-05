Ngân hàng thận trọng với nợ xấu 2025

Một kết quả khảo sát các tổ chức tín dụng vừa công bố cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ vào cuối năm 2025 nhưng tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế vẫn khả quan. Năm 2026, triển vọng tích cực được duy trì nhưng các tổ chức tín dụng cho rằng lợi nhuận giảm so với năm trước...

Vụ Dự báo, Thống kê, Ổn định tiền tệ - tài chính thuộc Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 1/2026. Đối tượng khảo sát là 100% tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, các tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng trong quý IV năm 2025 tiếp tục cải thiện, với mức độ cao hơn so với quý trước nhưng thấp hơn kỳ vọng tại cuộc điều tra trước đó.

Trong đó, nhu cầu vay vốn và gửi tiền được đánh giá cải thiện rõ nét hơn so với nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ. Đáng chú ý, nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cải thiện hơn so với nhóm khách hàng cá nhân và các tổ chức tín dụng khác.

Trong quý I năm 2026 và cả năm 2026, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tiếp tục cải thiện, đặc biệt là nhu cầu vay vốn, được kỳ vọng sẽ tăng mạnh hơn so với nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Cập nhật báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết và OTC cho thấy trong quý III/2025, Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn ngành giảm -3 điểm cơ bản so với quý trước, xuống còn 2,01%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đã tăng nhẹ lên 84% trong quý III. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 (SML) của toàn ngành tăng +13 điểm cơ bản so với quý trước, lên 1,37% trong quý III/2025.

Thanh khoản toàn hệ thống trong quý IV năm 2025 và cả năm 2025 tiếp tục được cải thiện và duy trì ở trạng thái tốt so với năm 2024, mặc dù mức cải thiện có phần thấp hơn so với nhận định của kỳ điều tra trước. Nhóm được khảo sát kỳ vọng tình hình thanh khoản sẽ tiếp tục cải thiện trong quý I và cả năm 2026.

Các tổ chức tín dụng cho biết mặt bằng lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam trong quý IV năm 2025 có xu hướng tăng nhẹ, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao vào cuối năm.

Huy động vốn dự kiến tăng 4,2% trong quý I/2026 và 16,3% trong cả năm 2026. Trong đó, huy động kỳ hạn dưới 6 tháng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn so với năm trước.

Dư nợ tín dụng dự báo tăng 4,4% trong quý I/2026 và đạt 18,1% trong cả năm 2026, tăng 1,5 điểm phần trăm so với kỳ điều tra tháng 9/2025.

Mức độ rủi ro của khách hàng được nhận định tăng nhẹ trong quý IV/2025, tuy nhiên giảm nhẹ trong cả năm 2025 so với năm 2024. Trong quý I/2026, các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng rủi ro tiếp tục giảm và duy trì ổn định trong suốt năm.

Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống có xu hướng tăng nhẹ so với cuối năm 2024, do tăng trưởng tín dụng diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong năm 2026, tỷ lệ này được kỳ vọng sẽ giảm.

Tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế trong quý IV và cả năm 2025 được nhận định tiếp tục cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của kỳ điều tra trước. Sang năm 2026, triển vọng kinh doanh tiếp tục được đánh giá tích cực, nhưng các tổ chức tín dụng vẫn thận trọng, khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế thấp hơn năm 2025, dù tín dụng được kỳ vọng tăng trên 18% và nợ xấu tiếp tục được kiểm soát.

Trong quý IV/2025 và cả năm 2025, có từ 70,2% đến 77,2% tổ chức tín dụng đánh giá các yếu tố nội tại (quản trị, năng lực tài chính, công nghệ...) có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh. Dự báo cho năm 2026, tỷ lệ này tăng lên 86,1%, phản ánh sự cải thiện của nền tảng nội lực.

Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan (môi trường kinh tế, chính sách vĩ mô...) cũng được đánh giá tích cực hơn, với 78,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện hoạt động kinh doanh trong năm tới – tăng so với 72,8% năm 2025.