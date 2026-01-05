Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hỗ trợ thanh khoản

Sau khi đạt đỉnh 7,5%/năm thời điểm cuối tháng 11 đến nửa đầu tháng 12 thì đến 30/12, lãi suất liên ngân hàng VND lùi nhanh về 1,8%/năm. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau (31/12), lãi suất liên ngân hàng qua đêm bất ngờ vọt lên 8,7%/năm; kỳ hạn 1 và 2 tuần lên tới 9,1% và 9,2%/năm...

Cụ thể, ngày 31/12/2025, lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng từ 1,8% lên mức 8,7%/năm, phản ánh rõ áp lực cân đối vốn của các tổ chức tín dụng vào cuối kỳ kế toán. Bên cạnh đó, lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng duy trì ở mức rất cao, lần lượt là 9,1%/năm và 9,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn một tháng giảm nhẹ so với phiên trước, giao dịch ở mức 8,1%/năm.

Trái ngược với xu hướng tăng của lãi suất đồng Việt Nam, lãi suất liên ngân hàng bằng USD ghi nhận biến động nhẹ và trái chiều. Lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ 0,01 điểm phần trăm, lên mức 3,69%/năm, trong khi lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng giảm 0,01 điểm phần trăm, xuống lần lượt 3,77% và 3,79%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên ở mức 3,86%/năm.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 31/12/2025, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chào thầu tổng cộng 33.000 tỷ đồng với các kỳ hạn: 22.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày; 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày. Mức lãi suất áp dụng cho tất cả các kỳ hạn là 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 18.774,97 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày; 610,14 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày; 2.446,42 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 4.519,74 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 4.999,65 tỷ đồng đến hạn.

Ngân hàng Nhà nước không thực hiện chào thầu tín phiếu trong phiên này. Như vậy, cơ quan điều hành đã bơm ròng 21.351,62 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong ngày cuối cùng của năm 2025. Kết thúc năm 2025, tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 409.095,31 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 29/12/2025, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết mặt bằng lãi suất đang chịu áp lực tăng do nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng mạnh vào dịp cuối năm. Trong khi đó, huy động vốn trong toàn hệ thống tổ chức tín dụng có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác, đồng thời tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với tăng trưởng huy động vốn.

Tính đến ngày 24/12/2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 17,87% so với cuối năm 2024, trong khi huy động vốn chỉ tăng 14,11%.

Mặc dù lãi suất huy động có xu hướng nhích tăng nhẹ, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn giữ ổn định. Ông Quang cho biết tính đến ngày 30/11/2025, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới tại các ngân hàng thương mại ở mức 6,96%/năm, tương đương với thời điểm cuối năm 2024.

Để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai nghiệp vụ thị trường mở thông qua việc chào mua có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn và khối lượng phù hợp; cùng đó, thực hiện giao dịch hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng. Những biện pháp này nhằm góp phần ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và đảm bảo mục tiêu chính sách tiền tệ.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có các biện pháp điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến kinh tế – tài chính và định hướng chính sách tiền tệ đã đề ra.