Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Châu Âu và châu Á tranh nhau mua LNG giữa khủng hoảng nguồn cung

Ngọc Trang

11/03/2026, 09:25

Giá LNG tăng mạnh tại châu Á và châu Âu do khủng hoảng nguồn cung từ Trung Đông...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Theo phân tích dữ liệu theo dõi tàu biển của tờ báo Financial Times, người mua tại châu Á và châu Âu đang cạnh tranh ngày càng gay gắt để tìm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), sau khi chiến sự ở Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển 20% lượng dầu và LNG được tiêu thụ toàn cầu.

Dữ liệu này cho thấy sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran ngày 28/2, một số tàu chở LNG đang trên hải trình tới châu Âu đã bất ngờ đổi hướng sang châu Á. Diễn biến này phản ánh sức ép nguồn cung ngày càng lớn, trong bối cảnh hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ.

Tại châu Á, nhiều nền kinh tế phụ thuộc lớn vào lượng dầu và khí đốt đi qua Hormuz. Với LNG, phần lớn nguồn cung từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lâu nay được vận chuyển qua tuyến hàng hải này để tới châu Á. Vì vậy, khi chiến sự bùng phát và hoạt động vận tải qua Hormuz bị gián đoạn, giá LNG tại châu Á đã tăng gần như ngay lập tức, qua đó thúc đẩy các nhà xuất khẩu khí đốt từ Mỹ chuyển hướng nhiều hơn sang khu vực này.

“Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản là những thị trường cần tìm thêm LNG để bù đắp phần nguồn cung gián đoạn từ vùng Vịnh”, ông Massimo Di Odoardo, Giám đốc phân tích khí đốt và LNG tại công ty tư vấn Wood Mackenzie, nhận xét với Financial Times.

Theo ngân hàng Citigroup, năm 2025, Qatar cung ứng hơn 30% nhu cầu khí đốt của Đài Loan. Với Hàn Quốc và Nhật Bản, tỷ lệ này lần lượt là 15% và 5%.

Sức ép được dự báo sẽ càng lớn hơn vào mùa hè, khi nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng mạnh khiến mức tiêu thụ khí đốt của châu Á thường vượt châu Âu. Trong bối cảnh đó, các công ty điện lực trong khu vực đang phải khẩn trương tìm nguồn hàng thay thế để bù đắp phần thiếu hụt.

Hầu hết LNG được mua bán theo hợp đồng dài hạn, nên không nhiều lô hàng có thể dễ dàng chuyển sang thị trường khác. Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn có quyền đổi điểm đến cuối cùng của lô hàng, và trong trường hợp giá tăng đủ mạnh, một số bên bán cũng có thể chấp nhận phá hợp đồng để bán sang nơi trả giá cao hơn.

Theo công ty dữ liệu Spark Commodities, tới thứ Năm (5/3), vài ngày sau khi xung đột nổ ra, đà tăng mạnh của khí đốt châu Âu cùng với chi phí vận tải biển leo thang khiến việc chuyển hướng LNG từ Mỹ sang châu Á bớt hấp dẫn hơn.

Việc tàu chở khí được điều tới châu Âu hay châu Á chủ yếu phụ thuộc vào chênh lệch giá giữa hai thị trường, cụ thể là giá khí đốt tại châu Âu, giá LNG chuẩn JKM của châu Á - mức giá tham chiếu cho LNG giao ngay tại Nhật Bản và Hàn Quốc - cùng cước vận tải.

Với châu Âu, cuộc cạnh tranh với châu Á để giành nguồn cung LNG gợi nhớ tới những gì đã xảy ra cách đây 4 năm, thời điểm Nga cắt giảm mạnh dòng khí đốt qua đường ống sang châu lục này sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Khi đó, cuộc đua giành mua LNG đã đẩy giá mặt hàng này tăng lên mức kỷ lục.

Hôm thứ Hai (9/3), giá khí đốt tại châu Âu có lúc lên tới 69,50 euro/ MWh, cao gấp hơn hai lần so với trước khi xung đột Iran nổ ra. Dù vậy, mức này vẫn còn cách xa đỉnh 342 euro/MWh ghi nhận vào năm 2022.

Giá khí đốt JKM tại châu Á cũng tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến sự nổ ra, lên 24,80 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh vào ngày 9/3, tương đương 73,1 euro/MWh.

“Châu Âu đã rút ra bài học từ năm 2022 và hiện có nhiều công cụ hơn để ứng phó nếu giá tăng lên mức cực đoan”, ông Alex Kerr, luật sư tại hãng luật Baker Botts, nhận xét.

Theo ông Kerr, các khách hàng châu Âu đã bắt đầu bổ sung điều khoản vào hợp đồng theo hướng tăng mạnh mức phạt đối với nhà cung cấp nếu họ chuyển hướng lô hàng vì mục đích thương mại. Bên cạnh đó, thị trường hiện cũng có thêm nhiều nguồn LNG chưa bị ràng buộc vào điểm đến cố định, chủ yếu nhờ các dự án mới đi vào hoạt động tại Mỹ.

Trong khi các nhà sản xuất như Qatar áp quy định chặt chẽ về điểm đến của LNG, gần như toàn bộ LNG xuất khẩu từ Mỹ có thể được chuyển tới bất kỳ thị trường nào mà người mua lựa chọn. Theo một số nhà phân tích, hiện ngày càng nhiều nhà xuất khẩu sẵn sàng phá hợp đồng nếu chênh lệch giá đủ lớn để mang lại lợi ích tài chính.

Bên cạnh đó, việc một số khách hàng châu Âu chần chừ ký hợp đồng cung ứng dài hạn trước khi chiến sự Trung Đông bùng phát có thể khiến họ chịu bất lợi.

Trước đó, kỳ vọng nguồn cung LNG toàn cầu sẽ dư thừa khiến một số khách hàng châu Âu cho rằng chờ tới cuối năm để ký hợp đồng sẽ có lợi hơn về chi phí.

“Nhiều khách hàng châu Âu cũng trì hoãn chốt hợp đồng vì luật mới của Liên minh châu Âu (EU) về phát thải methane khiến họ chưa rõ sau này có thể bị phạt hay không”, ông Di Odoardo của Wood Mackenzie cho biết.

Nguy cơ giá tăng đang lớn dần theo từng ngày vì eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa. So với dầu mỏ, khí đốt khó lưu trữ hơn và cũng khó vận chuyển bằng tàu hơn, nên thị trường của mặt hàng này dễ tổn thương hơn trước các cú sốc nguồn cung và giá cả.

“Eo biển Hormuz càng bị đình trệ lâu, nguy cơ gián đoạn vận tải chuyển thành tình trạng thiếu khí đốt thực sự càng lớn, bởi tàu chở khí không thể vận chuyển, trong khi năng lực lưu trữ tại các cơ sở lại có hạn”, công ty tư vấn Oxford Economics nhận định trong một báo cáo nghiên cứu gần đây.

Xung đột Trung Đông: Thị trường khí đốt chịu áp lực lớn hơn dầu mỏ

13:58, 10/03/2026

Xung đột Trung Đông: Thị trường khí đốt chịu áp lực lớn hơn dầu mỏ

Tranh thủ giá khí đốt tăng mạnh do xung đột Iran, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG

19:36, 03/03/2026

Tranh thủ giá khí đốt tăng mạnh do xung đột Iran, Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu LNG

Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar

13:36, 03/03/2026

Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar

Từ khóa:

khí đốt khí tự nhiên hóa lỏng LNG thế giới

Chủ đề:

Biến động giá xăng dầu Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Theo ông Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét các phương án để hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz một cách an toàn, trong bối cảnh chiến sự với Iran diễn biến quyết liệt...

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng giữa xung đột ở Trung Đông

Giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang mở ra cơ hội lớn cho Nga, một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới...

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Ngành bán dẫn lao đao giữa căng thẳng địa chính trị

Một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể dẫn tới những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đặc biệt là khả năng tiếp cận các nguyên liệu quan trọng...

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Theo phân tích của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dựa trên dữ liệu từ USAFacts, Hà Lan là thị trường nhập khẩu dầu Mỹ lớn nhất thế giới trong năm 2025, vượt cả các nền kinh tế lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản...

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Tôm hùm AI” khuấy động cuộc đua phát triển trợ lý số tại Trung Quốc

Kinh tế số

2

Mỹ đối mặt thách thức lớn nếu muốn hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Ninh Bình: Đầu tư 464 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy

Chuyển động xanh

4

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

Đầu tư

5

[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy